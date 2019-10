Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"7feba410-5d82-4d67-b1ec-857d59c9b0ba","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"A kirándulókat a vártól lefelé haladva érte baleset.","shortLead":"A kirándulókat a vártól lefelé haladva érte baleset.","id":"20191011_Turistak_szenvedtek_balesetet_a_visegradi_varnal_a_tuzoltok_hoztak_le_oket","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=7feba410-5d82-4d67-b1ec-857d59c9b0ba&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ba69ea6a-de9e-4720-ac40-55e979fe4919","keywords":null,"link":"/elet/20191011_Turistak_szenvedtek_balesetet_a_visegradi_varnal_a_tuzoltok_hoztak_le_oket","timestamp":"2019. október. 11. 12:33","title":"Turisták szenvedtek balesetet a visegrádi várnál, a tűzoltók hozták le őket","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"42beffe0-70b7-4171-9001-8c06c66e3500","c_author":"Nagy Gábor","category":"360","description":"Tetemes előnnyel várja a közvélemény-kutatások alapján a választást Lengyelországban a kormányzó Jog és Igazságosság párt, amely a magyar példa nyomán sikerrel fogadtatja el az illiberális hatalomgyakorlást a gazdasági növekedésre alapozott jóléti intézkedésekkel.","shortLead":"Tetemes előnnyel várja a közvélemény-kutatások alapján a választást Lengyelországban a kormányzó Jog és Igazságosság...","id":"201941__lengyel_valasztas__leosztott_lapok__bokezu_igeretek__mintakovetes","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=42beffe0-70b7-4171-9001-8c06c66e3500&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b7fb85a8-54d6-4c45-9071-99cb19711624","keywords":null,"link":"/360/201941__lengyel_valasztas__leosztott_lapok__bokezu_igeretek__mintakovetes","timestamp":"2019. október. 10. 14:30","title":"Az orbáni receptből főz Lengyelország: megédesített illiberalizmus","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0046fdfc-baea-442e-81b1-6c17accc9ee7","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Az eset egyáltalán nem egyedi, a szállítmányozó cégek tehetetlenek, a Brexit miatt pedig hiába szigorítanak az ellenőrzéseken, egyre többen próbálkoznak. ","shortLead":"Az eset egyáltalán nem egyedi, a szállítmányozó cégek tehetetlenek, a Brexit miatt pedig hiába szigorítanak...","id":"20191009_magyar_kamionb_bevandorlo_anglia","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=0046fdfc-baea-442e-81b1-6c17accc9ee7&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2629bce8-ddf2-4769-b5f2-66670162f8c9","keywords":null,"link":"/kkv/20191009_magyar_kamionb_bevandorlo_anglia","timestamp":"2019. október. 09. 17:22","title":"Menet közben próbált kijutni a magyar kamionból egy migráns - videó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5d123bcc-418a-4e2e-9dfa-fca9ae6a88c8","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A Fidesz kampányfőnöke Karácsony Gergelyről is beszélt, szerinte az ellenzéki főpolgármester-jelölt Budapestje úgy néz ki, hogy „lesz egy hatalmas őserdő, benne egy hatalmas kórház”.","shortLead":"A Fidesz kampányfőnöke Karácsony Gergelyről is beszélt, szerinte az ellenzéki főpolgármester-jelölt Budapestje úgy néz...","id":"20191010_kosa_lajos_borkai_zsolt_szexbotrany_karacsony_gergely_onkormanyzati_valasztas","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=5d123bcc-418a-4e2e-9dfa-fca9ae6a88c8&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7182bb1e-833f-4071-a8bc-9f7e8f123012","keywords":null,"link":"/itthon/20191010_kosa_lajos_borkai_zsolt_szexbotrany_karacsony_gergely_onkormanyzati_valasztas","timestamp":"2019. október. 10. 11:54","title":"Kósa Borkai botrányáról: Le fog ez csengeni","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7b922b80-9435-466b-a4ba-2fbaefe4f2b3","c_author":"hvg.hu","category":"sport","description":"Megalázó gólokat kap a magyar válogatott, közel sem vagyunk ahhoz a játékhoz, amellyel Budapesten legyőztük a horvátokat.","shortLead":"Megalázó gólokat kap a magyar válogatott, közel sem vagyunk ahhoz a játékhoz, amellyel Budapesten legyőztük...","id":"20191010_HorvatorszagMagyarorszag__elo","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=7b922b80-9435-466b-a4ba-2fbaefe4f2b3&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"17ac1aab-0258-4d86-acaa-e6dc5bda0259","keywords":null,"link":"/sport/20191010_HorvatorszagMagyarorszag__elo","timestamp":"2019. október. 10. 20:40","title":"Horvátország-Magyarország 3-0 – élő","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"53c4650c-8692-4b86-98d1-b129a471549f","c_author":"Lengyel Miklós","category":"vilag","description":"Az elöregedés és a munkaerőhiány furcsa következménye.","shortLead":"Az elöregedés és a munkaerőhiány furcsa következménye.","id":"20191009_bevandorlas_irorszag_katolikus_egyhaz","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=53c4650c-8692-4b86-98d1-b129a471549f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"633fbaab-b492-43f8-a10f-ce90dbd30eaf","keywords":null,"link":"/vilag/20191009_bevandorlas_irorszag_katolikus_egyhaz","timestamp":"2019. október. 09. 18:08","title":"Bevándorló papok menthetik meg az ír katolikus egyházat","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f03b337b-5e6f-4bab-8a6e-ef70fb543c05","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"A Kossuth tér volt az utolsó állomásuk. ","shortLead":"A Kossuth tér volt az utolsó állomásuk. ","id":"20191009_Budapesten_fejezte_be_utjat_a_ket_francia_akik_biciklivel_irtak_fel_a_terkepre_a_love_szot","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=f03b337b-5e6f-4bab-8a6e-ef70fb543c05&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c1651ac1-ec73-4ecf-8ccb-6a13055ee7f3","keywords":null,"link":"/elet/20191009_Budapesten_fejezte_be_utjat_a_ket_francia_akik_biciklivel_irtak_fel_a_terkepre_a_love_szot","timestamp":"2019. október. 09. 16:12","title":"Budapesten fejezte be útját a két francia, akik biciklivel írták fel a térképre a „love” szót","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"86077135-fa47-4529-a855-f404437cec43","c_author":"Gyenis Ágnes","category":"360","description":"A rohamosan terjedő afrikai sertéspestis elleni harc is politikai kérdés: a kistenyésztői érdekeket sértő, határozott kormányzati fellépés csak a választások után várható.","shortLead":"A rohamosan terjedő afrikai sertéspestis elleni harc is politikai kérdés: a kistenyésztői érdekeket sértő, határozott...","id":"201941__sertespestis__bizonytalansag__csodveszely__mint_malac_ajegen","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=86077135-fa47-4529-a855-f404437cec43&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6c435afd-5519-406b-9998-bcb93bcb87da","keywords":null,"link":"/360/201941__sertespestis__bizonytalansag__csodveszely__mint_malac_ajegen","timestamp":"2019. október. 11. 10:30","title":"Mint malac a jégen: megállítható-e a sertéspestis?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]