Jövő februárban érkezik a PlayStation 4 egyik legnagyobb dobásának ígérkező The Last of Us második, feltehetően záróepizódja.

Hosszú ideje várnak már rá a playstationösök, hogy kiderüljön: mikor játszhatnak végre a konzol egyik legjobbjának számító The Last of Us második részével. A cég State of Play nevű sajtóeseményének kedd esti bejelentése szerint a dátum 2020. február 21-e.

A túlélőhorror kategóriába sorolható The Last of Us 2013. június 14-én vált elérhetővé a cég még eggyel korábbi gépeire, de a program a későbbi PS4-en is futtathatóvá vált. Számtalan díjat nyert, a fontosabb szaklapok máig a kínálat legjobb játékaként tartják számon. Dícsérik a hangokat, a sztorit és a narratívát, amelyek a játékosok szerint olyan élményt képesek átadni, amelyet nagy költségvetésű filmeknél és izgalmas kalandregényeknél tapasztalni.

Már csak ezért is övezi óriási várakozás a játék folytatását, mely a keddi State of Playen vetített új előzetes szerint lényegesen jobb grafikával, és szitén fordulatos játékmenettel érkezik. A sztori középpontjában ismét az első rész főszereplőjeként megismert Ellie lesz, de mások is visszatérnek. A fejlesztő Naughty Dog fokozatosan csepegteti az információkat, így az újonnan érkezett trailer végre a történetet beindító részletekbe is betekintést enged:

A Last of Us 2 egyik legfőbb újdonsága az első részhez képest, hogy a grafika drámai javuláson esett át. Íme néhány, az utolsó előzetesből kivágott kép, a látvány gyakorlatilag filmszerű:

© YouTube/PlayStation

© YouTube/PlayStation

© YouTube/PlayStation

© YouTube/PlayStation

