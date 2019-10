Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"cddaa2b8-d979-4de1-bef5-ae1f484a4950","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A japán gyártó MX-30 típusjelzésű újdonságára már le lehet adni az első előrendeléseket. ","shortLead":"A japán gyártó MX-30 típusjelzésű újdonságára már le lehet adni az első előrendeléseket. ","id":"20191024_99_millio_forinttol_indul_itthon_az_elso_elektromos_mazda","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=cddaa2b8-d979-4de1-bef5-ae1f484a4950&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0b6b2507-1531-4061-8c59-efb510d3b771","keywords":null,"link":"/cegauto/20191024_99_millio_forinttol_indul_itthon_az_elso_elektromos_mazda","timestamp":"2019. október. 24. 09:21","title":"9,9 millió forinttól indul itthon az első elektromos Mazda","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e93293c2-e64d-41e9-8349-1fe61f9c5c0c","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"A színész szerint nem idealistáknak való a politikai pálya.","shortLead":"A színész szerint nem idealistáknak való a politikai pálya.","id":"20191024_Jeremy_Irons_Politikus_nem_de_egy_jotekony_diktator_szivesen_lennek","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=e93293c2-e64d-41e9-8349-1fe61f9c5c0c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d212449c-dfb0-4908-b180-8f3bab4f7221","keywords":null,"link":"/elet/20191024_Jeremy_Irons_Politikus_nem_de_egy_jotekony_diktator_szivesen_lennek","timestamp":"2019. október. 24. 10:36","title":"Jeremy Irons: Politikus nem, de egy jótékony diktátor szívesen lennék","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"843863f2-23b3-47ce-b01a-46c4df866c13","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"A főpolgármester szerint az író munkásságából bármikor lehet idézni.","shortLead":"A főpolgármester szerint az író munkásságából bármikor lehet idézni.","id":"20191024_Karacsony_elnezest_kert_Wass_Albert_lenacizasa_miatt","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=843863f2-23b3-47ce-b01a-46c4df866c13&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"49ba5813-2a8e-4e87-893c-c33a53f6b4b5","keywords":null,"link":"/kultura/20191024_Karacsony_elnezest_kert_Wass_Albert_lenacizasa_miatt","timestamp":"2019. október. 24. 11:40","title":"Karácsony elnézést kért Wass Albert lenácizása miatt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"04da2595-8913-4b9a-b3da-dd65ff568faa","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A Magyar Tornaszövetség visszahívta az olimpiai bizottságból a szexvideós botránya után.","shortLead":"A Magyar Tornaszövetség visszahívta az olimpiai bizottságból a szexvideós botránya után.","id":"20191024_borkai_zsolt_tornaszovetseg_magyar_olimpiai_bizottsag_visszahivas","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=04da2595-8913-4b9a-b3da-dd65ff568faa&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6d19db75-dc5e-4a7b-ad06-311ebf5cc09e","keywords":null,"link":"/itthon/20191024_borkai_zsolt_tornaszovetseg_magyar_olimpiai_bizottsag_visszahivas","timestamp":"2019. október. 24. 12:39","title":"Visszahívta Borkait a tornaszövetség a MOB-ból","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"33ccd0b5-01d3-4b01-8f24-84589dd132f4","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"","shortLead":"","id":"20191023_A_gyonge_diktatura_is_diktatura_a_gyonge_is_eros_folzabalja_az_alattvalok_eletet_Alfoldi_Esterhazyval_emlekezett_a_forradalomra","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=33ccd0b5-01d3-4b01-8f24-84589dd132f4&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"022c77b7-82eb-44b7-947d-ded6bcad3653","keywords":null,"link":"/kultura/20191023_A_gyonge_diktatura_is_diktatura_a_gyonge_is_eros_folzabalja_az_alattvalok_eletet_Alfoldi_Esterhazyval_emlekezett_a_forradalomra","timestamp":"2019. október. 23. 12:09","title":"\"A gyönge diktatúra is diktatúra, a gyönge is erős, fölzabálja az alattvalók életét\" - Alföldi Esterházyval emlékezett a forradalomra","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"aaa14b09-b85d-4883-93e3-3d37a3cc5416","c_author":"Gyükeri Mercédesz","category":"gazdasag","description":"Bár hivatalosan egy hét múlva távozik az Európai Központi Bank éléről Mario Draghi, az euróövezeti jegybank igazgatótanácsának csütörtöki kamatdöntő ülése után már leginkább egy feladata maradt: hogy összepakoljon a Frankfurtban töltött viharos nyolc év után. Mi pedig mérleget vonunk egy olyan elnöki periódusról, amely a túlélést hozta az EU monetáris uniója számára.","shortLead":"Bár hivatalosan egy hét múlva távozik az Európai Központi Bank éléről Mario Draghi, az euróövezeti jegybank...","id":"20191024_super_mario_bucsuzik_mario_draghi","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=aaa14b09-b85d-4883-93e3-3d37a3cc5416&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"90bbdf04-eaa6-4813-b86c-cde180c865f1","keywords":null,"link":"/gazdasag/20191024_super_mario_bucsuzik_mario_draghi","timestamp":"2019. október. 24. 17:30","title":"Super Mario búcsúja: az ember, aki megmentette az eurót","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"04f13072-f5d4-4426-b72e-4aea201e0127","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Orbán Viktor miniszterelnök zárt térben, a Zeneakadémián mondott beszédet este, délután az ellenzéki pártok emlékeztek. Karácsony Gergely főpolgármester szerint Budapestnek a köztársasági eszme őrzőjének is kell lennie. ","shortLead":"Orbán Viktor miniszterelnök zárt térben, a Zeneakadémián mondott beszédet este, délután az ellenzéki pártok emlékeztek...","id":"20191023_Oktober_23_orban_karacsony_gyurcsany_fekete_gyor","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=04f13072-f5d4-4426-b72e-4aea201e0127&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"41cbf5e5-5c28-4280-a960-3cfe71c0fecc","keywords":null,"link":"/itthon/20191023_Oktober_23_orban_karacsony_gyurcsany_fekete_gyor","timestamp":"2019. október. 23. 16:38","title":"\"Nem kerültünk közelebb az álmainkhoz\" - így ünnepeltek a pártok","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6da88aae-cd84-43dd-a464-cbd3529b6bd7","c_author":"Hamvay Péter","category":"itthon","description":"Szubjektív lapajánló.","shortLead":"Szubjektív lapajánló.","id":"201943_torok_afium_ellen_afacebook_azorvossag","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=6da88aae-cd84-43dd-a464-cbd3529b6bd7&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"90f4dc1d-e6f5-44c8-b7ee-2561094cf49e","keywords":null,"link":"/itthon/201943_torok_afium_ellen_afacebook_azorvossag","timestamp":"2019. október. 24. 12:45","title":"Hamvay Péter: Török áfium ellen a Facebook az orvosság","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]