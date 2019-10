Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"362e0753-a6f9-4ecd-a6cc-596203d6fd22","c_author":"HVG360","category":"360","description":"Tarlós István előtt házasodni percekben mérhető, de utána 25 évvel is érdemes megosztani róla a képet. Az sem mindegy, hogy Karácsony Gergellyel milyen koncertre mennénk. A Duma Aktuál csapata a főpolgármesteri kampányok legmélyebb bugyraiba merült el. ","shortLead":"Tarlós István előtt házasodni percekben mérhető, de utána 25 évvel is érdemes megosztani róla a képet. Az sem mindegy...","id":"20191028_Duma_Aktual_Karacsony_verfideszes_nagyi","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=362e0753-a6f9-4ecd-a6cc-596203d6fd22&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ca08f66d-6c99-4021-87a8-18fc029bbcab","keywords":null,"link":"/360/20191028_Duma_Aktual_Karacsony_verfideszes_nagyi","timestamp":"2019. október. 28. 19:00","title":"Duma Aktuál: Karácsony Gergelyt nem érdemes hazavinni, mert a nagyi úgyis vérfideszes ","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3468d0cf-12d7-43b9-a210-e16de556d855","c_author":"MTI","category":"tudomany","description":"A klímaváltozás miatt gyorsul a víz körforgása, ezért – hosszú távon – több árvízre kell számítani Magyarországon – mondta Szöllősi-Nagy András, a Nemzeti Közszolgálati Egyetem tanára hétfőn az M1-en.","shortLead":"A klímaváltozás miatt gyorsul a víz körforgása, ezért – hosszú távon – több árvízre kell számítani Magyarországon –...","id":"20191028_Meg_tobb_arvizre_kell_szamitani_Magyarorszagon","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=3468d0cf-12d7-43b9-a210-e16de556d855&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"467084b9-af72-4aef-afeb-c6ef59850db4","keywords":null,"link":"/tudomany/20191028_Meg_tobb_arvizre_kell_szamitani_Magyarorszagon","timestamp":"2019. október. 28. 11:21","title":"Még több árvízre kell számítani Magyarországon","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8e8f9b50-7b87-4cff-bd5f-e2a06fa5c0d5","c_author":"Németh András","category":"vilag","description":"Egyre több a rasszista incidens a labdarúgásban, s nem csak a több tízezer ember előtt játszott meccseken jön elő már szinte kötelezően a majmozás, a huhogás, a cigányozás, a románozás, vagy éppen a magyarozás, hanem a sokadik osztályú bajnoki meccseken is. Az ugyan igaz, hogy a pályák melletti rasszizmus alapvetően társadalmi probléma, ám a sportvezetőknek, illetve labdarúgó szövetségeknek többet kellene tenniük, hogy a mérkőzések ne mások gyalázásról, hanem a fociról szóljanak.","shortLead":"Egyre több a rasszista incidens a labdarúgásban, s nem csak a több tízezer ember előtt játszott meccseken jön elő már...","id":"20191027_Kezdi_elonteni_a_rasszizmus_a_labdarugast","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=8e8f9b50-7b87-4cff-bd5f-e2a06fa5c0d5&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"55cf79d0-84b5-4858-a609-f0d667689aca","keywords":null,"link":"/vilag/20191027_Kezdi_elonteni_a_rasszizmus_a_labdarugast","timestamp":"2019. október. 27. 20:00","title":"Elönti a focistadionokat rasszizmus, és nem találjuk az ellenszerét","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"feb7d7a7-f2f3-49dd-9b52-3c7ee0359787","c_author":"MTI","category":"kultura","description":"Jövő márciusban ad koncertet a Papp László Budapest Sportarénában.","shortLead":"Jövő márciusban ad koncertet a Papp László Budapest Sportarénában.","id":"20191028_Budapestre_jon_Carlos_Santana","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=feb7d7a7-f2f3-49dd-9b52-3c7ee0359787&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6a6b189f-9773-42e4-851c-50863963be2e","keywords":null,"link":"/kultura/20191028_Budapestre_jon_Carlos_Santana","timestamp":"2019. október. 28. 