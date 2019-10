Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"c12f127c-4357-4dc2-aefa-9c40ddf88f3c","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A független polgármester-jelölt arra kéri az embereket a Facebookon, hogy szavazzanak a lelkiismeretük szerint.","shortLead":"A független polgármester-jelölt arra kéri az embereket a Facebookon, hogy szavazzanak a lelkiismeretük szerint.","id":"20191013_Puzser_Robert_Pokolba_a_szamitassal","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=c12f127c-4357-4dc2-aefa-9c40ddf88f3c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2cfdf5b0-1a03-4f8e-83ae-47acc9de26df","keywords":null,"link":"/itthon/20191013_Puzser_Robert_Pokolba_a_szamitassal","timestamp":"2019. október. 13. 11:58","title":"Puzsér Róbert: Pokolba a számítással!","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"995a6d77-bebb-440b-b1bb-6fa0d76189fb","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Nem kommentálta, hogy bukásához mennyi köze lehetett a Borkai-ügynek.","shortLead":"Nem kommentálta, hogy bukásához mennyi köze lehetett a Borkai-ügynek.","id":"20191013_Tarlos_Lehet_sok_mindent_mondani_de_nem_erdemes_meselni","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=995a6d77-bebb-440b-b1bb-6fa0d76189fb&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1ec9bfc9-2672-41c7-ad43-9062fc3958f9","keywords":null,"link":"/itthon/20191013_Tarlos_Lehet_sok_mindent_mondani_de_nem_erdemes_meselni","timestamp":"2019. október. 13. 22:40","title":"Tarlós: \"Lehet sok mindent mondani, de nem érdemes mesélni\"","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"579209d4-7552-4f2d-babd-3672722d50d1","c_author":"HVG Extra Pszichológia","category":"elet.pszichologiamagazin","description":"A gyerekek bizonyos testi panaszait, betegségeit csak családi és tágabb környezetben zajló kapcsolataik tükrében lehet megérteni – állítja Iben Dissing Sandahl dán pszichoterapeuta és szerzőtársa új könyvükben. Olyan mentalitást közvetítenek, amelynek alapja a kölcsönös tisztelet, az egymásra hangolódás, az empatikus hozzáállás és az elfogadás.","shortLead":"A gyerekek bizonyos testi panaszait, betegségeit csak családi és tágabb környezetben zajló kapcsolataik tükrében lehet...","id":"20191013_Ha_az_erzelmi_egyensulyt_sikerul_helyreallitani_megszunnek_a_tunetek_is","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=579209d4-7552-4f2d-babd-3672722d50d1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ee074acf-d88a-446b-b1a2-0f47e01227e8","keywords":null,"link":"/pszichologiamagazin/20191013_Ha_az_erzelmi_egyensulyt_sikerul_helyreallitani_megszunnek_a_tunetek_is","timestamp":"2019. október. 13. 20:15","title":"Ha az érzelmi egyensúly helyreáll, megszűnnek a tünetek is","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"47251f15-8376-4c50-93e3-375395c485fc","c_author":"Szlavkovits Rita","category":"itthon","description":"Hódmezővásárhelyen a kétharmad elment szavazni, és többségük Márki-Zay Péterre voksolt, az újraválasztott polgármesternek pedig nem kell majd ellenszélben vezetnie a várost, mert a közgyűlésben is többsége lesz. Márki-Zay Péter szerint a mostani választással nem csak Vásárhely, de a többi település felszabadítása is elindult.\r

