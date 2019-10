Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"7a9eb49b-e2dc-4ec3-a4dc-924e528c6518","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Újabb felvételeket közölt a Magyar Nemzet, melyeken a kispesti képviselő állítólag arról beszél, hogyan lehet sokat keresni EP-képviselőként. ","shortLead":"Újabb felvételeket közölt a Magyar Nemzet, melyeken a kispesti képviselő állítólag arról beszél, hogyan lehet sokat...","id":"20191011_Lackner_Csaba_per_Kispest","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=7a9eb49b-e2dc-4ec3-a4dc-924e528c6518&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1d07347a-115d-4e70-8a9c-64fd610d6f32","keywords":null,"link":"/itthon/20191011_Lackner_Csaba_per_Kispest","timestamp":"2019. október. 11. 17:20","title":"Lackner Csaba perel és politikai lejáratásról beszél","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"77bbb9b8-4d9e-437d-876e-d49ab5ec4691","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Anne Hidalgo a Twitteren foglalt állást.","shortLead":"Anne Hidalgo a Twitteren foglalt állást.","id":"20191011_Parizs_fopolgarmestere_Karacsony_Gergelynek_szurkol","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=77bbb9b8-4d9e-437d-876e-d49ab5ec4691&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ce727e62-097d-4e7f-b5bd-ea2862dbe01c","keywords":null,"link":"/itthon/20191011_Parizs_fopolgarmestere_Karacsony_Gergelynek_szurkol","timestamp":"2019. október. 11. 17:37","title":"Párizs főpolgármestere Karácsony Gergelynek szurkol","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"90901f8b-2109-4b90-aff7-a32a2cef51b4","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Gyárat bővít 16 milliárdért egy kínai cég Miskolcon, a kormány 4,9 milliárd forintot ad bele.","shortLead":"Gyárat bővít 16 milliárdért egy kínai cég Miskolcon, a kormány 4,9 milliárd forintot ad bele.","id":"20191011_A_kormany_nemzetkozi_versenyben_49_milliardert_szerzett_egy_kinai_beruhazast","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=90901f8b-2109-4b90-aff7-a32a2cef51b4&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"58d70bd6-8d60-494b-ad1d-c0422c129ab5","keywords":null,"link":"/gazdasag/20191011_A_kormany_nemzetkozi_versenyben_49_milliardert_szerzett_egy_kinai_beruhazast","timestamp":"2019. október. 11. 14:37","title":"A kormány nemzetközi versenyben, 4,9 milliárd forintért szerzett egy kínai beruházást","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"bd0479ae-8799-4e08-b769-f12b2c9d3f14","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Több mint 100 filmben szerepelt Robert Forster, többek között ő volt a megcsömörlött fejvadász Tarantino Jackie Brownjában.","shortLead":"Több mint 100 filmben szerepelt Robert Forster, többek között ő volt a megcsömörlött fejvadász Tarantino Jackie...","id":"20191012_Elhunyt_Tarantino_egyik_legkarakteresebb_szinesze","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=bd0479ae-8799-4e08-b769-f12b2c9d3f14&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d087a3c9-f8f9-4dc6-b8cc-c5d615ee0061","keywords":null,"link":"/kultura/20191012_Elhunyt_Tarantino_egyik_legkarakteresebb_szinesze","timestamp":"2019. október. 12. 16:06","title":"Elhunyt Tarantino egyik igazán karakteres színésze, Robert Foster","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ab6e345e-9356-485a-bbf6-61948ed2c31d","c_author":"Tóta W. Árpád","category":"360","description":"Nejlonzacskók közt kokszol Pákóra, és mindig a felszínen úszik, mi az? Bizonyára az új nemzeti nagypolgárság. Alávalóbb az utolsó lumpenprolinál, viszont sokkal drágább tartani.","shortLead":"Nejlonzacskók közt kokszol Pákóra, és mindig a felszínen úszik, mi az? Bizonyára az új nemzeti nagypolgárság. Alávalóbb...","id":"20191012_Proletardiktatura","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=ab6e345e-9356-485a-bbf6-61948ed2c31d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8b08218f-bf47-4903-b21a-54c5e3402958","keywords":null,"link":"/360/20191012_Proletardiktatura","timestamp":"2019. október. 