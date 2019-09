A Boston Dynamics Atlas nevű robotja eddig is azok közé a gépek közé tartozott, amivel nem szívesen találkoznánk egy sötét sikátorban. A robot képes a szabadban kocogni, sőt, az akadályokat is simán átugorja, legutóbb pedig azt mutatták meg, mennyire ügyesen boldogul az egyenetlen felületen is. Az Atlasról most egy újabb videót tett közzé a cég, ami alapján úgy tűnik, sikerült továbbfejleszteni az akrobatikus képességeit.

A robot mostanra megtanult bukfencezni, kézenállni, valamint felugorva a saját tengelye körül egy 360 fokos perdülést bemutatni. És ha mindez nem lenne elég, még egy "balettmozdulat" is belefért a bemutatóba.

Az igazán különleges a dologban azonban nem is az, hogy a szerkezet képes ezeket a feladatokat elvégezni, hanem az, ahogyan ezt egy egész "gyakorlattá" fűzi össze. Ráadásul úgy tűnik, a bemutató közben egyszer sem veszíti el az egyensúlyát.

Igaz, a Boston Dynamics a videó alatti leírásban megjegyezte, hogy nem mindig hibátlan a gép, az esetek 80 százalékában tudja csak teljesíteni a feladatokat. Vagyis öt alkalomból egyszer elesik/hibázik. Ez azonban valószínűleg van olyan jó arány, mint amit egy átlagember produkálna.

