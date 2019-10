Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"960d793d-bae3-4aac-a709-2cafd128356e","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Az új, négy másodperces felvételen Győr fideszes polgármestere nem szerepel, azon az ismerősére, Rákosfalvy Zoltán ügyvédre emlékeztető férfi és egy fekete hajú nő látható félreérthetetlen helyzetben.","shortLead":"Az új, négy másodperces felvételen Győr fideszes polgármestere nem szerepel, azon az ismerősére, Rákosfalvy Zoltán...","id":"20191008_ujabb_video_borkai_zsolt_ez_az_ordog_ugyvedje_blog","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=960d793d-bae3-4aac-a709-2cafd128356e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ba7f22a6-98d8-42cb-9def-7bd13a8a64e1","keywords":null,"link":"/itthon/20191008_ujabb_video_borkai_zsolt_ez_az_ordog_ugyvedje_blog","timestamp":"2019. október. 08. 08:02","title":"Újabb videó került ki Borkaiék bulijáról","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e2341e54-54fc-4cf8-9fae-429127aa5d49","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Márki-Zay Péter kihívója helyett a vásárhelyi kórház röntgenosztályának főorvosa magyarázkodik, hogy miért utasítják el a 75 év feletti betegeket, pedig a nyilvánosságra került leleten, Grezsára hivatkoznak. A főorvos azt most sem cáfolta, hogy az orvoshiány miatt döntöttek így.","shortLead":"Márki-Zay Péter kihívója helyett a vásárhelyi kórház röntgenosztályának főorvosa magyarázkodik, hogy miért utasítják el...","id":"20191007_A_vasarhelyi_korhaz_rontgen_foorvosa_En_kertem_Grezsa_Istvant_hogy_75_ev_felett_ne_kuldjek_vizsgalatra_a_beteget","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=e2341e54-54fc-4cf8-9fae-429127aa5d49&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a93f9249-a532-43f7-98d4-323b443562d0","keywords":null,"link":"/gazdasag/20191007_A_vasarhelyi_korhaz_rontgen_foorvosa_En_kertem_Grezsa_Istvant_hogy_75_ev_felett_ne_kuldjek_vizsgalatra_a_beteget","timestamp":"2019. október. 07. 16:10","title":"A vásárhelyi kórház főorvosa: Én kértem Grezsa Istvánt, hogy 75 év felett ne küldjék vizsgálatra a beteget","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"279b5349-acfb-4b31-baeb-e46959de9255","c_author":"Nagy Iván László","category":"360","description":"Mennyi igaz a „kimentem tanulni, most láttatok utoljára” című tündérmeséből? Bár a csapból is a fiatalok kivándorlása folyik, a kormánymédián kívül alig hallani arról, és ott is csak ritkán, hogy vannak, akik visszatérnek. Pedig többségüknek megfordult a fejében a hazaköltözés. Kudarc ez, vagy inkább hazahozzuk a tudást? Az álmok feladása vagy újratervezés?","shortLead":"Mennyi igaz a „kimentem tanulni, most láttatok utoljára” című tündérmeséből? Bár a csapból is a fiatalok kivándorlása...","id":"20191001_Haza_lehet_jonni","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=279b5349-acfb-4b31-baeb-e46959de9255&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d3ed08ce-cd34-4e89-a9c6-e0d855363dd9","keywords":null,"link":"/360/20191001_Haza_lehet_jonni","timestamp":"2019. október. 08. 10:30","title":"Szeretettel Nagy-Britanniából: Haza lehet jönni a külföldi tanulás után?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c6bee256-825b-4cf4-a16d-6d09606c2ffc","c_author":"Surányi György","category":"360","description":"Nem volna szabad olyan könnyedén átsiklani a forint leértékelődése felett, mint azt a Magyar Nemzeti Bank teszi és mint ami a kormányzati nyilatkozatokból kitetszik – figyelmeztet Surányi György egyetemi magántanár, a Magyar Nemzeti Bank korábbi elnöke a HVG-nek írt elemzésében. ","shortLead":"Nem volna szabad olyan könnyedén átsiklani a forint leértékelődése felett, mint azt a Magyar Nemzeti Bank teszi és mint...","id":"201940_vigyazzunk_jobban_aforintra","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=c6bee256-825b-4cf4-a16d-6d09606c2ffc&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"bd55ba67-a76f-4400-8015-5bc5e07264ab","keywords":null,"link":"/360/201940_vigyazzunk_jobban_aforintra","timestamp":"2019. október. 