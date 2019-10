Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"1fcda308-8cff-4931-bff1-25b0a1768b3d","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A rendőrök több mint száz körözött személyt fogtak el.","shortLead":"A rendőrök több mint száz körözött személyt fogtak el.","id":"20191028_Nyolc_ember_halt_meg_a_magyar_utakon_a_hetvegen","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=1fcda308-8cff-4931-bff1-25b0a1768b3d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b69e15ee-291e-441f-9e00-b2fbb9d4bb9b","keywords":null,"link":"/cegauto/20191028_Nyolc_ember_halt_meg_a_magyar_utakon_a_hetvegen","timestamp":"2019. október. 28. 07:44","title":"Nyolcan haltak meg a magyar utakon a hétvégén","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"dfaaf961-9629-4530-8b6c-29371a2a77e1","c_author":"Bedő Iván","category":"360","description":"Az autonóm autók fejlesztése lassabban halad, jövőjük nehezebben jósolható meg, mint kezdetben hinni lehetett. ","shortLead":"Az autonóm autók fejlesztése lassabban halad, jövőjük nehezebben jósolható meg, mint kezdetben hinni lehetett. ","id":"201943__onvezeto_autok__dugobol_dugoba__elore_anemzeti_utakon__soforszolgalat","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=dfaaf961-9629-4530-8b6c-29371a2a77e1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"470b648f-1b9a-4af0-8b45-e0af875c64f0","keywords":null,"link":"/360/201943__onvezeto_autok__dugobol_dugoba__elore_anemzeti_utakon__soforszolgalat","timestamp":"2019. október. 28. 13:30","title":"Drágák és még nagyobb dugókhoz vezethetnek az önvezető autók","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f99cd0fa-272f-4acb-b818-d97a86eed052","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"A sörfogyasztás gázképződéssel jár.","shortLead":"A sörfogyasztás gázképződéssel jár.","id":"20191028_Elkepeszto_mennyisegu_metant_enged_ki_a_levegobe_az_Oktoberfest","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=f99cd0fa-272f-4acb-b818-d97a86eed052&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"903ce721-a7dc-416a-9bf1-f6392ea0f1b4","keywords":null,"link":"/elet/20191028_Elkepeszto_mennyisegu_metant_enged_ki_a_levegobe_az_Oktoberfest","timestamp":"2019. október. 28. 10:37","title":"Elképesztő mennyiségű metánt enged ki a levegőbe az Oktoberfest","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0a9fa4ec-ca5a-4365-ba19-4b3016da45ac","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"A jövedéki adóval sikerült leszedniük a gépeket az égboltról.","shortLead":"A jövedéki adóval sikerült leszedniük a gépeket az égboltról.","id":"20191028_Az_adohivatal_hazavagta_a_roman_legierot","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=0a9fa4ec-ca5a-4365-ba19-4b3016da45ac&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5506b9f8-4542-4daf-86ff-329cfa61f0c8","keywords":null,"link":"/vilag/20191028_Az_adohivatal_hazavagta_a_roman_legierot","timestamp":"2019. október. 28. 14:19","title":"Az adóhivatal hazavágta a román légierőt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3fe73763-43d6-4bd4-aed1-e9ce368a12f9","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Hétfő hajnalig nem lehet Bubival közlekedni. ","shortLead":"Hétfő hajnalig nem lehet Bubival közlekedni. ","id":"20191027_Kerekpar_bubi_leallas_karbantartas","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=3fe73763-43d6-4bd4-aed1-e9ce368a12f9&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0e9d836d-e4ef-4c47-87e7-283ee9909bee","keywords":null,"link":"/elet/20191027_Kerekpar_bubi_leallas_karbantartas","timestamp":"2019. október. 27. 09:10","title":"Kerékpárosok, figyelem: mára leáll a teljes közbringarendszer","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7ee3d60b-0053-425b-9725-7b91872e0ee0","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Az amerikai katonák ütöttek rajta az Iszlám Állam vezetőjén, Abu Bakr al-Bagdadin. A hírt Donald Trump is megerősítette.","shortLead":"Az amerikai katonák ütöttek rajta az Iszlám Állam vezetőjén, Abu Bakr al-Bagdadin. A hírt Donald Trump is megerősítette.","id":"20191027_","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=7ee3d60b-0053-425b-9725-7b91872e0ee0&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f46dfdfc-9006-4964-b478-6faf5fc057f7","keywords":null,"link":"/vilag/20191027_","timestamp":"2019. október. 27. 14:30","title":"Trump bejelentette, meghalt az Iszlám Állam alapítója és elsőszámú vezetője","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5cfbc122-056f-427c-b9d3-7325ed1cab3c","c_author":"MTI","category":"cegauto","description":"Különösen veszélyeztetettek a légúti betegségben szenvedők, az idősek és a kisgyermekek. ","shortLead":"Különösen veszélyeztetettek a légúti betegségben szenvedők, az idősek és a kisgyermekek. ","id":"20191027_Debrecen_szmogriado_tajekoztatasi_fokozat","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=5cfbc122-056f-427c-b9d3-7325ed1cab3c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"92461335-740c-4c4e-a5aa-89505a3f18aa","keywords":null,"link":"/cegauto/20191027_Debrecen_szmogriado_tajekoztatasi_fokozat","timestamp":"2019. október. 27. 11:48","title":"Debrecenben elrendelték a szmogriadó tájékoztatási fokozatát","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4da30c32-4771-424a-b72d-fb60734d6f43","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"A kisfiú kezelésére 700 millió forint gyűlt össze néhány hét alatt. ","shortLead":"A kisfiú kezelésére 700 millió forint gyűlt össze néhány hét alatt. ","id":"20191028_Kedden_adjak_be_a_vilag_legdragabb_gyogyszeret_Zentenek","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=4da30c32-4771-424a-b72d-fb60734d6f43&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"428c5459-1bbe-4f4d-b059-766c0cf76f3d","keywords":null,"link":"/elet/20191028_Kedden_adjak_be_a_vilag_legdragabb_gyogyszeret_Zentenek","timestamp":"2019. október. 28. 12:27","title":"Kedden adják be a világ legdrágább gyógyszerét Zentének","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]