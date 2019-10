Nem váltotta be a hozzá fűzött reményeket a Red Hydrogen One nevű készüléke, amelyet forradalmat hozó mobilként lengettek be kitalálói. A cég jegeli aprojektet, és közben az alapító is távozik.

A felsőkategóriás kamerákat gyártó RED még 2017-ben jelezte, hogy a mobiltelefonok piacán is kipróbálná magát. Egy olyan készüléket jelentettek be, amelynek holografikus kijelzője van, de az egy évig tartó fejlesztés nem úgy sült el, ahogy a cég tervezte: az első szakvélemények szerint a Hydrogen One egy csúnya mellényúlás lett.

Ezt mostanra a vállalat is elismerte, legalábbis erről tanúskodik a RED friss közleménye. Ebben arról tájékoztatják a befektetőket és a felhasználókat, hogy a korábbi tervekkel ellentétben a Hydrogen One mégsem kap utódot, sőt, az egész projektet felszámolja a cég. A döntést a RED-et alapító Jim Jannard ismertette – írja az Android Police.

Jannard ebben arról is szólt, hogy nem marad tovább a cég élén, de ennek a lépésnek egészségügyi okai vannak: a 70 éves alapító elmondása szerint nincs olyan állapotban, mint azelőtt.

A Hydrogen One-ról tavaly augusztusban először egy, majd több fotó is előkerült, majd pedig egy infografika is megjelent, hogy mik lesznek a mobil legmenőbb tulajdonságai. Utóbbit maga a gyártó tette közzé, jelezve: a készülék elején és hátulján is két-két kamera kap helyet – előbbiek 8,3, utóbbiak 12,3 megapixelesek lettek, de ezek a többi gyártótól eltérő receptúra alapján lettek megtervezve.

© RED

A gondok akkor kezdődtek, amikor az első szállítmányok kiértek a felhasználókhoz, és saját szemükkel tapasztalhatták meg, hogy a holografikus kijelző pont olyan, mint bármelyik másik panel a piacon – és csupán a RED webshopjából letölthető alkalmazások és filmek esetében mutatkozott eltérés a megjelenítésben.

A Gizmodo tesztelői szintén nem ájultak el tőle, szerintük a holografikus kijelző nem tud annyit, hogy igazi forradalomként lehessen értékelni. A CNet ugyancsak megnyomkodta, ők azonban más véleményen voltak róla: a készülék szerintük nagyon jó minőségű fotókat és videókat készít, valamint a hangrögzítése is ezen a szinten mozog. Azt ugyanakkor hozzátették, hogy a mobil sokkal inkább egy 3D-s kamera, amivel telefonálni is lehet, mintsem egy okostelefon.

Valószínűleg ez is szerepet játszott benne, hogy a gyártó elengedte a projektet. Azok, akik vásároltak belőle, a továbbiakban is megkapják a szükséges frissítéseket, de a cég nem készít újabb telefont, ezzel az eggyel be is fejezték.

