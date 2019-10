Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"70551826-d906-4d0f-973d-289b9e0639bc","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Bár a Windows-rendszernek is van keresője, az alábbi programnál számos jellemzőt beállíthatunk, így tulajdonképpen testre szabhatjuk a kutakodást.","shortLead":"Bár a Windows-rendszernek is van keresője, az alábbi programnál számos jellemzőt beállíthatunk, így tulajdonképpen...","id":"20191019_fajl_kereso_program_windowsra","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=70551826-d906-4d0f-973d-289b9e0639bc&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e7794e6b-b26a-40ab-a433-8325e7254f4c","keywords":null,"link":"/tudomany/20191019_fajl_kereso_program_windowsra","timestamp":"2019. október. 19. 09:03","title":"Nem talál egy fájlt a windowsos gépén? Akkor próbálja ki ezt a programot","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"736fe574-0f09-4c5f-88ec-d023bbc84f06","c_author":"MTI","category":"tudomany","description":"Egy 3300 évvel ezelőtt meghalt katona személyes tárgyait fedezték fel a kutatók egy bronzkori csatamezőn Északkelet-Németországban.","shortLead":"Egy 3300 évvel ezelőtt meghalt katona személyes tárgyait fedezték fel a kutatók egy bronzkori csatamezőn...","id":"20191019_tollense_folyo_bronzkori_katona_szemelyes_targyai","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=736fe574-0f09-4c5f-88ec-d023bbc84f06&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d7cf6940-89a4-4f10-b783-cb1b538265dc","keywords":null,"link":"/tudomany/20191019_tollense_folyo_bronzkori_katona_szemelyes_targyai","timestamp":"2019. október. 19. 16:03","title":"Egy 3300 éve meghalt katona személyes tárgyait fedezték fel Németországban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"18673481-5170-458f-9869-df24c0b55c2e","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"A mexikói elnök vetette fel az amerikai elnöknek, hogy valamit kezdeni kellene a helyzettel.

","shortLead":"A mexikói elnök vetette fel az amerikai elnöknek, hogy valamit kezdeni kellene a helyzettel.

","id":"20191019_Trump_a_mexikoi_verengzes_utan_Jo_otlet_hogy_ne_omoljenek_az_illegalis_fegyverek_az_USAbol_Mexikoba","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=18673481-5170-458f-9869-df24c0b55c2e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2ee3ad86-1bdb-42de-a76c-42280dbdf784","keywords":null,"link":"/vilag/20191019_Trump_a_mexikoi_verengzes_utan_Jo_otlet_hogy_ne_omoljenek_az_illegalis_fegyverek_az_USAbol_Mexikoba","timestamp":"2019. október. 19. 21:32","title":"Trump a mexikói vérengzés után: Jó ötlet, hogy ne ömöljenek az illegális fegyverek az USA-ból Mexikóba","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e0455bbf-e0ce-4833-be43-554aa446722d","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Főleg a nemzetközi távolsági buszok és a Görögországból érkező repülőjáratok utasaira fordítanak nagyobb figyelmet.","shortLead":"Főleg a nemzetközi távolsági buszok és a Görögországból érkező repülőjáratok utasaira fordítanak nagyobb figyelmet.","id":"20191018_Megerositettek_a_nemet_hatarok_ellenorzeset","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=e0455bbf-e0ce-4833-be43-554aa446722d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"cd3742b3-7a77-4aab-b201-e54dc59da73d","keywords":null,"link":"/vilag/20191018_Megerositettek_a_nemet_hatarok_ellenorzeset","timestamp":"2019. október. 18. 18:25","title":"Megerősítették a német határok ellenőrzését","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e8657ee3-d6fe-40af-b294-6204b9ce3b41","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Vida Józsefnek ez az első sporthoz köthető cége.","shortLead":"Vida Józsefnek ez az első sporthoz köthető cége.","id":"20191019_A_Takarekvezer_vette_at_Meszaros_Lorinc_helyet_egy_Felcsuthoz_kotheto_cegben","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=e8657ee3-d6fe-40af-b294-6204b9ce3b41&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"059db368-60b7-4aed-87f0-37a6c6b8b918","keywords":null,"link":"/kkv/20191019_A_Takarekvezer_vette_at_Meszaros_Lorinc_helyet_egy_Felcsuthoz_kotheto_cegben","timestamp":"2019. október. 19. 08:59","title":"A Takarék-vezér vette át Mészáros Lőrinc helyét egy Felcsúthoz köthető cégben","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"07c72eb9-9205-4354-8dac-bacec755a03b","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A vezető elvesztette uralmát a jármű felett.","shortLead":"A vezető elvesztette uralmát a jármű felett.","id":"20191019_Halalos_motorbaleset_Nyiregyhazan","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=07c72eb9-9205-4354-8dac-bacec755a03b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0903bf42-1e72-455d-87e5-5c3d81bc561d","keywords":null,"link":"/cegauto/20191019_Halalos_motorbaleset_Nyiregyhazan","timestamp":"2019. október. 19. 12:12","title":"Halálos motorbaleset Nyíregyházán","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"669d1af4-c3c9-4cbe-a21b-9b8204c870b3","c_author":"Serdült Viktória - Windisch Judit","category":"itthon","description":"Nagy a purparlé Csepelen, ahol új választást követel az ellenzék, mire Németh Szilárd orvoshoz küldte Bangóné Borbély Ildikót. Más kerületekben sem ért véget még a választás, négy helyen van még függőben a polgármester személye. ","shortLead":"Nagy a purparlé Csepelen, ahol új választást követel az ellenzék, mire Németh Szilárd orvoshoz küldte Bangóné Borbély...","id":"20191018_budapest_valasztas_szavazokor_polgarmester","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=669d1af4-c3c9-4cbe-a21b-9b8204c870b3&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a4ec0589-e158-4b33-9c42-eff466af30ae","keywords":null,"link":"/itthon/20191018_budapest_valasztas_szavazokor_polgarmester","timestamp":"2019. október. 18. 17:30","title":"Ilyen fejetlenséget is ritkán látni választás után","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0352ff2c-8d82-4e2b-932d-806797e40212","c_author":"Lengyel Miklós","category":"vilag","description":"Törökországgal kapcsolatban nem ért egyet a Liga vezetője és Orbán Viktor.","shortLead":"Törökországgal kapcsolatban nem ért egyet a Liga vezetője és Orbán Viktor.","id":"20191019_Salvini_A_torokoket_meg_kell_allitani_Sziriaban","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=0352ff2c-8d82-4e2b-932d-806797e40212&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5831a3dd-511b-401a-bbde-c569005b5b67","keywords":null,"link":"/vilag/20191019_Salvini_A_torokoket_meg_kell_allitani_Sziriaban","timestamp":"2019. október. 19. 09:11","title":"Salvini: A törököket meg kell állítani Szíriában","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]