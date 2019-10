A kínai vezetés meglehetősen sajátosan értelmezi az állampolgárok védelmét – elég csak a mindent megfigyelő rendszerre gondolni – mindez azonban nem jelenti azt, hogy ne foglalkoznának az információk titkosításával. A napokban egy olyan, 2020. január 1-jén hatályba lépő törvényt fogadtak el, amely mind a magán-, mind pedig az állami szereplők számára szabályozza a titkosítás használatát. Hogy pontosan mit tartalmaz majd a törvény, egyelőre nem tudni, a kritikus hangok szerint azonban az engedélyek kiadása nagyban függ majd attól, hogy az államnak kedves, vagy épp kevésbé kedves cég fejlesztéséről van-e szó.

A törvény előírja, hogy minden állami titok tárolását és küldését komoly titkosítással kell ellátni, azoknak a szervezeteknek pedig, amelyek a titkosításon dolgoznak, olyan rendszert kell létrehozniuk, amely garantálja ennek a titkosításnak a biztonságát.

A XinhuaNet beszámolója szerint az új intézkedés ösztönzi a magáncégek fejlesztéseit és a titkosítás használatát, ugyanakkor a szoftver értékesítése és használata "nem sértheti az állam biztonságát és a közérdeket" sem. A törvény büntetni fogja azokat, akik észlelik, de nem jelentik ezeket a veszélyeket, vagy olyan titkosítást használnak, ami nincs hitelesítve.

A jelenlegi törvények már eddig is büntették az államot "fenyegető" titkosítás használatát, most azonban már a jóváhagyásnál fennakadhat a rendszer szűrőjén a technológia. Mindezek alapján úgy tűnik, a titkosítás bizonyos szempontból felületes lesz, hiszen az állam számára továbbra is adott lesz a lehetőség, hogy ha akar, bele tudjon nézni bizonyos adatfolyamokba.

