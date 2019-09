Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"6135d030-8dde-44f4-8273-a56fefb8db9b","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Sörfesztiválok idején ez a kézenfekvő megoldás Németországban.","shortLead":"Sörfesztiválok idején ez a kézenfekvő megoldás Németországban.","id":"20190929_Sorrel_oltotta_el_autojat_egy_ferfi","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=6135d030-8dde-44f4-8273-a56fefb8db9b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f4cef97a-f7b9-4305-9382-4b49133061fa","keywords":null,"link":"/cegauto/20190929_Sorrel_oltotta_el_autojat_egy_ferfi","timestamp":"2019. szeptember. 29. 09:11","title":"Sörrel oltotta el autóját egy férfi","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"504be0ad-d3e4-4e11-ae91-d0694f47c023","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A köztévé megijedt attól, amit maga csak cirkusznak nevezett.\r

\r

","shortLead":"A köztévé megijedt attól, amit maga csak cirkusznak nevezett.\r

\r

","id":"20190928_Az_MTVA_szerint_a_DK_eroszakos_volt_es_felelmet_kelto","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=504be0ad-d3e4-4e11-ae91-d0694f47c023&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c50b099b-bbbd-4d89-8dcf-76efd2d464d7","keywords":null,"link":"/itthon/20190928_Az_MTVA_szerint_a_DK_eroszakos_volt_es_felelmet_kelto","timestamp":"2019. szeptember. 28. 19:41","title":"Az MTVA szerint a DK erőszakos volt és félelmet keltő","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"02dc60ab-6dd8-4ead-a5b1-bebd413d7334","c_author":"HVG","category":"360","description":"Sorozatunkban a 40 éves HVG 10, 20, 30, illetve 40 éve megjelent cikkeiből tallózunk, újra felvillantva néhány történetet, amelyek tanulsággal szolgálhatnak 2019-ben is.","shortLead":"Sorozatunkban a 40 éves HVG 10, 20, 30, illetve 40 éve megjelent cikkeiből tallózunk, újra felvillantva néhány...","id":"201939__hvg_40__evtizedek__hetrol_hetre__valaszutak","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=02dc60ab-6dd8-4ead-a5b1-bebd413d7334&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9f2c4fc4-99ed-4e13-84e9-1b8817acdf43","keywords":null,"link":"/360/201939__hvg_40__evtizedek__hetrol_hetre__valaszutak","timestamp":"2019. szeptember. 29. 09:00","title":"Privatizációs törésvonalak és tévés tisztogatás anno - HVG 40 ","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"35f811af-2830-47eb-b0c3-6628597c3da1","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Egy Axi0mX nevű kiberbiztonsági kutató olyan hibára bukkant korábbi iPhone-modelleknél, amellyel a telefon szerinte végérvényesen jailbreakelhető. A törés ellen az Apple-nek nincs receptje.","shortLead":"Egy Axi0mX nevű kiberbiztonsági kutató olyan hibára bukkant korábbi iPhone-modelleknél, amellyel a telefon szerinte...","id":"20190930_iphone_jailbreak_checkm8_tores","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=35f811af-2830-47eb-b0c3-6628597c3da1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b6b4e579-640c-4341-b2a1-a7aecbea9faf","keywords":null,"link":"/tudomany/20190930_iphone_jailbreak_checkm8_tores","timestamp":"2019. szeptember. 30. 