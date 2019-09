Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"586ca79a-9c10-496c-9a21-b10d8fc2f689","c_author":"László Ferenc","category":"tudomany","description":"Nagyobb és szebb kijelzővel, több kamerával és okosabb ceruzával támad a Samsung felsőkategóriás készüléke, amelyből viszont néhány dolog kimaradt. Vázoljuk, hogy mit kapunk 380 ezer forintért, és hogy megéri-e váltani a tavalyi modellről.","shortLead":"Nagyobb és szebb kijelzővel, több kamerával és okosabb ceruzával támad a Samsung felsőkategóriás készüléke, amelyből...","id":"20190928_samsung_galaxy_note10_plusz_teszt_s_pen_note9_osszehasonlitas","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=586ca79a-9c10-496c-9a21-b10d8fc2f689&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"72749fd3-871c-4405-862b-0284207a1ac6","keywords":null,"link":"/tudomany/20190928_samsung_galaxy_note10_plusz_teszt_s_pen_note9_osszehasonlitas","timestamp":"2019. szeptember. 28. 20:00","title":"Mit tud a 380 ezer forintos Samsung telefon?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d872e54b-e206-4dc2-a3e1-1cdd93381b5c","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Sokan attól tartanak, hogy törékeny lehet a Samsung összehajtható telefonjának kijelzője. Lehet ebben valami, ugyanis jutányos áru kijelzőcsere-programot hirdetett a gyártó, igaz, csak azok számára, akik az elsők között veszik meg az összehajtható eszközt.","shortLead":"Sokan attól tartanak, hogy törékeny lehet a Samsung összehajtható telefonjának kijelzője. Lehet ebben valami, ugyanis...","id":"20190929_samsung_galaxy_fold_kijelzocsere_program","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=d872e54b-e206-4dc2-a3e1-1cdd93381b5c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"590712ea-de2e-4074-a392-9bbdb0437808","keywords":null,"link":"/tudomany/20190929_samsung_galaxy_fold_kijelzocsere_program","timestamp":"2019. szeptember. 29. 14:03","title":"Szokatlan ajánlatot tett a Samsung azoknak, akik eltörik az összehajtható képernyőt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"50ee7aeb-62e9-451e-9626-d37e2bc7b324","c_author":"Joó Hajnalka","category":"itthon","description":"Erről is döntenek majd október 13-án a IX. kerület lakói, akik a 2010 óta regnáló, de mindkétszer csak épphogy győzelmet arató fideszes Bácskai János és a kerület korrupciós botrányainak felgöngyölítésében élen járó, annak folytatását ígérő ellenzéki jelölt, Baranyi Krisztina közül választhatnak. A kerületben a felmérések szerint akár nyerhetne is az ellenzék, de nagy kérdés, hogy idén mennyi szavazatot visznek el a korábban is bezavaró lokálpatrióták, és mennyire hat az itt élőkre a kormánypárti nyomasztás. Helyszíni riport Ferencvárosból, a tíz kiemelt választási csataterünk egyikéből. ","shortLead":"Erről is döntenek majd október 13-án a IX. kerület lakói, akik a 2010 óta regnáló, de mindkétszer csak épphogy...","id":"20190930_IX_kerulet_Bacskai_Janos_Baranyi_Krisztina_Fidesz_ellenzeki_osszefogas","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=50ee7aeb-62e9-451e-9626-d37e2bc7b324&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7e24aa53-7959-4937-9b25-7d99c02e4e84","keywords":null,"link":"/itthon/20190930_IX_kerulet_Bacskai_Janos_Baranyi_Krisztina_Fidesz_ellenzeki_osszefogas","timestamp":"2019. szeptember. 30. 06:30","title":"Tapasztalt polgármester vagy tiszta kéz kell Ferencvárosnak?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0e539356-5a9b-4917-90e8-af46355fd43f","c_author":"MTI/hvg.hu","category":"itthon","description":"További gyöngyszemek a Vasárnapi Újságnak adott interjúból: \"bosszúhadjárat\", \"koncepciós eljárás\", \"rágalmazás, lejáratás\", \"mondvacsinált okok\", \"kommunista idők\", \"bevándorláspárti többség\". Arról nem esett szó, hogy az EP szakbizottságában felhozott összeférhetetlenség valóban fennáll-e.","shortLead":"További gyöngyszemek a Vasárnapi Újságnak adott interjúból: \"bosszúhadjárat\", \"koncepciós eljárás\", \"rágalmazás...","id":"20190929_Kovacs_Zoltan_Internacionalista_boszorkanyuldozes_zajlik_Trocsanyi_Laszlo_ellen","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=0e539356-5a9b-4917-90e8-af46355fd43f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"27dfef4f-cc57-4d52-a36c-60eaad6a4d53","keywords":null,"link":"/itthon/20190929_Kovacs_Zoltan_Internacionalista_boszorkanyuldozes_zajlik_Trocsanyi_Laszlo_ellen","timestamp":"2019. szeptember. 