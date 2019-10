Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"2a4d9516-255d-4af7-bf0b-0492044087a1","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Nagy esküvőről álmodoztak, az érkező baba miatt azonban változtattak a terveken.","shortLead":"Nagy esküvőről álmodoztak, az érkező baba miatt azonban változtattak a terveken.","id":"20191018_Toth_Gabi_titokban_ment_ferjhez","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=2a4d9516-255d-4af7-bf0b-0492044087a1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4834eaa0-b9bd-48c0-b5e6-700a437630bd","keywords":null,"link":"/elet/20191018_Toth_Gabi_titokban_ment_ferjhez","timestamp":"2019. október. 18. 09:39","title":"Tóth Gabi titokban ment férjhez","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d5f66dbc-0de3-4839-bfb3-3764c69ecd02","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Az Oppo egykori almárkája, a tavaly óta már független vállalatként dolgozó kínai Realme három új, jó ár-érték arányú telefonnal szeretne betörni Európába. A készülékeikhez eddig is hozzá lehetett jutni felénk, de most már hivatalos forgalmazásba és európai hídfőállások építésébe kezdenek.","shortLead":"Az Oppo egykori almárkája, a tavaly óta már független vállalatként dolgozó kínai Realme három új, jó ár-érték arányú...","id":"20191017_realme_5_x2_pro_telefonok_specifikacio","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=d5f66dbc-0de3-4839-bfb3-3764c69ecd02&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8bdf6e9a-c722-4ada-8d1f-e6c1f2a21532","keywords":null,"link":"/tudomany/20191017_realme_5_x2_pro_telefonok_specifikacio","timestamp":"2019. október. 17. 12:33","title":"Kedvező ár, nem semmi specifikációk: bemasírozik Európába telefonjaival a Realme","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0f779283-988c-422a-aad4-601ced39c3ac","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Visszafordítható-e a halál? Egy, a kérdést vizsgáló amerikai agykutató szerint érdemes megfontolnunk a választ, mielőtt rávágnánk egy határozott nemet. Például azért, mert volt nemrég egy olyan kísérlet, amely során sikerült néhány funkciót újra beindítani egy több órája halott sertés agyában.\r

","shortLead":"Visszafordítható-e a halál? Egy, a kérdést vizsgáló amerikai agykutató szerint érdemes megfontolnunk a választ, mielőtt...","id":"20191018_agyhalal_christof_koch_agykutatas_visszafordithato_agyhalal_kiserlet","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=0f779283-988c-422a-aad4-601ced39c3ac&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7fde7355-5941-4295-9bcd-85134b4301c1","keywords":null,"link":"/tudomany/20191018_agyhalal_christof_koch_agykutatas_visszafordithato_agyhalal_kiserlet","timestamp":"2019. október. 18. 08:03","title":"Visszafordítható-e a halál? Újraírhatja a halál fogalmát egy új tudományos felfedezés","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2a18bf6a-608d-49cd-968a-0ca857dee44e","c_author":"","category":"vilag","description":"A felek konstruktívnak tartották a megbeszélést.","shortLead":"A felek konstruktívnak tartották a megbeszélést.","id":"20191018_Sebastian_Kruz_a_Zoldekkel_es_a_liberalisokkal_is_egyeztetett_a_koaliciorol","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=2a18bf6a-608d-49cd-968a-0ca857dee44e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"efcf5011-23a6-4753-b760-d5c2305d3869","keywords":null,"link":"/vilag/20191018_Sebastian_Kruz_a_Zoldekkel_es_a_liberalisokkal_is_egyeztetett_a_koaliciorol","timestamp":"2019. október. 18. 21:13","title":"Sebastian Kurz a Zöldekkel és a liberálisokkal is egyeztetett a koalícióról","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2fc5fa54-628e-4e55-997c-f6e2dde6454c","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"A Fehér Ház szerint idő kell a szíriai tűzszünet életbe léptetéséhez.","shortLead":"A Fehér Ház szerint idő kell a szíriai tűzszünet életbe léptetéséhez.","id":"20191018_Hiaba_a_tuzszunet_tobben_meghaltak_a_torok_tamadasokban_Sziriaban","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=2fc5fa54-628e-4e55-997c-f6e2dde6454c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5cc4405b-fe24-4cda-ad8b-3042b07e1427","keywords":null,"link":"/vilag/20191018_Hiaba_a_tuzszunet_tobben_meghaltak_a_torok_tamadasokban_Sziriaban","timestamp":"2019. október. 18. 18:59","title":"Hiába a tűzszünet, többen meghaltak a török támadásokban Szíriában","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7900787f-d8f9-4298-bf29-d73e6b92652b","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Hiába kérte ezt Ursula von der Leyen, Orbán kitartana Várhelyi Olivér mellett.","shortLead":"Hiába kérte ezt Ursula von der Leyen, Orbán kitartana Várhelyi Olivér mellett.","id":"20191017_Orban_a_Fidesz_frakcioulesen_Csak_semmi_panik_van_ido_2022ig","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=7900787f-d8f9-4298-bf29-d73e6b92652b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"adfd4866-4305-44ff-8aa2-8f28177e802f","keywords":null,"link":"/itthon/20191017_Orban_a_Fidesz_frakcioulesen_Csak_semmi_panik_van_ido_2022ig","timestamp":"2019. október. 17. 11:53","title":"Orbán nem szeretne női biztosjelöltet megnevezni","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"50e264cc-36c5-497e-8fb0-642ed7afd306","c_author":"MTI","category":"elet","description":"A reggeli ködfoltok az ország nagy részén eltűnnek délelőttre.","shortLead":"A reggeli ködfoltok az ország nagy részén eltűnnek délelőttre.","id":"20191017_idojaras_hetvege","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=50e264cc-36c5-497e-8fb0-642ed7afd306&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"98eb3b04-23a3-4ebf-80ac-458f9cff901f","keywords":null,"link":"/elet/20191017_idojaras_hetvege","timestamp":"2019. október. 17. 15:51","title":"Napos hétvégével folytatódik a nyárias ősz","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1694fb1d-9125-4a87-891d-ad05dcac7910","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Egy ellenőrzésen bukott le. ","shortLead":"Egy ellenőrzésen bukott le. ","id":"20191017_Betepve_vezette_a_kamiont_a_tatabanyai_ferfi","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=1694fb1d-9125-4a87-891d-ad05dcac7910&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"caf1c634-5dd7-47c5-85ec-94618a17695b","keywords":null,"link":"/cegauto/20191017_Betepve_vezette_a_kamiont_a_tatabanyai_ferfi","timestamp":"2019. október. 17. 12:51","title":"Betépve vezette a kamiont a tatabányai férfi","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]