[{"available":true,"c_guid":"ddfbd445-74fb-4809-bc15-10cd51307948","c_author":"Hont András","category":"360","description":"A nagy narancssárga tengerben apróbb-nagyobb szigetek az ellenzéki politikusok által vezetett települések. A helyhatósági választáson több ilyen szigetet is elboríthat a tenger. ","id":"20190926_Doglott_patkanyt_dobtak_Budahazyek_az_Auroraba","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=77b0e5b1-56ca-4465-a807-d6c106c3b97b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7e84411a-9e1c-4bad-8ff3-e2463a412191","keywords":null,"link":"/itthon/20190926_Doglott_patkanyt_dobtak_Budahazyek_az_Auroraba","timestamp":"2019. szeptember. 26. 18:22","title":"Döglött patkányt dobtak Budaházyék az Aurórába","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0f4f94ca-99eb-4c8a-8957-ad1389cede0d","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"A színész-rapper a Szent István-bazilika előtt adott ingyenes koncertet.","shortLead":"A színész-rapper a Szent István-bazilika előtt adott ingyenes koncertet.","id":"20190926_will_smith_szuletesnapi_koncert_bazilika","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=0f4f94ca-99eb-4c8a-8957-ad1389cede0d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b3bc6c33-e1d2-4a2e-a4aa-a9d1c8fa5316","keywords":null,"link":"/elet/20190926_will_smith_szuletesnapi_koncert_bazilika","timestamp":"2019. szeptember. 26. 06:11","title":"Nagy bulit csinált Will Smith Budapesten – fotók, videók","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"39b9acbf-5c4d-4c76-8afa-ace352ab08a7","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A BKK szerint irányonként egy sáv járható.","shortLead":"A BKK szerint irányonként egy sáv járható.","id":"20190927_ferenciek_tere_beszakadt_utburkolat","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=39b9acbf-5c4d-4c76-8afa-ace352ab08a7&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0d097bcf-5f3c-4bc7-bf72-dcd43b26edd4","keywords":null,"link":"/cegauto/20190927_ferenciek_tere_beszakadt_utburkolat","timestamp":"2019. szeptember. 27. 10:49","title":"Beszakadt az út a Ferencieken, torlódik a forgalom","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4e6436c7-d24e-42f3-8666-71fcfbbc3240","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Újra hallani az Essentialról, a cégről, amelyet Andy Rubin alapított, és amelynek első telefonja nem váltotta be igazán a hozzá fűzött reményeket. Most egy újabb eszközön dolgoznak, amelyik a korai tesztelési fázisában tart, azonban véletlenül kiszivárgott néhány információ róla.","shortLead":"Újra hallani az Essentialról, a cégről, amelyet Andy Rubin alapított, és amelynek első telefonja nem váltotta be igazán...","id":"20190925_walkie_talkie_android_okostelefon_andy_rubin_essential_phone","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=4e6436c7-d24e-42f3-8666-71fcfbbc3240&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"fd7c84df-8489-49fd-a42b-99ea99457012","keywords":null,"link":"/tudomany/20190925_walkie_talkie_android_okostelefon_andy_rubin_essential_phone","timestamp":"2019. szeptember. 25. 12:03","title":"Valami újjal állna elő az Android atyja","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2d6e8457-b921-4956-a1e0-f7e15831b707","c_author":"MTI","category":"itthon","description":"Több mint nyolcvan szalmonellás gyereket ápoltak két debreceni kórházban, de kétharmaduk most már otthon lábadozik.","shortLead":"Több mint nyolcvan szalmonellás gyereket ápoltak két debreceni kórházban, de kétharmaduk most már otthon lábadozik.","id":"20190926_szalmonella_fertozes_debrecen_hajdusamson_iskola_korhaz","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=2d6e8457-b921-4956-a1e0-f7e15831b707&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c5af26b3-513e-4009-b585-14170ccb96d3","keywords":null,"link":"/itthon/20190926_szalmonella_fertozes_debrecen_hajdusamson_iskola_korhaz","timestamp":"2019. szeptember. 26. 12:05","title":"Szalmonellafertőzés: a hajdúsámsoni gyerekek nagy része hazatérhetett","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"dc1f28a6-8e3c-4d66-a019-a979d5c61590","c_author":"Kaufmann Balázs - Tóth Richárd","category":"itthon","description":"Lakhegyen sem polgármester, sem önkormányzati képviselőjelöltek sem indulnak a választáson, így az helyben el is marad. Videóriport Zala megyéből.","shortLead":"Lakhegyen sem polgármester, sem önkormányzati képviselőjelöltek sem indulnak a választáson, így az helyben el is marad...","id":"20190926_A_zalai_falu_ahol_senki_nem_akar_polgarmester_lenni__video","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=dc1f28a6-8e3c-4d66-a019-a979d5c61590&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ec31a993-dbde-44ba-b35e-cbc5ec6fde77","keywords":null,"link":"/itthon/20190926_A_zalai_falu_ahol_senki_nem_akar_polgarmester_lenni__video","timestamp":"2019. szeptember. 26. 06:30","title":"A zalai falu, ahol senki nem akar polgármester lenni – videó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]