Sok érdekesség leleplezése várható az idei Made by Google hardverrendezvényen (amelyre október 15-én, New Yorkban kerül sor), például bemutatják a Pixel 4 telefonokat, a Nest Mini intelligens hangszóró második generációját, egy új Nest wifit, no meg a Pixelbook utódját, a Pixelbook Go nevű laptopot.

A 9to5Google értesülései szerint az újdonság kevéssé emlékeztet majd az elődjére, inkább egy ergonomikus kialakítású, kagylószerű notebook lesz, amelyik nem támogatja az érintőceruzát, és nem is tekinthető kettő az egyben eszköznek. Az év elején a Google Cloud Next 2019 rendezvényen már szó volt arról, hogy a gyártó jövőbeni hordozhatójánál azt tartja leginkább szem előtt, hogy az „agilis, modern munkaerő útközben is termelékeny legyen”. A Pixelbook Go ezért jóval könnyebb lesz az eredeti Pixelbooknál, köszönhetően a magnéziumötvözeteknek, amit több Microsoft Surface eszköznél is használnak. A 9to5Google azt is megerősítette, hogy a korábban felbukkant Google Atlas laptop-prototípus valójában nem más, mint a Pixelbook Go, pontosabban annak egy korábbi verziója.

© YouTube/9to5Google

Jelenleg úgy tudni, hogy az újdonság 16:9 képarányú, 13,3”-es kijelzővel érkezik, ami – modelltől függően – Full HD vagy 4K felbontású lehet. A Pixelbookhoz és a Pixel Slate-hez hasonlóan ez az eszköz is sokféle változatban érhető majd el, így Intel Core m3, i3, i5 és i7 processzorral, 8 GB vagy 16 GB RAM-mal és 64 GB, 128 GB és 256 GB natív tárhellyel.

A 9to5Google egyik forrása szerint a Pixelbook Gónak jóval erősebb hangszórója lesz, mint a Pixelbooknak, hangszóróból kettő is lesz az eszközön, mindkettő elöl. Két mikrofon is található majd az előlapon (akárcsak a Pixel Slate-nél). Lesz egy 2 megapixeles előre néző kamera is, amelyik 1080p felbontásban képes rögzíteni, akár 60 fps sebességgel.

[A Google szerint kár Windowst használni, mert már lejárt lemez]

A gépbe a Google alapvetően ugyanazokat a portokat és csatlakozókat rakja, mint az eredeti Pixelbookba. Az áráról egyelőre még nincs információ, de a források 800 dolláros (kb. 240 ezer forintos) vagy annál valamivel magasabb árat tippelnek.

Ha máskor is tudni szeretne hasonló dolgokról, lájkolja a HVG Tech rovatának Facebook-oldalát.