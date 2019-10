Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"d61087ba-d2d1-48bb-9579-7fab8e09b77e","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Özönvízszerű esőzések miatt több ember sem találnak Spanyolországban, köztük a 30 éves nőt és a 18 éves testvérét.","shortLead":"Özönvízszerű esőzések miatt több ember sem találnak Spanyolországban, köztük a 30 éves nőt és a 18 éves testvérét.","id":"20191026_Eltunt_egy_magyar_testverpar_Spanyolorszagban","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=d61087ba-d2d1-48bb-9579-7fab8e09b77e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"692b2eed-0210-42f6-ae21-8b0ccccd33f2","keywords":null,"link":"/vilag/20191026_Eltunt_egy_magyar_testverpar_Spanyolorszagban","timestamp":"2019. október. 26. 16:17","title":"Eltűnt egy magyar testvérpár Mallorcán","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4f75160f-5508-444c-a294-8aede762c9da","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Azok után, hogy szerdán egy szélsőjobboldali szervezet tagjai megtámadták az Aurórát, az amerikai nagykövet találkozott a közösségi központ vezetőjével és más civil szervezetek képviselőivel.","shortLead":"Azok után, hogy szerdán egy szélsőjobboldali szervezet tagjai megtámadták az Aurórát, az amerikai nagykövet találkozott...","id":"20191025_aurora_civilek_amerikai_nagykovet","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=4f75160f-5508-444c-a294-8aede762c9da&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"383814ef-1226-4118-9537-9611c5f4ee5a","keywords":null,"link":"/itthon/20191025_aurora_civilek_amerikai_nagykovet","timestamp":"2019. október. 25. 18:01","title":"Az amerikai nagykövet az Auróra vezetőjével és civilekkel tárgyalt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2a2bdb40-5fed-41bf-9b77-bfd2f876c4c0","c_author":"Tóth Richárd","category":"itthon","description":"Gulyás Márton aktivista szerint Orbán Viktor és rendszere alkatilag képtelen a konszolidációra. Szerinte szárazon kell tartani a puskaport, a fideszes békejobbot pedig jobb fenntartássokkal kezelni. Ez a Fülke, a hvg.hu közéleti podcasjta.","shortLead":"Gulyás Márton aktivista szerint Orbán Viktor és rendszere alkatilag képtelen a konszolidációra. Szerinte szárazon kell...","id":"20191026_Gulyas_Marton_a_Fulkeben_Lesznek_itt_meg_nagy_pofonok","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=2a2bdb40-5fed-41bf-9b77-bfd2f876c4c0&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"95a3debe-61dd-4798-898a-56a3bd60d456","keywords":null,"link":"/itthon/20191026_Gulyas_Marton_a_Fulkeben_Lesznek_itt_meg_nagy_pofonok","timestamp":"2019. október. 26. 14:00","title":"Gulyás Márton a Fülkében: Lesznek itt még nagy pofonok","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8350fe0b-8ec5-45d2-bd1d-60ab08f67048","c_author":"HVG360","category":"360","description":"Az Antall Józsefről készült portréfilmsorozat második részét mutatjuk be most a doku360-ban. Ennek második epizódjában az egykori rendszerváltó pártok fontos alakjai mesélnek arról, hogyan került pozícióba az MDF-ben Antall. ","shortLead":"Az Antall Józsefről készült portréfilmsorozat második részét mutatjuk be most a doku360-ban. Ennek második epizódjában...","id":"20191026_Doku360_Antall_Jozsef_portrefilm_masodik_epizod","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=8350fe0b-8ec5-45d2-bd1d-60ab08f67048&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ec9d1400-4b7f-49cc-8865-4e528d8c798a","keywords":null,"link":"/360/20191026_Doku360_Antall_Jozsef_portrefilm_masodik_epizod","timestamp":"2019. október. 26. 