A deepfake-technológiával készülő videók viccesek is lehetnének, ám ezt beárnyékolja, hogy álhírek és hamis szexvideók gyártására is lehet használni (és utóbbira sokan használják is). Fogják valaki megjelenését, és rámontírozzák egy másik emberre, miközben a készítők azt adnak az illető szájába, amit csak akarnak. A kaliforniai döntéshozók most az ilyesmi hírhamisítás igyekeznek fellépni, még mielőtt nagyon elharapózna a hamisított videók terjedése. Az államot kormányzó Gavin Newsom ezzel kapcsolatban két törvényt írt alá a múlt hét folyamán – írja az Engadget.

Az egyik, hogy a választások előtti 60. naptól fogva (a választások végéig) törvénysértőnek minősül a jelöltekről olyan manipulált videókat készíteni, amiben az arcát egy másik szereplőre montírozzák, vagy olyan dolgokat adnak a szájába, amit valójában sosem mondott.

A másik jogszabály lehetővé teszi, hogy az állampolgárok bárkit bepereljenek, aki (engedély nélkül) a deepfake-technológival szexvideót készít róluk.

A deepfake-videók fokozottan alkalmasak arra, hogy megtévesszék az embereket, hiszen realisztikusan ábrázolják a megjelenített személyeket olyan helyzetekben, melyek valójában nem történtek meg. Ezáltal pedig indokolatlanul negatív (esetleg indokolatlanul pozitív) kép alakulhat ki az adott személyről.

Marc Berman, a kaliforniai közgyűlés képviselője szerint a két törvénnyel igyekeznek megelőzni az újfajta álhírgyártást. Mint mondja, a szavazóknak joguk van tudni, hogy melyek azok a hamisított fotók, videók vagy hangfelvételek, amelyek manipulálni próbálják őket. Hogy a törvény magát a felfedezést és tájékoztatást pontosan hogyan garantálja majd a gyakorlatabn, az egyelőre nem egyértelmű.

Az Egyesült Államok legendás emberi jogvédő szervezete, az American Civil Liberties Union ugyanakkor azt közölte, hogy bár a szándék mindenképpen dicséretes, a törvény még nem fogja megoldani a kamu politikai videók problémáját. Szerintük ezzel inkább csak összezavarják a szavazókat, és végeredményben a szólásszabadság korlátozásával járhat.

