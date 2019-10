Már többször is bizonyították, mennyire megnyugtató a színezés (igen, felnőttkorban). Szép számmal kaphatók már színező könyvek, azonban aki nem akar ezekre költeni, az számos kiszínezni való ábrát talál az alábbi oldalon.

Egyre divatosabbá vált a felnőttek körében a színezés, miután már sokan maguk is megtapasztalták, hogy igazuk van a szakembereknek: pihentető, relaxáló, nyugtató foglalatosságról van szó. Meg is látták ebben az üzleti lehetőséget a kiadók, s a könyvesboltok szép számmal árulnak ilyen füteket, könyveket. Ezek azonban meglehetősen drágák, viszont az internet jóvoltából ingyen is hozzáférhetünk ilyen kiszínezésre váró rajzokra, amennyiben nem ragaszkodunk a füzet vagy könyv formátumhoz.

A Super Coloring/Coloring Pages for Adults oldal rengeteg ilyen ábrával várja az érdeklődőket, különféle kategóriák alatt. Általában néhány tucat rajzból lehet választani, azonban vannak igencsak bőséges kínálattal rendelkező kategóriák is, például a Mandala alatt 481 rajzot, a virágoknál pedig 840 rajzot (plusz számos alkategóriát) találhatunk.

© Super Coloring

Ha ezután rálelünk egy nekünk tetsző rajzra, akkor kattintsunk rá, mire máris nagyobb formában láthatjuk, kétféle lehetőséggel. A Color Online azt jelenti, hogy a neten színezhetjük ki. Ha ezt választjuk, akkor egy tekintélyes színpaletta (jobbra) és néhány rajzeszköz (jobbra) bukkan elő, és kezdhetjük is a színezést. Ha elégedetlenek vagyunk, bármikor elölről kezdhetjük a munkát. A másik lehetőség, hogy kinyomtatjuk az ábrát (Ctrl + P Windows alatt, illetve CMD + P MacOS-ben) – ekkor pdf formátumban kapjuk meg a rajzot, amit ezután már igazi színes ceruzákkal varázsolhatunk színessé.

Mi ezúttal a felnőtteknek szóló oldalakat emeltük ki, azonban a szájton rengeteg további kategória és minta található.

Ha máskor is tudni szeretne érdekes weboldalakról, lájkolja a HVG Tech rovatának Facebook-oldalát.