19:00","title":"Doku360: Antall József útja a vértelen forradalomig ","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8e9c407a-1784-4788-a80d-a2ad24adbcca","c_author":"Sztojcsev Iván","category":"gazdasag","description":"Tizenkilenc utca van az országban, ahol 2018-ban egymillió forint fölött volt a lakások átlagos négyzetméterára, de olyan hely is akad, ahol csak 20 ezer forint. A KSH most publikált adatai alapján megnéztük azt is, mennyire drágult a bulinegyed, valóban káros-e a reptér közelsége, és hogy a vidéki városok ingatlanpiacán mit jelentenek a gyárépítések.","shortLead":"Tizenkilenc utca van az országban, ahol 2018-ban egymillió forint fölött volt a lakások átlagos négyzetméterára, de...","id":"20191026_Nyolcvanszoros_az_arkulonbseg_a_legdragabb_es_a_legolcsobb_magyar_utca_kozott","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=8e9c407a-1784-4788-a80d-a2ad24adbcca&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ef5328e5-58c0-4d43-bdf5-ecf61b4fe47d","keywords":null,"link":"/gazdasag/20191026_Nyolcvanszoros_az_arkulonbseg_a_legdragabb_es_a_legolcsobb_magyar_utca_kozott","timestamp":"2019. október. 26. 17:00","title":"Nyolcvanszoros az árkülönbség a legdrágább és a legolcsóbb magyar utca között","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f76d5910-b705-4fd4-90db-55336bbad15f","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"14 nap helyett csak 11-et töltött börtönben. ","shortLead":"14 nap helyett csak 11-et töltött börtönben. ","id":"20191025_Ido_elott_kiengedtek_a_bortonbol_a_Szuletett_felesegek_szinesznojet","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=f76d5910-b705-4fd4-90db-55336bbad15f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2e7ac3a7-e8b1-4ba0-80f7-f31426386ba6","keywords":null,"link":"/kultura/20191025_Ido_elott_kiengedtek_a_bortonbol_a_Szuletett_felesegek_szinesznojet","timestamp":"2019. október. 25. 21:14","title":"Idő előtt kiengedték a börtönből a Született feleségek színésznőjét","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f27e44fa-a554-45fc-8772-a3e95aece054","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Szép eredmény.","shortLead":"Szép eredmény.","id":"20191025_Budapest_a_vilag_legszebb_varosai_kozott","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=f27e44fa-a554-45fc-8772-a3e95aece054&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5635b4fc-5a5d-40d1-970a-ebcac4e1532e","keywords":null,"link":"/elet/20191025_Budapest_a_vilag_legszebb_varosai_kozott","timestamp":"2019. október. 25. 15:11","title":"Budapest a világ legszebb városai között","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b45e13c8-a2be-476c-8129-a4dbd1711463","c_author":"Bedő Iván","category":"360","description":"Elfogyhat a telefontoktól a laptopokon át a gépjárművekig rengeteg mindenben használt akkukhoz szükséges lítium, ha sok lesz az e-autó. Csak a Tesla és a Volkswagen tervezett gyártási kapacitása elfogyaszthatja a Föld készleteit. Ezért, miközben gőzerővel tökéletesítik a lítiumos energiaforrásokat, egyúttal keresik az alternatívájukat is.","shortLead":"Elfogyhat a telefontoktól a laptopokon át a gépjárművekig rengeteg mindenben használt akkukhoz szükséges lítium, ha sok...","id":"201943__akkumulatorfejlesztes__alitium_es_konkurensei__alma_tojashej__feltoltodesre_vagynak","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=b45e13c8-a2be-476c-8129-a4dbd1711463&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0ad9a515-cc49-4857-bf56-613d9bc0993f","keywords":null,"link":"/360/201943__akkumulatorfejlesztes__alitium_es_konkurensei__alma_tojashej__feltoltodesre_vagynak","timestamp":"2019. október. 27. 08:15","title":"Hamarosan elfogyhat a mai akkumulátorok fontos alapanyaga, de van itt pár új ötlet","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]