","shortLead":"Hódmezővásárhelyen a kétharmad elment szavazni, és többségük Márki-Zay Péterre voksolt, az újraválasztott...","id":"20191014_Vege_MarkiZay_Peter_szelmalom_harcanak","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=47251f15-8376-4c50-93e3-375395c485fc&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"128e1803-2f26-4706-adb6-32c6d4c1bdb1","keywords":null,"link":"/itthon/20191014_Vege_MarkiZay_Peter_szelmalom_harcanak","timestamp":"2019. október. 14. 01:12","title":"Márki-Zay Péter: \"Most elkezdődött 2022\"","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f885f2b4-d468-4985-8e3e-edadc01a5366","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"A férfi békésen horgászott, amikor megjelent a medve a két bocsával.","shortLead":"A férfi békésen horgászott, amikor megjelent a medve a két bocsával.","id":"20191014_medve_vamosudvarhely_horgasz_halalos_medvetamadas","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=f885f2b4-d468-4985-8e3e-edadc01a5366&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d82b856c-1700-42e0-95d1-99f2553958bf","keywords":null,"link":"/elet/20191014_medve_vamosudvarhely_horgasz_halalos_medvetamadas","timestamp":"2019. október. 14. 15:49","title":"Anyamedve ölte meg a nyárádmagyarósi jegyzőt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"37ccf1f3-a8bf-4e75-be58-518644fc090c","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Az MSZP választmányi elnöke arra számít a jövőben erőszakosabb kampányok lesznek a kormányoldal részéről.","shortLead":"Az MSZP választmányi elnöke arra számít a jövőben erőszakosabb kampányok lesznek a kormányoldal részéről.","id":"20191013_kunhalmi_agnes_kozgyules_tobbseg_budapest","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=37ccf1f3-a8bf-4e75-be58-518644fc090c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1e05e8a3-a992-4e25-99b7-b216077db636","keywords":null,"link":"/itthon/20191013_kunhalmi_agnes_kozgyules_tobbseg_budapest","timestamp":"2019. október. 13. 19:32","title":"Kunhalmi: Nem biztos, hogy lesz közgyűlési többség Budapesten","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"87e4cfc2-530a-418b-bbbd-d75a26d650a7","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Volt, hogy már eltévedtek az elemzésben a részvételi arányt látva, nem ez alapján kell eredményt tippelni a DK elnöke szerint.","shortLead":"Volt, hogy már eltévedtek az elemzésben a részvételi arányt látva, nem ez alapján kell eredményt tippelni a DK elnöke...","id":"20191013_Gyurcsany_nem_erdemes_a_reszveteli_adatbol_josolni","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=87e4cfc2-530a-418b-bbbd-d75a26d650a7&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"63dad8f6-11de-4c30-97f3-40852084c0b0","keywords":null,"link":"/itthon/20191013_Gyurcsany_nem_erdemes_a_reszveteli_adatbol_josolni","timestamp":"2019. október. 13. 12:11","title":"Gyurcsány: nem érdemes a részvételi adatból jósolni","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"416f4311-d12d-49e4-8917-aed31dfbcde6","c_author":"Gergely Márton","category":"360","description":"A hatalmi arrogancia tartja össze évek óta a Fideszt. A választók pedig az első adandó alkalommal megbüntették ezt a hozzáállást, amikor szavazataik nem aprózódtak el veszekedő ellenzéki pártok között. Orbánnak fel van adva a lecke: fegyvere lenne visszavágni, de lehet, hogy annak bevetésével épp magának ártana hosszú távon.","shortLead":"A hatalmi arrogancia tartja össze évek óta a Fideszt. A választók pedig az első adandó alkalommal megbüntették ezt...","id":"20191014_Orban_csapdaban_ha_bosszut_all_o_duplazza_meg_az_ellenzeki_gyozelem_erteket","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=416f4311-d12d-49e4-8917-aed31dfbcde6&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"bd2f3ed9-237c-408f-a176-49c16371daf0","keywords":null,"link":"/360/20191014_Orban_csapdaban_ha_bosszut_all_o_duplazza_meg_az_ellenzeki_gyozelem_erteket","timestamp":"2019. október. 14. 00:20","title":"Orbán csapdában: ha bosszút áll, ő duplázza meg az ellenzéki győzelem értékét","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]