08:03","title":"Rájöttek, hogy szinte mindegyik iPhone feltörhető, de van ennél aggasztóbb hír is","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"95b5b25b-c13a-4d64-80eb-5bbe33c50e49","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Orbán Viktor újraválasztása az elnöki poszton nem volt kérdés, de az új alelnökök is papírforma szerint megkapták a támogatást a Fidesz 2019-es kongresszusán. Semjén Zsolt szerint biztos a győzelem az önkormányzati választáson, Trócsányi László biztosjelölt elkaszálását Deutsch Tamás azzal magyarázta, hogy ez nettó bosszú, amiért \"a magyar Salvini\"-ként megállította a migrációt. Varga Judit igazságügyminiszter lelkesen készül a brüsszeli csatákra, Kósa Lajos pedig valóságos stand-up show-t nyomott. A csúcspont szokás szerint az állva istenített kormányfő beszéde volt, Orbán új elemként utána egyenesen a színpadról szelfizett a megválasztott alelnökeivel.","shortLead":"Orbán Viktor újraválasztása az elnöki poszton nem volt kérdés, de az új alelnökök is papírforma szerint megkapták...","id":"20190929_Tisztujito_kongresszus_Fidesz_Kosa_Lajos_orban_viktor_onkormanyzati_valasztas","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=95b5b25b-c13a-4d64-80eb-5bbe33c50e49&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"51a9f301-0344-4967-ae11-311a0717dc01","keywords":null,"link":"/itthon/20190929_Tisztujito_kongresszus_Fidesz_Kosa_Lajos_orban_viktor_onkormanyzati_valasztas","timestamp":"2019. szeptember. 29. 10:31","title":"Állva éljenezték az újraválasztott Orbánt, mentegették Trócsányi buktáját - tisztújítás a Fideszben","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d688d874-89aa-4942-a510-329622ca3687","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Ma, amikor már sokan tudnak angolul, nálunk is népszerűek a külföldi előfizetéses streaming szolgáltatások, mint amilyen például a Netflix. Az alábbi oldal épp a Netflix és az Amazon Prime Video elképesztően gazdag kínálatában segít eligazodni.","shortLead":"Ma, amikor már sokan tudnak angolul, nálunk is népszerűek a külföldi előfizetéses streaming szolgáltatások, mint...","id":"20190928_lazyday_netflix_es_amazon_prime_video_tartalomajanlo_filmajanlo_sorozatajanlo","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=d688d874-89aa-4942-a510-329622ca3687&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3f7f01f0-66a5-4e91-a07b-5726446c7312","keywords":null,"link":"/tudomany/20190928_lazyday_netflix_es_amazon_prime_video_tartalomajanlo_filmajanlo_sorozatajanlo","timestamp":"2019. szeptember. 28. 18:03","title":"Nem tudja, mit nézzen a Netflixen? Itt a segítség","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c385a438-24cc-4919-97ab-303e7b632270","c_author":"Hont András","category":"itthon","description":"Vigasztalás árván maradt reménykedőknek. ","shortLead":"Vigasztalás árván maradt reménykedőknek. ","id":"20190929_hont_karacsony_tota_szerelem_ellenzek_fopolgarmester_elas","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=c385a438-24cc-4919-97ab-303e7b632270&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e2fdd55b-9275-438b-9e73-b165050154b8","keywords":null,"link":"/itthon/20190929_hont_karacsony_tota_szerelem_ellenzek_fopolgarmester_elas","timestamp":"2019. szeptember. 29. 10:22","title":"Hont: Ne ássátok el Gergőt! Elássa ő magát","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d872e54b-e206-4dc2-a3e1-1cdd93381b5c","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Sokan attól tartanak, hogy törékeny lehet a Samsung összehajtható telefonjának kijelzője. Lehet ebben valami, ugyanis jutányos áru kijelzőcsere-programot hirdetett a gyártó, igaz, csak azok számára, akik az elsők között veszik meg az összehajtható eszközt.","shortLead":"Sokan attól tartanak, hogy törékeny lehet a Samsung összehajtható telefonjának kijelzője. Lehet ebben valami, ugyanis...","id":"20190929_samsung_galaxy_fold_kijelzocsere_program","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=d872e54b-e206-4dc2-a3e1-1cdd93381b5c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"590712ea-de2e-4074-a392-9bbdb0437808","keywords":null,"link":"/tudomany/20190929_samsung_galaxy_fold_kijelzocsere_program","timestamp":"2019. szeptember. 29. 14:03","title":"Szokatlan ajánlatot tett a Samsung azoknak, akik eltörik az összehajtható képernyőt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]