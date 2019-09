Nem lett végül igazuk azoknak, akik azt jósolták, nem fogynak majd jól az idei iPhone-ok. Az előrendelés és az értékesítés első napjai ugyanis óriási érdeklődést és vásárlási kedvet mutatnak, leginkább a legolcsóbb modell, az iPhone 11 viszonylatában. (Ez persze valahol érthető, hiszen az iPhone XR utódjának szánt készülék árát – meglepő módon – az elődnél alacsonyabbra lőtte be az Apple.)

Első olvasatban ez igazán jó hírnek tűnik, azonban van egy nem várt hátulütője is ennek a nem várt keresletnek. A Deutsche Bank elemzői szerint – akiket a Bloomberg idéz – az a tény¸hogy sokan választják az idei legolcsóbb iPhone-ot, lenyomja az ASP-t, azaz az iPhone aktuális átlagos eladási árát (average selling price). Olyannyira, hogy ez a 2020-as pénzügyi évre akár hatszázalékos csökkenést is jelenthet az Apple számára.

© Apple

Az elemzők szerint az iPhone 11 jó eladási számai, továbbá az iPhone 8 és iPhone 8 Plus iránti kereslet azt eredményezheti, hogy így együttesen az iPhone-eladások 40 százalékát tehetik ki jövőre. Az pedig, hogy az olcsóbb iPhone-ok ennyire sikeresek, egyúttal azt is jelenti, hogy teret vesznek el a prémium modellek (iPhone 11 Pro és iPhone 11 Pro Max) elöl. Azt azért az elemzők is megjegyzik, hogy egyelőre még nem világos, hogy fennmarad-e hosszú távon is az erős kereslet az iPhone 11 iránt.

[Nagy változás jöhet az iPhone-oknál, új formát kaphatnak jövőre]

Ráadásul a legutóbbi hírek szerint egy másik, még olcsóbb iPhone-on is dolgozik az Apple. Az iPhone SE 2 megjelenését jövő tavaszra várják. Ez a modell csak 400 dollárba kerülhet, ami tovább ronthatja az iPhone átlagos értékesítési árát.

Ha érdeklik az iPhone-os hírek, lájkolja a HVG Tech rovatának Facebook-oldalát.