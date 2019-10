Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"9336abdc-ea3e-4e98-8167-4cbcbdca50c3","c_author":"MTI","category":"elet","description":"Keresi műanyag építőkockái újrahasznosításának lehetőségeit a Lego, a dán játékkészítő cég az Egyesült Államokban teszteli azt, hogy vásárlói visszaküldhessék neki a feleslegessé vált kockákat, amelyeket később tovább adnak más gyermekeknek.","shortLead":"Keresi műanyag építőkockái újrahasznosításának lehetőségeit a Lego, a dán játékkészítő cég az Egyesült Államokban...","id":"20191008_Ujrahasznositja_epitokockait_a_Lego","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=9336abdc-ea3e-4e98-8167-4cbcbdca50c3&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"47477d2a-4b3d-49b0-8e87-22ca99db113d","keywords":null,"link":"/elet/20191008_Ujrahasznositja_epitokockait_a_Lego","timestamp":"2019. október. 08. 11:33","title":"Újrahasznosítja építőkockáit a Lego","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"612d8b78-cabc-43cb-98ed-37568540da15","c_author":"Sztojcsev Iván","category":"gazdasag","description":"Felfüggesztette a kínai tévé az NBA-meccsek közvetítéseit, a kínai szponzorok pedig sorra vonulnak ki, miután a liga csak félszívvel határolódott el egy, a hongkongi tüntetőket támogató sportvezetőtől. Az amerikai nézők viszont amiatt háborognak, hogy egyáltalán bocsánatot mertek kérni Kínától.","shortLead":"Felfüggesztette a kínai tévé az NBA-meccsek közvetítéseit, a kínai szponzorok pedig sorra vonulnak ki, miután a liga...","id":"20191008_kina_usa_nba_cenzura","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=612d8b78-cabc-43cb-98ed-37568540da15&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b4916ff2-3a39-433d-995d-2983d1c85abb","keywords":null,"link":"/gazdasag/20191008_kina_usa_nba_cenzura","timestamp":"2019. október. 08. 15:06","title":"Fontos a szólásszabadság? És ha adunk helyette pár milliárdot?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"001e6519-362d-4069-b02d-00fffe8db285","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"tudomany","description":"Egy most terjedni kezdett álhír szerint már értékesítik a cukorbetegséget legyőző szert. Az internetes kampányhoz a Semmelweis Egyetem egyik professzorának nevét és fotóját is felhasználták.","shortLead":"Egy most terjedni kezdett álhír szerint már értékesítik a cukorbetegséget legyőző szert. Az internetes kampányhoz...","id":"20191009_cukorbetegseg_ellenszer_alhir_semmelweis_egyetem","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=001e6519-362d-4069-b02d-00fffe8db285&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"54ad669f-af27-4dd5-b66b-58b52bbce590","keywords":null,"link":"/tudomany/20191009_cukorbetegseg_ellenszer_alhir_semmelweis_egyetem","timestamp":"2019. október. 09. 17:03","title":"Most a cukorbetegeket próbálják átvágni az álhírgyárosok","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e5a32a3d-2842-439b-9e2d-c6bf92e2d03b","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Törökország az Eufrátesztől keletre akarja végrehajtani hadműveletet a kurd fegyveresek ellen.","shortLead":"Törökország az Eufrátesztől keletre akarja végrehajtani hadműveletet a kurd fegyveresek ellen.","id":"20191009_Bloomberg_a_torok_hadsereg_megindult_EszaknyugatSziriaba","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=e5a32a3d-2842-439b-9e2d-c6bf92e2d03b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"94ee511d-b71e-4c0d-9eee-c5ad7a6b3ee7","keywords":null,"link":"/vilag/20191009_Bloomberg_a_torok_hadsereg_megindult_EszaknyugatSziriaba","timestamp":"2019. október. 09. 12:19","title":"Bloomberg: A török hadsereg megindult Északnyugat-Szíriába","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e03ec0be-2f86-4bd4-b7a7-e9c0f457c9e7","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Három embert szállítottak a mentők a kórházba.","shortLead":"Három embert szállítottak a mentők a kórházba.","id":"20191008_Ket_not_es_ket_gyereket_utott_el_egy_auto_Kispesten","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=e03ec0be-2f86-4bd4-b7a7-e9c0f457c9e7&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"89c0676e-b106-438d-999c-423ad3e62d8d","keywords":null,"link":"/cegauto/20191008_Ket_not_es_ket_gyereket_utott_el_egy_auto_Kispesten","timestamp":"2019. október. 08. 17:29","title":"Két nőt és két gyereket ütött el egy autó Kispesten","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c8231b9b-e550-4040-a5b2-4b2f5e88c8a6","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"\"Gyere édes, jöjj és korrumpálj, és a csókodért mondd meg, mi jár.\"","shortLead":"\"Gyere édes, jöjj és korrumpálj, és a csókodért mondd meg, mi jár.\"","id":"20191009_Brody_Janos_dallal_szolt_hozza_a_Borkaiugyhoz","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=c8231b9b-e550-4040-a5b2-4b2f5e88c8a6&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f57489ba-3637-464b-b6c9-fec30e230359","keywords":null,"link":"/elet/20191009_Brody_Janos_dallal_szolt_hozza_a_Borkaiugyhoz","timestamp":"2019. október. 09. 15:51","title":"Bródy János dallal szólt hozzá a Borkai-ügyhöz","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"015f949f-7fc9-4e18-9752-bb1f9ea5a7e9","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"A fából készült alak a Duna-parton ücsörög. ","shortLead":"A fából készült alak a Duna-parton ücsörög. ","id":"20191009_Fotok_Ujabb_gerillaszobor_tunt_fel_Budapesten_ezuttal_uszadekfabol","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=015f949f-7fc9-4e18-9752-bb1f9ea5a7e9&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c117915f-e50d-4838-bc41-183b8bc9e29d","keywords":null,"link":"/kultura/20191009_Fotok_Ujabb_gerillaszobor_tunt_fel_Budapesten_ezuttal_uszadekfabol","timestamp":"2019. október. 09. 11:08","title":"Fotók: újabb gerillaszobor tűnt fel Budapesten, ezúttal uszadékfából","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3aed2aa5-a912-452a-8056-c97528e27b93","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Jószívű, kedves emberként emlékszik rá a zenekar.","shortLead":"Jószívű, kedves emberként emlékszik rá a zenekar.","id":"20191008_Meghalt_Larry_Junstrom_a_Lynyrd_Skynyrd_alapito_tagja","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=3aed2aa5-a912-452a-8056-c97528e27b93&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"06ef35ae-1480-4716-9dfc-6351ba63c4d0","keywords":null,"link":"/kultura/20191008_Meghalt_Larry_Junstrom_a_Lynyrd_Skynyrd_alapito_tagja","timestamp":"2019. október. 08. 10:55","title":"Meghalt Larry Junstrom, a Lynyrd Skynyrd alapító tagja","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]