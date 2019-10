Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"a851351d-6fce-44e8-a206-81b224ea0649","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"A tűzoltók óvatosságra intenek, mert az időjárás kedvez újabb tüzek fellobbanásának.","shortLead":"A tűzoltók óvatosságra intenek, mert az időjárás kedvez újabb tüzek fellobbanásának.","id":"20191013_Mar_harom_halalos_aldozatot_szedett_eddig_a_Kaliforniaban_pusztito_tuzvesz","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=a851351d-6fce-44e8-a206-81b224ea0649&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"94fa4584-233f-430a-8e0b-5210b8f0dd6c","keywords":null,"link":"/vilag/20191013_Mar_harom_halalos_aldozatot_szedett_eddig_a_Kaliforniaban_pusztito_tuzvesz","timestamp":"2019. október. 13. 15:05","title":"Már három halálos áldozata van a Kaliforniában pusztító tűzvésznek","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"61ed9e3a-e2b8-419e-b7f3-962dc440e4fd","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Az üzleti kapcsolatokról is sok minden kiderült Borkai Zsolt botrányában; nincs meg Andy Vajna eredeti végrendelete; nem nagyon változhat a magyar kormány és az új Európai Bizottság viszonya. Ez a hvg.hu heti gazdasági összefoglalója.","shortLead":"Az üzleti kapcsolatokról is sok minden kiderült Borkai Zsolt botrányában; nincs meg Andy Vajna eredeti végrendelete...","id":"20191013_Es_akkor_borkai_vajna_eu_lakhatas_kina_nba_versenykepesseg","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=61ed9e3a-e2b8-419e-b7f3-962dc440e4fd&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6734cecc-2152-48ce-8e1b-31a6e4ebf281","keywords":null,"link":"/gazdasag/20191013_Es_akkor_borkai_vajna_eu_lakhatas_kina_nba_versenykepesseg","timestamp":"2019. október. 13. 10:00","title":"És akkor Vajna Tímea közelebb került a 37 milliárdos örökséghez","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"500e5e0f-4188-4e80-87aa-4acb90a3d816","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A független, de ellenzéki támogatással induló Veres Pál polgármester csapatának tagja a humorista.","shortLead":"A független, de ellenzéki támogatással induló Veres Pál polgármester csapatának tagja a humorista.","id":"20191014_Erdei_Sandor_vagyis_Rokker_Zsoltti_is_kepviselo_lett_Miskolcon","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=500e5e0f-4188-4e80-87aa-4acb90a3d816&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9696d96c-9e0a-4709-99ce-d5ca288caac3","keywords":null,"link":"/itthon/20191014_Erdei_Sandor_vagyis_Rokker_Zsoltti_is_kepviselo_lett_Miskolcon","timestamp":"2019. október. 14. 17:17","title":"Erdei Sándor, vagyis Rokker Zsoltti is képviselő lett Miskolcon","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"97229862-b63f-4aa1-861d-4ecbe33d1863","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A II., a XII., a XIV. és a XV. kerületben is mandátumot szereztek.","shortLead":"A II., a XII., a XIV. és a XV. kerületben is mandátumot szereztek.","id":"20191014_onkormanyzati_valasztas_magyar_ketfarku_kugya_part_mandatum_ellenzek","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=97229862-b63f-4aa1-861d-4ecbe33d1863&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"42613909-9119-4d66-a5b7-9c8be9765a90","keywords":null,"link":"/itthon/20191014_onkormanyzati_valasztas_magyar_ketfarku_kugya_part_mandatum_ellenzek","timestamp":"2019. október. 14. 09:28","title":"Négy önkormányzatban is képviselője lesz a Kutyapártnak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"533350f8-30da-4a29-8849-d75f3d4f0b36","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Névsorolvasással kezdődött és azzal is ért véget a Fővárosi Közgyűlés szombat esti rendkívüli ülése, amelyet Tarlós István főpolgármester szombat este 9 órára hívott össze. A Városháza előtt, majd később odabenn is, tüntetés zajlott.","shortLead":"Névsorolvasással kezdődött és azzal is ért véget a Fővárosi Közgyűlés szombat esti rendkívüli ülése, amelyet Tarlós...","id":"20191012_karacsony_gergely_fovarosi_kozgyules_rendkivuli_ules_tarlos_istvan","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=533350f8-30da-4a29-8849-d75f3d4f0b36&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"fdf54e56-8927-4608-a201-3c80c1e0c059","keywords":null,"link":"/itthon/20191012_karacsony_gergely_fovarosi_kozgyules_rendkivuli_ules_tarlos_istvan","timestamp":"2019. október. 12. 21:48","title":"Karácsony: Méltó ez az alkalom Tarlós távozásához","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5b79feb6-9957-445d-8099-f114643ad5fd","c_author":"MTI","category":"tudomany","description":"Robotoknak fejlesztettek ki bőrt müncheni kutatók: elsőként láttak el egy emberméretű robotot teljes mértékben mesterséges bőrrel, hogy jobban érzékelje környezetét és képes legyen akár egy lábon is egyensúlyozni.","shortLead":"Robotoknak fejlesztettek ki bőrt müncheni kutatók: elsőként láttak el egy emberméretű robotot teljes mértékben...","id":"20191014_mesterseges_bor_h1_robot_munchen","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=5b79feb6-9957-445d-8099-f114643ad5fd&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f195cb99-e62f-475b-906b-8511ee04d65e","keywords":null,"link":"/tudomany/20191014_mesterseges_bor_h1_robot_munchen","timestamp":"2019. október. 14. 16:33","title":"Ez már a jövő: egy robotot majdnem teljesen beborítottak mesterséges bőrrel","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9bb36a85-739c-4406-8b66-01b0b62c115c","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Egy önkormányzati irodában osztottak ételcsomagokat, amikor a képviselő bement érdeklődni, mi folyik ott. Na akkor szabadultak el az indulatok.","shortLead":"Egy önkormányzati irodában osztottak ételcsomagokat, amikor a képviselő bement érdeklődni, mi folyik ott. Na akkor...","id":"20191013_Itt_az_elso_balhe_a_jobbikos_kepviselot_falhoz_nyomtak_az_ATV_riporteret_bantalmaztak_Pecsen","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=9bb36a85-739c-4406-8b66-01b0b62c115c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e99ac844-7544-47dd-959f-260c94caee0b","keywords":null,"link":"/itthon/20191013_Itt_az_elso_balhe_a_jobbikos_kepviselot_falhoz_nyomtak_az_ATV_riporteret_bantalmaztak_Pecsen","timestamp":"2019. október. 13. 09:30","title":"Balhé Pécsen: a jobbikos képviselőt falhoz nyomták, az ATV riporterét bántalmazták","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"065adfe5-7448-42ba-9e10-c866e209f46f","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"itthon","description":"A Demokratikus Koalíció elnöke úgy látja, az ellenzéki oldalon nincs alternatívája a legszélesebb körű együttműködésnek.","shortLead":"A Demokratikus Koalíció elnöke úgy látja, az ellenzéki oldalon nincs alternatívája a legszélesebb körű együttműködésnek.","id":"20191014_gyurcsany_ferenc_fidesz_waterloo_onkormanyzati_valasztas_2019","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=065adfe5-7448-42ba-9e10-c866e209f46f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3ebdad09-887d-4444-8c0f-486a29c60140","keywords":null,"link":"/itthon/20191014_gyurcsany_ferenc_fidesz_waterloo_onkormanyzati_valasztas_2019","timestamp":"2019. október. 14. 16:13","title":"Gyurcsány: Ez a Fidesz Waterloojának kezdete","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]