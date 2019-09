Az eszközök javíthatóságát szétszedéses teszttel vizsgáló iFixit-csapat az iPhone 11Pro Max után az Apple legújabb generációs okosóráját, az Apple Watch Series 5-öt boncolta fel. Kívülről nehéz megkülönböztetni a tavalyi modelltől, ehhez meg kell fordítani.

© iFixit

Az óra szétnyitásánál melegítéssel oldották a ragasztót, majd egy precíziós késsel leválasztották a kijelzőt. Az újgenerációs óra akkumulátora valamivel nagyobb, mint az Apple Watch Series 4-é, azonban valószínűleg nem ez indokolja a hosszabb akkumulátoros üzemidőt, hanem inkább a szoftveroptimalizálás. A Series 5-be az új S5 lapka került, kétszeres tárhellyel és egy új iránytűvel. Ugyanakkor ugyanaz a CPU és GPU van benne, mint a 4-es sorozatban, és a teljesítményspecifikációk is azonosak.

© iFixit

A tesztelő külön is kiemeli a Series 5 új tulajdonságát, a mindig bekapcsolt állapotban lévő kijelzőt, amelyen mindig látható az idő, hozzá is teszi, hogy ezt az „innovatív” megoldást (értsd: az idő mutatása) az ő régi órája is tudja, persze nem lehet egyenlőségjelet tenni a két eszköz közé.

Az Apple szívesen hangoztatja, hogy az óra 100 százalékban újrahasznosított alumíniumból készül, azonban az iFixit szerint az igazán izgalmas az volna, ha az akkumulátorban lévő lítiumot vagy kobaltot hasznosítanák újra. Az iFixit azt is felfedte, hogy a Series 5 belül nagyon hasonlít a 4-es sorozatra, azonban az Apple azért végrehajtott apróbb változtatásokat az összetevőkön (pl. újratervezett csatlakozók), így sajnos nem lehet kicserélni őket.

Összességében az óra a maximálisan elérhető 10 pontból (legkönnyebb javíthatóság) 6 pontot kapott.

