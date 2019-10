Az elmúlt hetekben sokat lehetett hallani a Google kedden bemutatott új telefonjáról, az érintés nélkül is használható Pixel 4-ről, a cég New York-i rendezvénye azonban nem csak a mobil miatt volt érdekes. A Google itt leplezte le új hordozható számítógépét is, melyről előzetesen csak annyi derült ki, hogy nem is szabad Pixelbook 2-nek nevezni, annyira másmilyen.

A Pixelbook Go ránézésre leginkább a MacBook Próra hasonlít – azzal a különbséggel, hogy többféle színben lehet majd kapni. A képernyő mérete 13,3 colos lett, FullHD és 4K-s felbontású változatban is kérhető. A képarány változott, a Pixelbook 3:2-es képernyője helyett egy 16:9-est láthatunk az új modellen. Lényeges különbség még, hogy a Pixelbook Go kijelzőjét nem lehet "átfordítani", tehát a Google valóban egy hagyományos értelemben vett laptopot épített.

© Google

© Google

© Google

A motorháztető alatt az Intel Core m3-as, Core i5-ös és Core i7-es processzorát is megtalálhatjuk, amihez 8-16 GB RAM és 64-256 GB tárhely társul. A Google ígérete szerint a gép 12 órán át is képes üzemelni, legalábbis az alacsonyabb, FullHD-felbontású variáns.

A Windows helyett Chrome OS operációs rendszert futtató Pixelbook Go alapára a Core m3-as processzorral, 8 GB RAM-mal, 64 GB tárhellyel és FullHD kijelzővel 649 dollár, vagyis nagyjából 195 ezer forint, míg a fullos változat – Core i7-es processzor, 16 GB RAM, 256 GB tárhely és 4K-s kijelző – 1399 dollárba (kb. 421 ezer forint) kerül.

