Júliusban állt elő az Asus a legújabb csúcsmobiljával, amit a játékosok igényeihez (is) optmalizáltak: a ROG Phone II a legerősebb androidos mobilként mutatkozott be. Kínában tarolt a készülék, szeptember közepe óta pedig már Európában is meg lehet vásárolni a mobilt.

Nem telt bele sok, hogy a JerryRigEverything YouTube-csatorna videósa a Samsung összehajtható telefonja után ezt a készüléket is elővegye és alávesse a szokásos tortúratesztjének.

Első körben a készülék kijelzőjét próbálta összekarcolni: a Gorilla Glass 6 egészen a 10-es Mohs-féle keménységi skála 6-os szintjéig tűrte a tortúrát, ott már látszódott némi karc, míg a 7-esnél egyértelmű mély nyomokat hagyott az eszköz. A kijelzőt öngyűjtóval is próbálta megrongálni a videós, és kiderült, kevesebb mint 30 másodpercnyi égetés után már maradandó nyomot hagyott a láng. A kijelző alá rejtett ujjlenyomat-olvasó viszont még akkor is működött, amikor összekarcolta a beolvasáshoz használt részt.

A Jerry nevű videós a mobil két hangszóróját is megpróbálta összekarcolni, amik meglepően ellenállónak bizonyultak. Az alumínium vázról csak a festéket tudta lekaparni a videós, és a kamerák is elég jól bírták a strapát.

Végül megpróbálta meghajlítani/eltörni a készüléket, de nem sikerült neki, így a mobil lényegében életben maradt.

