Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"646071cd-7fe1-485a-b1a7-a67ad96fc878","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Sem alpolgármesteri poszt, sem bizottsági tisztségek nem járnak a Fidesznek Budaörsön, amíg nem tisztázódik, hogy milyen szerepük volt a kampány alatti tisztességtelenségekben.","shortLead":"Sem alpolgármesteri poszt, sem bizottsági tisztségek nem járnak a Fidesznek Budaörsön, amíg nem tisztázódik...","id":"20191024_A_budaorsi_Fideszt_buntetik_Wittinghoffek_a_kampany_miatt","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=646071cd-7fe1-485a-b1a7-a67ad96fc878&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6258272b-07f3-472f-96f5-d25364003652","keywords":null,"link":"/itthon/20191024_A_budaorsi_Fideszt_buntetik_Wittinghoffek_a_kampany_miatt","timestamp":"2019. október. 24. 16:34","title":"Büntetik a budaörsi Fideszt Wittinghoffék a választási kampány miatt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"985af9ad-c399-45ad-bc50-9acfd3d15ead","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A magyar férfi akciós autókat ígérve egy olaszországi kereskedésbe hívta az áldozatait, ott mutogatta a kocsikat, majd miután átvette értük előre a pénzt, felszívódott.","shortLead":"A magyar férfi akciós autókat ígérve egy olaszországi kereskedésbe hívta az áldozatait, ott mutogatta a kocsikat, majd...","id":"20191025_33_millio_forintot_szedett_ki_egy_ugyes_trukkel_egy_alautokereskedo","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=985af9ad-c399-45ad-bc50-9acfd3d15ead&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5b27679e-649c-401d-bd01-13c1b36da744","keywords":null,"link":"/cegauto/20191025_33_millio_forintot_szedett_ki_egy_ugyes_trukkel_egy_alautokereskedo","timestamp":"2019. október. 25. 09:54","title":"33 millió forintot csalt ki vevőjétől egy ál-autókereskedő","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9a84c504-7b6f-47ac-90de-a95c1848e8df","c_author":"Keresztes Imre","category":"360","description":"Látványos az elektromos autók térnyerése, 20 év múlva az újautó-eladások több mint felét tehetik már ki a villannyal hajtott járművek. ","shortLead":"Látványos az elektromos autók térnyerése, 20 év múlva az újautó-eladások több mint felét tehetik már ki a villannyal...","id":"201943__elektromosforradalom__kinalat__koltsegek__felvillanyozva","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=9a84c504-7b6f-47ac-90de-a95c1848e8df&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"cc96078f-2691-4e81-b48d-cfed989245a0","keywords":null,"link":"/360/201943__elektromosforradalom__kinalat__koltsegek__felvillanyozva","timestamp":"2019. október. 25. 14:00","title":"Nyakunkon az elektromos autók forradalma","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"aa0b3962-622b-41b1-bc15-067f8ff12803","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Nem csak a saját környezetünkben találhatunk olyan embert, aki az átlagnál sokkal többször néz rá a mobiljára. A probléma ellen már a Google is próbál tenni saját fejlesztésű “készítményeivel”. ","shortLead":"Nem csak a saját környezetünkben találhatunk olyan embert, aki az átlagnál sokkal többször néz rá a mobiljára...","id":"20191023_digital_wellbeing_google_telefonfuggoseg_mobilfuggoseg_kezelese","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=aa0b3962-622b-41b1-bc15-067f8ff12803&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"abdeac66-e026-4f8d-b662-8092a740ffbe","keywords":null,"link":"/tudomany/20191023_digital_wellbeing_google_telefonfuggoseg_mobilfuggoseg_kezelese","timestamp":"2019. október. 23. 