Pénteken hivatalosan is bemutatta új fejlesztését a Facebook, amellyel "újságárussá" változik az oldal egy része. Az új fül alatt megjelenő cikkekért nem kell fizetni, a felhasználók azt és annyit olvasgatnak, amennyit csak akarnak.

A Facebook Newsról hetek óta szivárogtak a hírek, még most, a bejelentés előtt is jött róla új infó. Sokan azt is tudni vélték, hogy a közösségi oldal pénteken fogja bemutatni, és lám: igazuk lett. Az új szolgáltatás olyan sajtótermékek híreit gyűjti össze, mint a The Wall Street Journal, a USA Today és a BuzzFeed, vagyis elsősorban angol nyelvű irományokkal lehet majd találkozni. Azt azonban a felhasználók dönthetik el, hogy milyen témájú írásokat szeretnének látni, és ezt az alkalmazásban be is állíthatják.

© Facebook

Fontos, hogy a Facebook News nem kap külön applikációt, a szolgáltatást az alap mobilappon belül lehet testre szabni és elérni. A hírek közt sport, életmód, technológia és üzleti témájú írások lesznek megtalálhatók.

A facebookozók akár mindegyikről olvashatnak, amelyikre viszont nem tartanak igényt, ugyanúgy elrejthetik, mint egy bejegyzést. A szolgáltatáshoz tartozó új fülön a Facebook minden megnyitáskor a nap legfontosabb bejegyzéseit mutatja majd, így a felhasználók gyorsan áttekinthetik az aktuális ügyeket.

© Facebook

A közösségi oldal azt ígérte, az írásokat egy erre felállított, független csapat válogatja majd össze, amelynek kizárólagos feladata a színvonalas tájékoztatás lesz. Példa gyanánt az App Store működését lehet felhozni: az Apple is készít egy válogatást a legjobbnak ítélt alkalmazásokból, amelyeket külön felületre rendez. Az ottani kínálatot csak 24 óra elteltével frissítik, de ez a Facebook esetében valószínűleg sokkal gyakoribb lesz.

A Facebook News eleinte csak a nagyobb városokban élő amerikai felhasználók számára lesz elérhető, de ott sem mindenkinek. A globális rajt ideje még nem ismert.

