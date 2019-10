Finoman szólva is furcsa helyzetben van most a Huawei. Miközben az Egyesült Államok továbbra is fenntartja a kínai cég ellen bevezetett kereskedelmi embargóját – ami miatt legújabb csúcstelefonjukat, a Mate30 Prót nincs is értelme piacra dobniuk Európában, hiszen a készülékkel nem lehet hozzáférni a Google népszerű szolgáltatásaihoz – Németország nemrég olyan döntést hozott, amellyel lényegében engedélyezik, hogy a Huawei részt vegyen az 5G-s fejlesztésekben. Berlin elsősorban azért döntött így, mert nem akarta összerúgni a port Pekinggel, a kínaiak azonban nem elégszenek meg ennyivel – szeretnék, ha a teljes Európai Unió döntéshozói is lehetőséget látnának az együttműködésben.

Ennek érdekében állt a nyilvánosság elé egy vita erejéig Abraham Liu, a Huawei brüsszeli főképviselője. A szakember igyekezett meggyőzni az uniós döntéshozókat arról, hogy nincs okok tartani a Huawei-től.

Abraham Liu © Európai Parlament

Liu – itt teljes hosszában visszanézhető – beszédében kiemelte, a jelenlegi helyzet jóval többről szól, mint, hogy ki építi ki az 5G-s hálózatot Európában. A szakember úgy véli, ez mindkét félnek komoly lehetőség, a Huawei pedig azt szeretné, ha Európa továbbra is egy erős gazdasági tényező lenne. Szerinte ugyanis az 5G-s hálózat létrehozásával az EU az új ipari forradalom élére tudna állni. Liu az unió és a Huawei együttműködését egy egy olyan kerékpárhoz hasonlította, amelynél az egyik kereket az EU, a másikat pedig a Huawei jelenti: együtt egy jól működő egységet hozhatnak létre, külön-külön viszont jóval kevesebbek lennének. Emiatt úgy véli, az uniónak is "a német modellt" kellene követnie – amit egyébként beszédében üdvözölt.

A Huawei képviselője szerint jó megoldás lehet, ha az EU-val együtt partnerségben dolgoznak, ez ugyanis csökkentheti a kontinens képviselőinek gyanakvását.

© Bruce Lee / Weibo

A közös munkára utaló jel lehet az is, hogy az EU szakemberei nemrég készítettek egy jelentést azokról a kibertámadásokról és hackerekről, amelyek komoly biztonsági kockázatot jelentenek, és amelyek mögött egy-egy kormányt sejtenek. A jelentésben sem a Huawei, sem Kína nem szerepel.

Arra a kérdésre, hogy milyen a Huawei és a kínai kormány kapcsolata, Lui úgy válaszolt: semmiben nem különbözik attól, amit bármelyik más ország esetében tapasztalhatunk. "A Huawei kifizeti az adókat és betartja a kínai törvényeket" – hangsúlyozta a szakember. Azt atározottan elutasította, hogy az eszközeikbe "hátsó kaput" építenének, hogy a kormány kémkedhessen a hálózaton. Mint mondta, minden esetben a nemzetközi és a helyi törvényeknek akarnak megfelelni, és semmilyen módon nem sodornák veszélybe a felhasználók adatait.

A Huawei egyébként köszöni, jól van. A vállalat éppen kedden kiadott legfrissebb pénzügyi jelentése szerint az Egyesült Államok szankciói nem fektette két vállra a céget, bevételük éves szinten 24,4 százalékos növekedést mutat. A közölt adatok szerint 2019 januárja és szeptembere között 185 milliónál is több készüléket adtak el, ami 26 százalékos növekedés 2018-as azonos időszakához képest.

