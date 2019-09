Az Amazon olyan okosmikrót mutatott be, amely gombok mellett a cég digitális asszisztensét is megkapta. A melegítéshez csak a megfelelő kulcsszavakat kell elsuttogni.

Nem csak a kezünk ügyében lévő (apró) eszközök okosodnak, a konyhai kisgépek is egyre fejlettebbek. Erre több példát is láthattunk már. Az Amazon most egy újabb okosmikróval bővítette a sort, amely azzal tűnik ki a meglévők közül, hogy érti az ember szavát.

Az Amazon Smart Oven a cég digitális asszisztense, az Alexa segítségével értelmezi a kéréseket. Természetesen gombokkal is rendelkezik, ha valaki a hagyományos vezérlést preferálja.

A gyártó a készülékbe más okosságokat is épített. Így például a sütő nem csak érti, ha arra kérik, hogy melegítse meg az ételt, hanem szól is a tulajdonosnak, ha ezzel végzett, a behelyezett falatok pedig fogyasztásra készek. (Az eszköz sütőként is funkcionál, amely így nem csupán melegítésre használható.)

© Amazon

A mikró nem rendelkezik mikrofonnal vagy hangszóróval, a cég ezért minden rendelés mellé egy Echo Dot okoshangszórót ajándékoz. Ennek segítségével lehet kommunikálni vele.

Az Amazon Smart Oven már kapható, de lényegesen drágább, mint a gyártó előző, ugyancsak okosmikrója. Azért 59,99 dollárt kértek (kb. 18 ezer forintot), a mostani készülék viszont 249,99-be kerül. Ez nagyjából 77-78 ezer forintot jelent.

