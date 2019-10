Több mint 19 órás volt az út, egy ausztrál légitársaság azt is vizsgálta, hogy ez az utasokra milyen hatással van.

Több mint 19 órán át repült az ausztrál Quantas légitársaság egyik utasszállítója egy kísérleti út során, amelyen azt vizsgálták, hogy az ilyen hosszú, megszakítás nélküli repülőutak milyen hatással vannak az utasokra és a személyzetre – írja a BBC. A kísérleti úton egy Boeing 787-9-es repült New Yorkból Sydneybe 49 emberrel a fedélzetén, a 16 200 kilométeres út 19 órába és 16 percbe telt.

Eddig egy légitársaságnak sem volt lehetősége ilyen hosszú utat megtenni megállás nélkül utasokkal és csomagokkal együtt, a Quantas gépének pedig ez most csak úgy sikerült, hogy teli tankkal indult el New Yorkból, nem volt rakománya, és az utasok is alig vihettek magukkal csomagokat.

Az utasok az órájukat a sydney-i időre állították be, indulás után pedig addig tartották ébren őket, amíg Ausztráliában nem esteledett be. Hat órával indulás után az utasok egy magas szénhirdáttartalmú vacsorát kaptak, és lejjebb vették a világítást is, hogy aludni térjenek.

Az út során ellenőrizték a pilóták agyhullámait és éberségét is, megpróbálkoztak az utasok gyakorlatoztatásával is, és azt is elemezték, hogy hogyan hat az utasokra az, hogy egyszerre ilyen sok időzónát lépnek át.

A következő hónapban a Quantas egy London-Sydney járattal fog próbálkozni, a cég pedig azt közölte, hogy még az év végéig eldöntik, hogy tényleg elindítják-e ezeket a járatokat rendszeresen. Ha igen, akkor 2022-ben vagy 2023-ban vezethetik be.

Az utóbbi időben egyébként egyre gyakoribbak a hasonló próbálkozások, a Singapore Airlinesnak például már van egy közel 19 órás útja Szingapúrból New Yorkba, a Quantas pedig tavaly egy 17 órás megállás repülőjáratot indított Perthből Londonba, egy 17,5 órás járata pedig Auckland és Doha között jár.

