Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"8e986249-b09e-4d41-9ff2-1387b70848eb","c_author":"MTI","category":"itthon","description":"Ma este 7 óráig lesz lezárva a Lánchíd hídvizsgálat miatt.","shortLead":"Ma este 7 óráig lesz lezárva a Lánchíd hídvizsgálat miatt.","id":"20191026_Estig_le_van_zarva_a_Lanchid","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=8e986249-b09e-4d41-9ff2-1387b70848eb&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5f3f091d-8a4c-4908-88ba-273e298daa75","keywords":null,"link":"/itthon/20191026_Estig_le_van_zarva_a_Lanchid","timestamp":"2019. október. 26. 09:31","title":"Estig le van zárva a Lánchíd","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"70cf362b-0d60-4744-8f6f-830eb7679d53","c_author":"Gyükeri Mercédesz","category":"360","description":"A természeti erőforrások értéke is jól mérhető, az ISO pedig már szabványokat is alkotott cégek számára. Mi éri meg jobban: a fenntarthatóság vagy a környezetszennyezés?","shortLead":"A természeti erőforrások értéke is jól mérhető, az ISO pedig már szabványokat is alkotott cégek számára. Mi éri meg...","id":"20191024_Aszennyezes_merese_Fenntarthatosag_es_szabvanyok","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=70cf362b-0d60-4744-8f6f-830eb7679d53&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"fa959986-1582-43e4-8e60-d7d2558a1131","keywords":null,"link":"/360/20191024_Aszennyezes_merese_Fenntarthatosag_es_szabvanyok","timestamp":"2019. október. 24. 11:30","title":"Nem hisz a fenntarthatóságban? Akkor számolja ki, mennyibe kerül, ha szemetel","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ef98dbcc-a2f3-4a09-8540-468824cf33a9","c_author":"hvg.hu","category":"sport","description":"Boncsér Krisztián 21 évesen hagyja ott a versenysportot.","shortLead":"Boncsér Krisztián 21 évesen hagyja ott a versenysportot.","id":"20191025_Cirkuszi_artistanak_allt_a_Fradi_tornasza","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=ef98dbcc-a2f3-4a09-8540-468824cf33a9&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"703300d7-6fcc-4ba3-943d-b237ceb30819","keywords":null,"link":"/sport/20191025_Cirkuszi_artistanak_allt_a_Fradi_tornasza","timestamp":"2019. október. 25. 14:23","title":"Cirkuszi artistának állt a Fradi tornásza","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f01b4c7e-138a-4819-aae0-ea9aa1ef75ba","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Az elmúlt évek legsúlyosabb kibertámadásai némi aprópénzért cserébe elkerülhetők lettek volna – így összegez kutatásában a HackerOne, amely szerint a hibavadász programok igenis kifizetődők.","shortLead":"Az elmúlt évek legsúlyosabb kibertámadásai némi aprópénzért cserébe elkerülhetők lettek volna – így összegez...","id":"20191024_hacker_adatbiztonsag_kibertamadas_bounty_program_kibertamadas_hibavadasz_program","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=f01b4c7e-138a-4819-aae0-ea9aa1ef75ba&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b11a2ed3-a00b-4ef0-9d1a-e1955bf64687","keywords":null,"link":"/tudomany/20191024_hacker_adatbiztonsag_kibertamadas_bounty_program_kibertamadas_hibavadasz_program","timestamp":"2019. október. 24. 11:33","title":"Néha nagyon is megéri fizetni a hackereknek, és most már azt is tudni, miért","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"319f6c7b-a1f8-449e-aa2b-2c6f75e654e9","c_author":"MTI","category":"tudomany","description":"Az OGYÉI teljes adatbázisához hozzáférhettek a hackerek. ","shortLead":"Az OGYÉI teljes adatbázisához hozzáférhettek a hackerek. ","id":"20191025_ogyei_gyogyszerhatosag_adatbazis_hackertamadas","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=319f6c7b-a1f8-449e-aa2b-2c6f75e654e9&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"83607fe1-cac1-424a-a3ac-285d787f78b8","keywords":null,"link":"/tudomany/20191025_ogyei_gyogyszerhatosag_adatbazis_hackertamadas","timestamp":"2019. október. 25. 17:32","title":"Feltörték a gyógyszerhatóság rendszerét, betegadatokat is ellophattak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7d744ba1-9626-4e57-92e2-6a49aae793e1","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Az Aquarius és a Veritas ásványvizeket piacra dobó cég került bajba. ","shortLead":"Az Aquarius és a Veritas ásványvizeket piacra dobó cég került bajba. ","id":"20191025_csodeljaras_asvanyviz_aquarius_veritas","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=7d744ba1-9626-4e57-92e2-6a49aae793e1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2757a2d4-060a-4552-878d-7cef9c68246f","keywords":null,"link":"/kkv/20191025_csodeljaras_asvanyviz_aquarius_veritas","timestamp":"2019. október. 25. 17:25","title":"Csődeljárás indult két népszerű ásványvíz gyártója ellen","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d29b9f36-b30b-47f7-954b-d6b60d24a7ea","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A hétvégén is folytatódik a száraz és meleg idő, aztán viszont elő kell venni a melegebb kabátokat.","shortLead":"A hétvégén is folytatódik a száraz és meleg idő, aztán viszont elő kell venni a melegebb kabátokat.","id":"20191025_idojaras_elorejelzes_oktoberi_nyar","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=d29b9f36-b30b-47f7-954b-d6b60d24a7ea&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"846046e4-d5fe-45c5-af88-5ee1ed8371ca","keywords":null,"link":"/itthon/20191025_idojaras_elorejelzes_oktoberi_nyar","timestamp":"2019. október. 25. 07:15","title":"Pár napig még kitart az októberi nyár","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"faefa131-0c0d-42cc-9531-aec5e34db040","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Legkésőbb péntek reggelig minden Galaxy S10, S10+, Note10 és Note10+ tulajdonosa megkapja azt a frissítést, ami véget vet az ujjlenyomat-olvasós hibának.","shortLead":"Legkésőbb péntek reggelig minden Galaxy S10, S10+, Note10 és Note10+ tulajdonosa megkapja azt a frissítést, ami véget...","id":"20191024_samsung_galaxy_s10_ujjlenyomat_olvaso_hiba_javitas","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=faefa131-0c0d-42cc-9531-aec5e34db040&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"51cbdb68-f6bf-4dac-a2c5-87714fecd320","keywords":null,"link":"/tudomany/20191024_samsung_galaxy_s10_ujjlenyomat_olvaso_hiba_javitas","timestamp":"2019. október. 24. 15:03","title":"Itt a segítség: megcsinálta a javítást a Samsung a Galaxy S10 ujjlenyomatos problémájára","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]