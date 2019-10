Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"997ed60c-309f-4806-99bd-637f8b9725b3","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Az elkövetők személyét nem ismerni, így eltiltani senkit nem tudnak, illetve feljelentés sem történt.","shortLead":"Az elkövetők személyét nem ismerni, így eltiltani senkit nem tudnak, illetve feljelentés sem történt.","id":"20191003_zahony_hazak_ingatlan_valasztasi_bizottsag","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=997ed60c-309f-4806-99bd-637f8b9725b3&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6f8abdcd-f99b-46c9-a367-08276a540e81","keywords":null,"link":"/itthon/20191003_zahony_hazak_ingatlan_valasztasi_bizottsag","timestamp":"2019. október. 03. 14:20","title":"Szemet szúrt a választási bizottságnak, hogy Záhonyban 9-10 ember él papíron a házakban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"daafe1fe-39f7-4423-9332-83e105d53f9f","c_author":"MTI","category":"sport","description":"A magyar atléta egyetlen centiméterre volt az ezüstéremtől.","shortLead":"A magyar atléta egyetlen centiméterre volt az ezüstéremtől.","id":"20191003_atletika_vilagbajnoksag_doha_kalapacsvetes_bronzerem_halasz_bence","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=daafe1fe-39f7-4423-9332-83e105d53f9f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4a04f334-0e12-4941-a44e-facde446ec35","keywords":null,"link":"/sport/20191003_atletika_vilagbajnoksag_doha_kalapacsvetes_bronzerem_halasz_bence","timestamp":"2019. október. 03. 05:26","title":"Világbajnoki bronzérmet nyert a kalapácsvető Halász Bence ","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"507ddc33-f45f-4013-aa07-d0f5ac2d8413","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Az akció félresikerült, a demonstrálók nem bírtak a tömlővel. ","shortLead":"Az akció félresikerült, a demonstrálók nem bírtak a tömlővel. ","id":"20191003_extinction_rebellion_london_penzugyminiszterium_muver","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=507ddc33-f45f-4013-aa07-d0f5ac2d8413&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"fb1f8b43-655a-4e3f-b10e-4ff3a11b615a","keywords":null,"link":"/elet/20191003_extinction_rebellion_london_penzugyminiszterium_muver","timestamp":"2019. október. 03. 14:57","title":"Művérrel locsolták be klímatüntetők a brit Pénzügyminisztériumot – videó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"eac2d61c-3dd5-4629-91d4-d1147631d0f4","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Igazi happy end lett a Star Wars-univerzum és egy kutya esete.","shortLead":"Igazi happy end lett a Star Wars-univerzum és egy kutya esete.","id":"20191004_Mark_Hamill_Instagramjaval_talalt_meg_egy_kutyat_Adam_Driver","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=eac2d61c-3dd5-4629-91d4-d1147631d0f4&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"cc62c66c-a2e8-4ba1-b883-01eec9383f7b","keywords":null,"link":"/elet/20191004_Mark_Hamill_Instagramjaval_talalt_meg_egy_kutyat_Adam_Driver","timestamp":"2019. október. 04. 12:45","title":"Mark Hamill Twitterével segített megtalálni egy kutyát Adam Driver","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"36b894c9-0362-4597-ae14-2d88f820a4a5","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Németh Szilárd munkatársa is hasonlóan cselekedett.","shortLead":"Németh Szilárd munkatársa is hasonlóan cselekedett.","id":"20191003_polgarmester_sofor_csepel_plakat","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=36b894c9-0362-4597-ae14-2d88f820a4a5&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2c429b59-f32e-4d4b-a069-e5dc1128b935","keywords":null,"link":"/itthon/20191003_polgarmester_sofor_csepel_plakat","timestamp":"2019. október. 03. 14:40","title":"A polgármester sofőrje tépkedi a plakátokat Csepelen","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4b858d16-ea1e-4d8b-ac69-bc6fe3ac7cf5","c_author":"MTI","category":"kultura","description":"Bár ehhez szükség van a popénekes családjának beleegyezésére.","shortLead":"Bár ehhez szükség van a popénekes családjának beleegyezésére.","id":"20191003_Nemzeti_gyasznappa_nyilvanitanak_Karel_Gott_temetesenek_napjat","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=4b858d16-ea1e-4d8b-ac69-bc6fe3ac7cf5&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"52397abf-c6ce-488e-a868-de89da53435b","keywords":null,"link":"/kultura/20191003_Nemzeti_gyasznappa_nyilvanitanak_Karel_Gott_temetesenek_napjat","timestamp":"2019. október. 03. 13:05","title":"Nemzeti gyásznappá nyilvánítanák Karel Gott temetésének napját","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a3fa38a8-d334-4bc9-b997-ce6df5bb6a10","c_author":"Kocsis Györgyi","category":"itthon","description":"Szubjektív lapajánló.","shortLead":"Szubjektív lapajánló.","id":"201940_elvtarsak_es_bajtarsak","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=a3fa38a8-d334-4bc9-b997-ce6df5bb6a10&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"47b2f343-313c-4aa0-b823-8dcf4b671083","keywords":null,"link":"/itthon/201940_elvtarsak_es_bajtarsak","timestamp":"2019. október. 03. 14:30","title":"Kocsis Györgyi: Elvtársak és bajtársak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4338f18d-adce-4537-aaf5-65c5ec4f43f9","c_author":"Tóth Richárd","category":"360","description":"Nagyinterjú az ellenzék közös főpolgármester-jelöltjével, aki szerint mindenre fel kell készülniük, mert az elmúlt harminc év legmocskosabb kampánya, bármi megtörténhet. Úgy látja, ha ő lesz Budapest elsőre embere, Orbán Viktor nem teheti meg, hogy nem áll szóba vele, a várost pedig nem fogja büntetni a kormány, mert Budapest-ellenes politikával elbuknák a 2022-es választást. Azt a választást, amire Karácsonynak már most van terve.","shortLead":"Nagyinterjú az ellenzék közös főpolgármester-jelöltjével, aki szerint mindenre fel kell készülniük, mert az elmúlt...","id":"20191004_Karacsony_Gergely_Nem_messiasra_van_szuksegunk","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=4338f18d-adce-4537-aaf5-65c5ec4f43f9&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ac5834ac-ccb9-495e-9625-9955e2fd104c","keywords":null,"link":"/360/20191004_Karacsony_Gergely_Nem_messiasra_van_szuksegunk","timestamp":"2019. október. 04. 10:30","title":"Karácsony Gergely: Valaki pofára fog esni, ez biztos","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]