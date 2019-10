A Facebooknak nagyon fontos, hogy értékesíteni tudja felületeit, ezért több helyre is reklámokat rak. Most például a csoportokba.

A Facebook-csoportok tagjai előtt is reklámokat fog megjeleníteni a közösségi óriás, miután az oldalnak ezen a részébe is beköltöznek a hirdetések – írta az Adweek. A Facebook számos részén most is találhatók hirdetések, de a csoportok eddig reklámmentes helynek számítottak.

A közösségi oldal korábban nagyszabású fejlesztéseket jelentett be a csoportoknál, így várható volt, hogy a hirdetések előbb-utóbb is megjelennek. Mindez azért sem meglepő, mert a Facebook elmondása szerint legalább 400 millió olyan felhasználójuk van, aki valamilyen csoport tagja.

A csoportokban megjelenő reklámok ugyanúgy néznek ki, mint a platform többi részén megjelenő hirdetések, és maguk a partnerek tudják majd igényelni, hogy a reklám ne csak a Hírfolyamban jöjjön elő.

A Facebook szerint az új reklámokat előbb a felhasználók egy szűk csoportja látja majd, a többiekre ezután terjesztik ki. Azt is megígérték, hogy nem változtatnak az algoritmuson, a hirdetések pedig nem veszik figyelembe a csoportok témakörét vagy típusát.

Korábbi hírek szerint a Facebook az egymásnak küldött üzenetekbe is hirdetéseket rakott volna, legalábbis erről tanúskodik egy augusztusban kiszivárgott szabadalmi terv.