19:23","title":"Van itt 5 alkalmazás, amik a Google szerint segíthetnek leszokni a mobilfüggőségről","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"77b0e5b1-56ca-4465-a807-d6c106c3b97b","c_author":"HVG","category":"360","description":"A Marom Klub Egyesület nem egészen egy héttel az önkormányzati választások előtt döntött új vállalkozás, az Auróra Közösségi Ház Kft. indításáról. Közben a közösségi ház újra ostrom alá került.","shortLead":"A Marom Klub Egyesület nem egészen egy héttel az önkormányzati választások előtt döntött új vállalkozás, az Auróra...","id":"201943_aurora_kozossegi_haz_uj_ceg_avegzalasok_utan","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=77b0e5b1-56ca-4465-a807-d6c106c3b97b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8a98fb20-df3a-4eb0-8546-c31c9e8c5e55","keywords":null,"link":"/360/201943_aurora_kozossegi_haz_uj_ceg_avegzalasok_utan","timestamp":"2019. október. 24. 15:30","title":"Új céget alapított az Auróra üzemeltetője a vegzálások és támadások közepette ","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"94ba4da3-e4df-4146-b6b6-d17026fed101","c_author":"Biró Péter","category":"kultura","description":"Az Akvárium koncerttermének ajtaját nem lehetett becsukni, annyian voltak kíváncsiak a Hooverphonic budapesti fellépésére. A zenekar 2000-ben futott be a Mad About You című dallal, jövőre pedig Belgiumot képviseli az Eurovíziós Dalfesztiválon. Többek között erről is beszélgettünk a magyarországi koncert előtt.","shortLead":"Az Akvárium koncerttermének ajtaját nem lehetett becsukni, annyian voltak kíváncsiak a Hooverphonic budapesti...","id":"20191024_A_kozonseg_szeretete_feltolt_minket_sohasem_unalmas_jatszani__Hooverphonicinterju","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=94ba4da3-e4df-4146-b6b6-d17026fed101&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"39847862-1fc6-4165-9858-4808cc9ddcda","keywords":null,"link":"/kultura/20191024_A_kozonseg_szeretete_feltolt_minket_sohasem_unalmas_jatszani__Hooverphonicinterju","timestamp":"2019. október. 24. 14:58","title":"„A közönség szeretete feltölt minket, sohasem unalmas játszani” – Hooverphonic-interjú","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"faefa131-0c0d-42cc-9531-aec5e34db040","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Legkésőbb péntek reggelig minden Galaxy S10, S10+, Note10 és Note10+ tulajdonosa megkapja azt a frissítést, ami véget vet az ujjlenyomat-olvasós hibának.","shortLead":"Legkésőbb péntek reggelig minden Galaxy S10, S10+, Note10 és Note10+ tulajdonosa megkapja azt a frissítést, ami véget...","id":"20191024_samsung_galaxy_s10_ujjlenyomat_olvaso_hiba_javitas","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=faefa131-0c0d-42cc-9531-aec5e34db040&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"51cbdb68-f6bf-4dac-a2c5-87714fecd320","keywords":null,"link":"/tudomany/20191024_samsung_galaxy_s10_ujjlenyomat_olvaso_hiba_javitas","timestamp":"2019. október. 24. 15:03","title":"Itt a segítség: megcsinálta a javítást a Samsung a Galaxy S10 ujjlenyomatos problémájára","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b404f568-9847-472e-ab2a-729968178b86","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A Biogen és az Eisai gyógyszere lehet az első, amely sokkal hatékonyabban képes kezelni az Alzheimer tüneteit. A kutatók már elkezdték beszerezni az engedélyeket, hogy a készítmény forgalomba kerülhessen.","shortLead":"A Biogen és az Eisai gyógyszere lehet az első, amely sokkal hatékonyabban képes kezelni az Alzheimer tüneteit...","id":"20191024_alzheimer_kezelese_gyogyszer_biogen_reszveny","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=b404f568-9847-472e-ab2a-729968178b86&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"955bb941-35b3-4946-bfbc-7299ac098612","keywords":null,"link":"/tudomany/20191024_alzheimer_kezelese_gyogyszer_biogen_reszveny","timestamp":"2019. október. 24. 09:33","title":"Megvan az ellenszer? Óriási áttörést értek el egy Alzheimer-gyógyszernél","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]