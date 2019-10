Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"e6fa8d1b-0a3c-455f-bced-8d0c9abf7125","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"A klubot üzemeltető céget az a Bessenyei István vette meg, akitől a Rogán-család házat bérel. ","shortLead":"A klubot üzemeltető céget az a Bessenyei István vette meg, akitől a Rogán-család házat bérel. ","id":"20190930_Rogan_Cecilia_es_kore_atvette_a_varosmajori_teniszkozpontot","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=e6fa8d1b-0a3c-455f-bced-8d0c9abf7125&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2573a7e0-ca8f-42c2-8df6-dfe81c2497c2","keywords":null,"link":"/kkv/20190930_Rogan_Cecilia_es_kore_atvette_a_varosmajori_teniszkozpontot","timestamp":"2019. szeptember. 30. 06:41","title":"Rogán Cecília és köre átvette a városmajori teniszközpontot","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1c42318a-0871-497e-8da9-c72612e56ffa","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Az Európai Parlament jogi bizottsága nem változtatta meg döntését: továbbra is összeférhetetlennek tartják Trócsányi Lászlót a biztosi posztra. Trócsányi megdöbbent, szerinte nyilvánvaló igazságtalanság történt. ","shortLead":"Az Európai Parlament jogi bizottsága nem változtatta meg döntését: továbbra is összeférhetetlennek tartják Trócsányi...","id":"20190930_Trocsanyi_Laszlo_juri_biztos","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=1c42318a-0871-497e-8da9-c72612e56ffa&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8d64e3bf-4bff-4804-b950-b6a2c6a07d8e","keywords":null,"link":"/itthon/20190930_Trocsanyi_Laszlo_juri_biztos","timestamp":"2019. szeptember. 30. 11:55","title":"Trócsányit megint leszavazták, egyre távolabb a biztosi poszttól","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2f818363-fd39-4362-aa25-42fd1b203342","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Az osztrák Néppárt tervei szerint 2020-ban lépne hatályba az a törvény, ami megtiltaná bizonyos platformokon a felhasználók anonimitását. A kritikusok szerint viszont nem biztos, hogy jól sül el az elképzelés.","shortLead":"Az osztrák Néppárt tervei szerint 2020-ban lépne hatályba az a törvény, ami megtiltaná bizonyos platformokon...","id":"20190930_ausztria_internetes_anonimitas_sebastian_kurz","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=2f818363-fd39-4362-aa25-42fd1b203342&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9e2a8817-5c9c-4eed-9368-7745f46e2beb","keywords":null,"link":"/tudomany/20190930_ausztria_internetes_anonimitas_sebastian_kurz","timestamp":"2019. szeptember. 30. 15:03","title":"Olyan törvény jöhet Ausztriában, ami szájkosarat tesz az internetes gyűlölködőkre","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"568b2421-80de-4100-b053-487615ff8680","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Interaktív kiállítás és kávéház is lesz a megújult Olof Palme-házban a budapesti Városligetben, ami új kerttel és névvel várja a látogatókat - mindez 3,6 milliárd forintért.\r

\r

","shortLead":"Interaktív kiállítás és kávéház is lesz a megújult Olof Palme-házban a budapesti Városligetben, ami új kerttel és...","id":"20191001_Az_oszi_szunet_elso_napjan_nyilik_meg_a_felujitott_Olof_Palmehaz_Millennium_Haza_neven","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=568b2421-80de-4100-b053-487615ff8680&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"baf018ee-5669-47db-9579-929e9eab81b5","keywords":null,"link":"/kultura/20191001_Az_oszi_szunet_elso_napjan_nyilik_meg_a_felujitott_Olof_Palmehaz_Millennium_Haza_neven","timestamp":"2019. október. 01. 10:41","title":"Még ebben a hónapban megnyílik a 3,6 milliárdos felújított Olof Palme-ház","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"53e00969-3a3d-4d8b-9a7b-03f1a0bcdf90","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Az Egyenlítő-Guinea-i alelnöktől, Teodorin Obiang Nguemától 25 luxuskocsit koboztak el a svájci hatóságok, s most arra számítanak, hogy az árverésen legalább 18 millió dollár jön össze.","shortLead":"Az Egyenlítő-Guinea-i alelnöktől, Teodorin Obiang Nguemától 25 luxuskocsit koboztak el a svájci hatóságok, s most arra...","id":"20190929_Svajcban_arverezik_el_az_afrikai_diktatorfiu_szuperautoit","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=53e00969-3a3d-4d8b-9a7b-03f1a0bcdf90&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"05a9579a-1017-4fd5-9e04-4dcc7c4e2cf9","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190929_Svajcban_arverezik_el_az_afrikai_diktatorfiu_szuperautoit","timestamp":"2019. szeptember. 29. 15:05","title":"Svájcban árverezik el az afrikai diktátorfiú szuperautóit","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3af690fb-8166-4115-ac66-f71ff4daf310","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A brit kisautót az elmúlt öt évtizedben lényegében alig használták, így nem csoda, hogy kevesebb, mint 500 kilométer van benne.","shortLead":"A brit kisautót az elmúlt öt évtizedben lényegében alig használták, így nem csoda, hogy kevesebb, mint 500 kilométer...","id":"20191001_nincs_ennel_eredetibb_szinte_vadonatuj_ez_az_51_eves_mini","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=3af690fb-8166-4115-ac66-f71ff4daf310&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9dd14ce0-d32e-46ff-a206-cff10663fb9e","keywords":null,"link":"/cegauto/20191001_nincs_ennel_eredetibb_szinte_vadonatuj_ez_az_51_eves_mini","timestamp":"2019. október. 01. 06:41","title":"Nincs ennél eredetibb: szinte vadonatúj ez az 51 éves Mini","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5fc3b870-aae8-4739-857a-c1ce8e422acc","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Kis híján lezúzott a reptéri szállítóautó egy repülőgépet.","shortLead":"Kis híján lezúzott a reptéri szállítóautó egy repülőgépet.","id":"20191001_Elszabadult_egy_cateringeskocsi_a_chicagoi_repteren__video","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=5fc3b870-aae8-4739-857a-c1ce8e422acc&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"720cfd4d-f115-46fa-8b16-b974ceb8bea3","keywords":null,"link":"/cegauto/20191001_Elszabadult_egy_cateringeskocsi_a_chicagoi_repteren__video","timestamp":"2019. október. 01. 09:33","title":"Elszabadult egy cateringes kocsi a chicagói reptéren - videó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b22c3a4b-677f-4e34-90ba-2ef75d4d8b7e","c_author":"hvg.hu","category":"sport","description":"Mo Farah korábbi trénere, Alberto Salazar a doppingszabályok elleni vétség miatt négyéves eltiltást kapott. ","shortLead":"Mo Farah korábbi trénere, Alberto Salazar a doppingszabályok elleni vétség miatt négyéves eltiltást kapott. ","id":"20191001_mo_farah_alberto_salazar_edzo_futas_atletika_usada_dopping_eltiltas","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=b22c3a4b-677f-4e34-90ba-2ef75d4d8b7e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"958b15b1-5abe-49e0-a45e-bdcfde35cdcf","keywords":null,"link":"/sport/20191001_mo_farah_alberto_salazar_edzo_futas_atletika_usada_dopping_eltiltas","timestamp":"2019. október. 01. 13:15","title":"Megtagadta volt edzőjét az olimpiai és világbajnok ","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]