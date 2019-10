Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"2f14788a-984f-4978-af23-b43025ce1362","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A Torontói Egyetem kutatói több száz, az égésgátló anyagokról szóló tanulmányt vizsgáltak át, és kiderült, ezek a matériák sokkal nagyobb hatással lehetnek az életünkre, mint azt elsőre gondolnánk.","shortLead":"A Torontói Egyetem kutatói több száz, az égésgátló anyagokról szóló tanulmányt vizsgáltak át, és kiderült, ezek...","id":"20191024_egesgatlo_szer_tanulmany_mergezo_anyag","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=2f14788a-984f-4978-af23-b43025ce1362&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"387a1703-2c45-4a62-b9e7-cf41a38a6045","keywords":null,"link":"/tudomany/20191024_egesgatlo_szer_tanulmany_mergezo_anyag","timestamp":"2019. október. 24. 20:03","title":"Megnézték a tudósok, hol található mérgező égésgátló anyag, az eredmény kissé ijesztő","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5ecdb302-7776-47ee-ae98-97597cba0c7c","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Egy afrikai ügylet miatt függesztették fel a CIG EMABIT olaszországi termékeinek forgalmazását.","shortLead":"Egy afrikai ügylet miatt függesztették fel a CIG EMABIT olaszországi termékeinek forgalmazását.","id":"20191024_CIG_EMABIT_BET_MNB","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=5ecdb302-7776-47ee-ae98-97597cba0c7c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5e5319a2-aff0-4329-a8b6-52f54dcd7427","keywords":null,"link":"/kkv/20191024_CIG_EMABIT_BET_MNB","timestamp":"2019. október. 24. 10:58","title":"Milliárdos kárt okoztak csalók a Mészáros Lőrinchez köthető biztosítónak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7f7e718e-1a94-4310-9b07-6204d0f2a005","c_author":"Dercsényi Dávid","category":"itthon","description":"Öt ember állt fel a Niedermüller Péter vezette új önkormányzati hivatalban, a jegyző és irodája, ami érzékeny veszteség a politikus szerint. Emellett korábban az előző polgármesteri kabinet 8-9 embere is távozott már.\r

","shortLead":"Öt ember állt fel a Niedermüller Péter vezette új önkormányzati hivatalban, a jegyző és irodája, ami érzékeny veszteség...","id":"20191024_Kellemetlen_meglepetes_Erzsebetvarosban_felallt_a_jegyzoi_iroda","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=7f7e718e-1a94-4310-9b07-6204d0f2a005&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8bd4c13c-242a-47b8-99d9-3cf629f7bccb","keywords":null,"link":"/itthon/20191024_Kellemetlen_meglepetes_Erzsebetvarosban_felallt_a_jegyzoi_iroda","timestamp":"2019. október. 24. 14:48","title":"Kellemetlen meglepetés fogadta az új polgármestert Erzsébetvárosban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"72527500-7848-4c32-a3be-362ebc869235","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"A következő rendes EU-csúcs első napját nézte ki Boris Johnson.","shortLead":"A következő rendes EU-csúcs első napját nézte ki Boris Johnson.","id":"20191024_December_kozepen_tartana_valasztasokat_a_brit_kormanyfo","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=72527500-7848-4c32-a3be-362ebc869235&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"61439b43-44d8-4bac-bb8b-bd51c3637802","keywords":null,"link":"/gazdasag/20191024_December_kozepen_tartana_valasztasokat_a_brit_kormanyfo","timestamp":"2019. október. 24. 18:20","title":"December közepén tartana választásokat a brit kormányfő","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"749e796f-4035-4a0c-98ea-ff61898733d7","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"","shortLead":"","id":"20191023_Igy_emlekezett_Elvis_Presley_1956_hoseire","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=749e796f-4035-4a0c-98ea-ff61898733d7&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e81328a5-78c2-43df-9e41-867c775ba40a","keywords":null,"link":"/kultura/20191023_Igy_emlekezett_Elvis_Presley_1956_hoseire","timestamp":"2019. október. 23. 14:44","title":"Így emlékezett Elvis Presley 1956 hőseire","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"465c8bf8-3b74-4827-b136-b70b1a5372ae","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Állítják, visszásságokra bukkantak, amik megkérdőjelezik a voksolás tisztaságát.","shortLead":"Állítják, visszásságokra bukkantak, amik megkérdőjelezik a voksolás tisztaságát.","id":"20191025_gyor_ellenzek_valasztas_borkai_zsolt","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=465c8bf8-3b74-4827-b136-b70b1a5372ae&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0901c281-2f28-4134-a110-4890b7f50f81","keywords":null,"link":"/itthon/20191025_gyor_ellenzek_valasztas_borkai_zsolt","timestamp":"2019. október. 25. 06:55","title":"Új választást akar a győri ellenzék","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ce5131cb-687b-47de-8cf9-659dd59af0a1","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Amíg nincs büntetőeljárás vagy ítélet, addig mindenképp jár a magyar havi átlagbér Borkai Zsoltnak.","shortLead":"Amíg nincs büntetőeljárás vagy ítélet, addig mindenképp jár a magyar havi átlagbér Borkai Zsoltnak.","id":"20191024_Nem_vonjak_meg_Borkaitol_az_olimpiai_eletjaradekot","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=ce5131cb-687b-47de-8cf9-659dd59af0a1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2a01c7e5-5dbb-4c1f-9975-267c1e818d9d","keywords":null,"link":"/itthon/20191024_Nem_vonjak_meg_Borkaitol_az_olimpiai_eletjaradekot","timestamp":"2019. október. 24. 21:21","title":"Nem vonják meg Borkaitól az olimpiai életjáradékot","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c7c4647d-b688-4ccf-a13d-c37c33756edc","c_author":"HVG","category":"360","description":"Különböző alapítványokon és társaságokon keresztül szépítgeti birodalmát az egykori kulturális államtitkár. Most úgy tűnik, Thália oltárán áldoznak majd, az eddigiek alapján várhatóan az állam segítségét is igénybe véve.","shortLead":"Különböző alapítványokon és társaságokon keresztül szépítgeti birodalmát az egykori kulturális államtitkár. Most...","id":"201943_levendula_szinpad_teatrum_is_lesz_l_simoneknal","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=c7c4647d-b688-4ccf-a13d-c37c33756edc&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f924634f-df7c-4a75-9f13-14337f75ec34","keywords":null,"link":"/360/201943_levendula_szinpad_teatrum_is_lesz_l_simoneknal","timestamp":"2019. október. 25. 10:35","title":"Színház is lesz L. Simonék kastélyában ","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]