08. 07:00","title":"Surányi György: Vigyázzunk jobban a forintra!","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"85f723b7-84b8-4650-98d6-e1f46424b579","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Ez konkrétan az az autó, ami utolsóként hagyta el a jobb sorsra érdemes Saab gyárat. ","shortLead":"Ez konkrétan az az autó, ami utolsóként hagyta el a jobb sorsra érdemes Saab gyárat. ","id":"20191008_elado_a_legutolso_saab__egy_5_eves_de_vadonatuj_auto","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=85f723b7-84b8-4650-98d6-e1f46424b579&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a7e84f8f-ddbf-4d81-9396-7a4085e8c904","keywords":null,"link":"/cegauto/20191008_elado_a_legutolso_saab__egy_5_eves_de_vadonatuj_auto","timestamp":"2019. október. 08. 13:21","title":"Eladó a legutolsó Saab – egy 5 éves, de vadonatúj autó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8b53a476-7fc7-47dc-98dd-85a96b638728","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A telefonok tortúratesztjeiről ismert JerryRigEverything nevű YouTube-csatornán ezúttal az Asus gamereknek szánt telefonját gyötörte meg a videós.","shortLead":"A telefonok tortúratesztjeiről ismert JerryRigEverything nevű YouTube-csatornán ezúttal az Asus gamereknek szánt...","id":"20191007_asus_rog_phone_ii_okostelefon_gamer_telefon_torturateszt_jerry_rig_everything","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=8b53a476-7fc7-47dc-98dd-85a96b638728&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0ffb6e00-f8c7-4c2f-bde7-adc1da472dfb","keywords":null,"link":"/tudomany/20191007_asus_rog_phone_ii_okostelefon_gamer_telefon_torturateszt_jerry_rig_everything","timestamp":"2019. október. 07. 14:03","title":"Karcolták, égették, törték: így bírja a gyűrődést az Asus ROG Phone II","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5862aeca-49eb-41d4-a874-6ad7cbf7e669","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A politológus úgy véli, ha az ellenzék most nagyon kikap, \"a következő parlamenti választás is elúszott számukra\".","shortLead":"A politológus úgy véli, ha az ellenzék most nagyon kikap, \"a következő parlamenti választás is elúszott számukra\".","id":"20191007_torok_gabor_onkormanyzati_valasztas_2019_fidesz_karacsony_gergely","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=5862aeca-49eb-41d4-a874-6ad7cbf7e669&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b844ccb4-2bc2-4260-860e-e6e0f92226de","keywords":null,"link":"/itthon/20191007_torok_gabor_onkormanyzati_valasztas_2019_fidesz_karacsony_gergely","timestamp":"2019. október. 07. 16:20","title":"Török Gábor: Ha a Fidesz most nagyot nyer, azzal megnyerheti 2022-őt is","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f14ff7d5-1e78-431e-b425-7a4803a95ac1","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"A 79 éves elítélt vallomásai alapján 19 amerikai államban hajtott végre bűncselekményeket 1970 és 2005 között.","shortLead":"A 79 éves elítélt vallomásai alapján 19 amerikai államban hajtott végre bűncselekményeket 1970 és 2005 között.","id":"20191007_Mar_93_gyilkossagot_ismert_be_az_Egyesult_Allamok_legbrutalisabb_sorozatgyilkosa","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=f14ff7d5-1e78-431e-b425-7a4803a95ac1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3c1d8508-3a66-4468-b961-07054c804765","keywords":null,"link":"/vilag/20191007_Mar_93_gyilkossagot_ismert_be_az_Egyesult_Allamok_legbrutalisabb_sorozatgyilkosa","timestamp":"2019. október. 07. 11:06","title":"Már 93 gyilkosságot ismert be az Egyesült Államok legbrutálisabb sorozatgyilkosa","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]