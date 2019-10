Idén ősszel már a második, átlagfelhasználók számára is érdekes, sőt kifejezetten nekik célzott kiadványát adja ki a Neumann Társaság. A korábban kiadott IT biztonsági könyvből átlagemberként, autodidakta módon is el lehet sajátítani az internet biztonságos használatához szükséges ismereteket. A társaság most megjelent ECDL közösségi média tananyag című kiadványa pedig a közösségi média legfontosabb jellemzőit, előnyeit és veszélyeit mutatja be, valamint a legfontosabb felületeket a Facebooktól és Instagramtól kezdve, a YouTube-on és a Pinteresten át a LinkedInig.

© Neumann Társaság

A társaság közleménye szerint a Ziegler Tünde és Ferencz Attila ECDL-szakértők által írt és Adamcsik János, az ECDL minőségbiztosítási szakértője által lektorált kisokosból nem csupán a közösségi média alapfogalmait lehet megismerni, de hasznos tippeket és tanácsokat kaphatnak blogoláshoz, podcast szerkesztéshez, saját videók szerkesztéséhez is. A kisokos emellett a közösségi oldalak olyan árnyoldalait is ismerteti, mint az oversharing, a túl sok személyes, vagy semmitmondó információ megosztása, vagy akár az internetes trollkodás.

[Most lett csak igazán fontos, hogy átgondolja, törli-e magát a Facebookról]

A szervezet ígéri, az ECDL vizsgamoduljának alapjául szolgáló ismereteket tartalmazó kiadványt évente frissíteni fogja, ugyanis a platformok folyamatos változása miatt e nélkül az ismeretanyag gyorsan elavulna.

Az ECDL közösségi média tananyag című, 66 oldalas kötetet a Neumann Társaság honlapjáról lehet letölteni. Nyomtatásra is optimalizálták, így akár az idősebb, az internet világával még csak ismerkedő felhasználóknak is segít azzal, hogy részletesen, képernyőképekkel illusztrált módon magyarázza el az egyes funkciók működését.

Ha máskor is tudni szeretne hasonló dolgokról, lájkolja a HVG Tech rovatának Facebook-oldalát.