12. 08:15","title":"Tóta W.: Amikor a prolik diktálnak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5ee8ec62-1721-41a8-8b76-8a71f923c7f0","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Pénteken kezdődött az Amerikai Klinikai Onkológusok Társaságának (ASCO) konferenciája Bangkokban, ahol az összegyűlt szakemberek a legígéretesebb új fejlesztésekkel foglalkoznak. Itt mutatják be magyar kutatók orvosi szoftverüket, melynek segítségével a kezelőorvosok a daganatos betegek számára a daganatukban lévő egyedi génhibák alapján tudják személyre szabottan kiválasztani a legjobb célzott kezeléseket.","shortLead":"Pénteken kezdődött az Amerikai Klinikai Onkológusok Társaságának (ASCO) konferenciája Bangkokban, ahol az összegyűlt...","id":"20191011_oncompass_medicine_realtime_oncology_treatment_calculator_onkologia_kezeles_rendszer_molekularis_diagnosztika","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=5ee8ec62-1721-41a8-8b76-8a71f923c7f0&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d9383848-dbfc-45f6-808e-84f340262d93","keywords":null,"link":"/tudomany/20191011_oncompass_medicine_realtime_oncology_treatment_calculator_onkologia_kezeles_rendszer_molekularis_diagnosztika","timestamp":"2019. október. 11. 13:03","title":"A magyar rákdiagnosztikai program, amely már 6500 ember kezelését segítette","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9370cbf7-5dc5-4774-b99d-aa66c2898bb9","c_author":"Dercsényi Dávid","category":"itthon","description":"Hiába az ellenzéki egység, a kritikus hangok és a Fideszéhez képest alacsony támogatottság, nagyon úgy tűnik, hogy Szolnokon marad a kormánypárti polgármester. A város példája rámutat az ellenzéki roncsderbi-koalíciók problémájára, és a NER 9 éves regnálásának hatására a közéletre. Csatatér sorozatunk utolsó része. ","shortLead":"Hiába az ellenzéki egység, a kritikus hangok és a Fideszéhez képest alacsony támogatottság, nagyon úgy tűnik...","id":"20191012_szolnok_valasztas_ellenzek_fidesz_ner_szalay_radocz","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=9370cbf7-5dc5-4774-b99d-aa66c2898bb9&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"fd96b25b-e622-48d5-b1be-e2e9bb493b4e","keywords":null,"link":"/itthon/20191012_szolnok_valasztas_ellenzek_fidesz_ner_szalay_radocz","timestamp":"2019. október. 12. 11:00","title":"A hely, ahol 40 százalékkal begyalogol a Fidesz","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ee18402c-dd29-4b03-99b3-26e1ea4ccaf2","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A Kaspersky új felmérése megállapította, hogy az ipari szervezetek kétharmada nem jelenti be a kiberbiztonsági incidenseket a szabályozó hatóságoknak. A kibervédelmi cég szerint bár a modern ipari-üzleti világban a megfelelőség nemcsak kulcsponti kérdés, hanem a beruházások mozgatórugója is, mégis számos tényező befolyásolja azt, hogy miként követik a vállalatok a megfelelőségi szabályokat.","shortLead":"A Kaspersky új felmérése megállapította, hogy az ipari szervezetek kétharmada nem jelenti be a kiberbiztonsági...","id":"20191012_kaspersky_ipari_kiberbiztonsag_incidensek_jelentese","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=ee18402c-dd29-4b03-99b3-26e1ea4ccaf2&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"cc1998bd-b3fb-4ac8-8a2f-b30f6a4f9527","keywords":null,"link":"/tudomany/20191012_kaspersky_ipari_kiberbiztonsag_incidensek_jelentese","timestamp":"2019. október. 12. 10:03","title":"100-ból 67 gyártó nem szól a hatóságoknak, ha adatbaj van","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]