29. 07:57","title":"Kovács Zoltán: \"Internacionalista boszorkányüldözés\" zajlik Trócsányi László ellen","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"570f26b6-95ff-46fa-bea5-20a25019fcf5","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Akkora vihar volt Észak-Németországban, hogy még a vasutat is le kellett állítani egy időre.","shortLead":"Akkora vihar volt Észak-Németországban, hogy még a vasutat is le kellett állítani egy időre.","id":"20190930_Baleseteket_okozott_a_Mortimer_nevu_szelvihar_Nemetorszagban","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=570f26b6-95ff-46fa-bea5-20a25019fcf5&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7e2bd348-7532-4353-9d65-63fc64e227d0","keywords":null,"link":"/vilag/20190930_Baleseteket_okozott_a_Mortimer_nevu_szelvihar_Nemetorszagban","timestamp":"2019. szeptember. 30. 13:08","title":"Baleseteket és közlekedési káoszt okozott a Mortimer nevű szélvihar Németországban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b0cdd595-984d-487e-9a22-2e9348f59617","c_author":"HVG360","category":"360","description":"Újra Orbán Viktor a Fidesz elnöke, Trump telefonbeszélgetéseiben kutakodnak, megugrottak a bankkártyacsalások. Ez a hvg360 reggeli hírösszefoglalója. ","shortLead":"Újra Orbán Viktor a Fidesz elnöke, Trump telefonbeszélgetéseiben kutakodnak, megugrottak a bankkártyacsalások...","id":"20190930_Radar_360_Orbannak_uzent_a_finn_miniszterelnok_Kurzek_gyoztek_Ausztriaban","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=b0cdd595-984d-487e-9a22-2e9348f59617&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3cd50511-4931-48ea-8e0b-f21b284a2041","keywords":null,"link":"/360/20190930_Radar_360_Orbannak_uzent_a_finn_miniszterelnok_Kurzek_gyoztek_Ausztriaban","timestamp":"2019. szeptember. 30. 08:00","title":"Radar 360: Orbánnak üzent a finn miniszterelnök, Kurzék győztek Ausztriában","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f58b9a5e-19e9-4a2b-a473-b73aa0ac4006","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"A két férfira az ágyukban találtak rá. A gyanú szerint fájdalomcsillapítóra ittak alkoholt.","shortLead":"A két férfira az ágyukban találtak rá. A gyanú szerint fájdalomcsillapítóra ittak alkoholt.","id":"20190930_belga_testverpar_halal_firenze","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=f58b9a5e-19e9-4a2b-a473-b73aa0ac4006&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"02cd24fd-c0bb-4128-b0bf-0ce7d8c365dc","keywords":null,"link":"/elet/20190930_belga_testverpar_halal_firenze","timestamp":"2019. szeptember. 30. 16:49","title":"Rejtélyes körülmények között halt meg egy belga testvérpár Firenzében","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e0789e75-8ac9-43d4-b81c-112c47d475d1","c_author":"Lackfi János","category":"360","description":"Sorozatunkhoz öt írót kértünk fel: írjanak arról, miként élték meg az elmúlt hetet. Egy megkötésünk volt csupán: adunk öt kulcsszót, ezeknek valahol fel kell bukkanniuk ebben a szubjektív visszatekintésben. Ezen a héten Lackfi Jánosnak a következő szavakból kellett ihletet merítenie: elásnák, összeférhetetlen, jótevők, kislány, Puskás.","shortLead":"Sorozatunkhoz öt írót kértünk fel: írjanak arról, miként élték meg az elmúlt hetet. Egy megkötésünk volt csupán: adunk...","id":"20190929_Az_en_hetem_Lackfi_Janos","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=e0789e75-8ac9-43d4-b81c-112c47d475d1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5fa8ba1c-9856-482f-9cb5-d80216bfbe6d","keywords":null,"link":"/360/20190929_Az_en_hetem_Lackfi_Janos","timestamp":"2019. szeptember. 29. 19:00","title":"Az én hetem: Lackfi János és az ismeretlen spermadonor szobra","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]