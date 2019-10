Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"541660ca-16c1-4248-814a-3d03526428db","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A bírói hibák miatt megismételt eljárásban felmentették azt a hajléktalant, akit július 25-én vettek őrizetbe életvitelszerű közterületen tartózkodás miatt, és elsőfokon figyelmeztetésben részesítettek.","shortLead":"A bírói hibák miatt megismételt eljárásban felmentették azt a hajléktalant, akit július 25-én vettek őrizetbe...","id":"20191017_felmentes_birosag_hajlektalan_ferfi_utcajogasz_egyesulet","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=541660ca-16c1-4248-814a-3d03526428db&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c8b05267-6bf3-4690-a9b6-7f12d936b749","keywords":null,"link":"/itthon/20191017_felmentes_birosag_hajlektalan_ferfi_utcajogasz_egyesulet","timestamp":"2019. október. 17. 10:06","title":"Felmentették a férfit, akit hajléktalansága miatt ítéltek el","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"637e66ee-33f9-4eb2-9f99-971df4ce8095","c_author":"Ceglédi Zoltán","category":"velemeny","description":"Teljesen oké, ha felnőtt emberek önkéntesen és többen megcsinálják egymást. Kivéve, ha.","shortLead":"Teljesen oké, ha felnőtt emberek önkéntesen és többen megcsinálják egymást. Kivéve, ha.","id":"20191016_A_csoportos_szexhez_valo_alapjogrol","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=637e66ee-33f9-4eb2-9f99-971df4ce8095&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"13e61f24-0860-4302-b145-86a750e3f265","keywords":null,"link":"/velemeny/20191016_A_csoportos_szexhez_valo_alapjogrol","timestamp":"2019. október. 16. 15:08","title":"Ceglédi: A csoportos szexhez való alapjogról","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"bf19c80e-973e-4181-9328-afc6a4ba97df","c_author":"MTI","category":"tudomany","description":"Nincs agya, mégis állat módjára viselkedik az a különleges, sárgás színű egysejtű élőlény, amelyet a párizsi állatkert először mutatott be szerdán. A nagyközönség szombattól láthatja a massza (le blob) becenevű, gombakinézetű organizmust, amelyet most sikerült először kitenyészteni egy tudományos projekt keretében.","shortLead":"Nincs agya, mégis állat módjára viselkedik az a különleges, sárgás színű egysejtű élőlény, amelyet a párizsi állatkert...","id":"20191017_massza_egysejtu_organizmus_parizsi_allatkert_kutatok","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=bf19c80e-973e-4181-9328-afc6a4ba97df&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"59366470-d1fd-4f43-92c5-2758842b7b04","keywords":null,"link":"/tudomany/20191017_massza_egysejtu_organizmus_parizsi_allatkert_kutatok","timestamp":"2019. október. 17. 11:45","title":"Állat módjára viselkedő masszát is lehet most már nézni a párizsi állatkertben","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7fe79b8b-be8d-4edc-87ca-7e1d349c544a","c_author":"MTI","category":"itthon","description":"A felvételeket a férfi lakásában találták meg, a laptopjának merevlemezén.","shortLead":"A felvételeket a férfi lakásában találták meg, a laptopjának merevlemezén.","id":"20191017_Gyermekporno_miatt_felfuggesztett_bortonre_iteltek_egy_ferfit_Tatabanyan","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=7fe79b8b-be8d-4edc-87ca-7e1d349c544a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7cec9745-ef92-4e76-993a-55378530916f","keywords":null,"link":"/itthon/20191017_Gyermekporno_miatt_felfuggesztett_bortonre_iteltek_egy_ferfit_Tatabanyan","timestamp":"2019. október. 17. 10:45","title":"Gyermekpornó miatt felfüggesztett börtönre ítéltek egy férfit Tatabányán","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7640d76d-c1b0-419f-bea7-28d4af153ea1","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Vajon van okunk bizakodni?","shortLead":"Vajon van okunk bizakodni?","id":"20191016_Donald_Tusk_brexit","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=7640d76d-c1b0-419f-bea7-28d4af153ea1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1ccdfada-e409-426d-831e-857719153b85","keywords":null,"link":"/gazdasag/20191016_Donald_Tusk_brexit","timestamp":"2019. október. 16. 16:18","title":"Donald Tusk: órákon belül kiderülhet, mikor lesz Brexit","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"18673481-5170-458f-9869-df24c0b55c2e","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"A demokraták elleni általános verbális támadásba torkollott Donald Trump amerikai elnök, és Nancy Pelosi, a képviselőház elnöke közötti vita. Nem is volt igazán vita, a szemtanúk azt mondták, leginkább Trump pocskondiázta a demokrata párti politikust, majd Twitter-üzenetekben ment neki a demokratáknak.","shortLead":"A demokraták elleni általános verbális támadásba torkollott Donald Trump amerikai elnök, és Nancy Pelosi...","id":"20191017_Trump_megint_beindult_beteg_embernek_nevezte_a_kepviselohaz_elnoket_majd_magat_dicserte","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=18673481-5170-458f-9869-df24c0b55c2e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"eec28517-5edb-472b-8bb5-08bb2c2fd95d","keywords":null,"link":"/vilag/20191017_Trump_megint_beindult_beteg_embernek_nevezte_a_kepviselohaz_elnoket_majd_magat_dicserte","timestamp":"2019. október. 17. 11:21","title":"Trump megint beindult: beteg embernek nevezte a képviselőház elnökét, majd magát dicsérte","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9b6cd281-7e70-44fa-98a2-73b1bffae381","c_author":"MTI","category":"itthon","description":"Öt településen már egyértelmű, hogy időközi polgármester-választást kell tartani. ","shortLead":"Öt településen már egyértelmű, hogy időközi polgármester-választást kell tartani. ","id":"20191017_Tobb_telepulesen_maris_az_idokozi_valasztasra_keszulnek","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=9b6cd281-7e70-44fa-98a2-73b1bffae381&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"dce99d46-3e78-4fcb-9be5-bf4aa8f28478","keywords":null,"link":"/itthon/20191017_Tobb_telepulesen_maris_az_idokozi_valasztasra_keszulnek","timestamp":"2019. október. 17. 13:43","title":"Több településen máris az időközi választásra készülnek","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9c9d625b-b836-4475-9daa-84fd34aacb55","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Minden jel arra mutat, hogy marad a fővárosból Szegedre ejtőernyőzött csapat a választások után is, de végleges döntés a hétvégén várható.","shortLead":"Minden jel arra mutat, hogy marad a fővárosból Szegedre ejtőernyőzött csapat a választások után is, de végleges döntés...","id":"20191017_Vasarnap_dolhet_el_mi_lesz_Szegeden_ragadt_Fideszkampanycsapattal","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=9c9d625b-b836-4475-9daa-84fd34aacb55&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"42df0535-9cd8-4d67-b477-62113d21f225","keywords":null,"link":"/itthon/20191017_Vasarnap_dolhet_el_mi_lesz_Szegeden_ragadt_Fideszkampanycsapattal","timestamp":"2019. október. 17. 17:17","title":"Vasárnap dőlhet el, mi lesz Szegeden ragadt Fidesz-kampánycsapattal","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]