11:10","title":"Budapestre jön Carlos Santana","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8837f2e5-0414-48bb-9763-66c62c62189d","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"„Az az értelmiségi és politikai elit, amelyik most a nyugati országok 21. századi liberalizmusát jelenti, valójában marxista”, és valójában mindig is megengedők voltak a kommunizmussal szemben, állítja a történész.","shortLead":"„Az az értelmiségi és politikai elit, amelyik most a nyugati országok 21. századi liberalizmusát jelenti, valójában...","id":"20191029_Schmidt_Maria_szerint_a_liberalizmus_valojaban_marxizmus","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=8837f2e5-0414-48bb-9763-66c62c62189d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a9f81193-da2f-479d-a29a-e67782913d26","keywords":null,"link":"/itthon/20191029_Schmidt_Maria_szerint_a_liberalizmus_valojaban_marxizmus","timestamp":"2019. október. 29. 09:55","title":"Schmidt Mária szerint a liberalizmus valójában marxizmus","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b4b0d726-3518-47fb-8b21-da020bca1a72","c_author":"HVG","category":"360","description":"Elfelejtik a neveket, elveszítenek dolgokat, eltévednek. A demenciától szenvedő személyeket azonban nem szabad rendszeresen a hiányosságaikra figyelmeztetni, ez ugyanis sem rajtuk, sem a hozzátartozóikon nem segít. Korántsem mindegy tehát, hogyan közeledünk az elbutuló emberekhez – hangsúlyozzák a szakértők. ","shortLead":"Elfelejtik a neveket, elveszítenek dolgokat, eltévednek. A demenciától szenvedő személyeket azonban nem szabad...","id":"201943_kommunikacio_alzheimeresekkel_sulyos_tevedesek","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=b4b0d726-3518-47fb-8b21-da020bca1a72&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2d2ca882-6552-462a-96cf-289c5ccd8e09","keywords":null,"link":"/360/201943_kommunikacio_alzheimeresekkel_sulyos_tevedesek","timestamp":"2019. október. 27. 17:15","title":"Hogyan (ne) kommunikáljunk a demenciás betegekkel?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"66c32c07-27fb-4d04-9426-a1e6df62c01a","c_author":"Balla István-Németh Róbert","category":"elet","description":"Mindig olyan zenét játszottunk, ami a miénk volt, de amiben az adott közeghez idomult kicsit a nyelvünk – mondja Kiss Tibi, a Quimby frontembere, aki szerint semmi különös nincs abban, hogy október 23-án felléptek Karácsony Gergely felkérésére. Most viszont már az őszi, Legyen a gépnek halleluja című turnéjukkal foglalkoznak, amely az idén 20 éves Ékszerelmére című albumot idézi meg. Kiss Tibivel átbeszéltük, milyen emlékei vannak arról az időszakról és a lemezről. ","shortLead":"Mindig olyan zenét játszottunk, ami a miénk volt, de amiben az adott közeghez idomult kicsit a nyelvünk – mondja Kiss...","id":"20191029_Elmentunk_a_hatarainkig_nem_sokkal_kesobb_szet_is_estunk__interju_Kiss_Tibivel","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=66c32c07-27fb-4d04-9426-a1e6df62c01a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"99aa0a86-476b-487d-8b39-b2d08cd586e9","keywords":null,"link":"/elet/20191029_Elmentunk_a_hatarainkig_nem_sokkal_kesobb_szet_is_estunk__interju_Kiss_Tibivel","timestamp":"2019. október. 29. 06:30","title":"„Elmentünk a határainkig, nem sokkal később szét is estünk” – interjú Kiss Tibivel","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"84700d8a-4af3-483c-8e0f-73dd967a8ae5","c_author":"Remotiv","category":"brandchannel","description":"Az biztos, hogy a munkahelyi környezetünk nagyban meghatározza az alaphangulatunkat. Ugyanakkor előfordulhat, hogy a kollégánk azért halogatja a feladatait és veszíti el a motivációját, mert kialakulóban van nála a depresszió. Lauter Adrienn pszichológussal beszélgettünk a betegség leggyakoribb tüneteiről, és arról, hogyan segíthetünk magunknak és kollégáknak elkerülni vagy épp leküzdeni a depressziót. \r

","shortLead":"Az biztos, hogy a munkahelyi környezetünk nagyban meghatározza az alaphangulatunkat. Ugyanakkor előfordulhat...","id":"remotivextra_20191029_depresszio_munkahely_tippek_jelek","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=84700d8a-4af3-483c-8e0f-73dd967a8ae5&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4348313d-2376-4514-a78a-7304b2cf4621","keywords":null,"link":"/brandchannel/remotivextra_20191029_depresszio_munkahely_tippek_jelek","timestamp":"2019. október. 29. 07:30","title":"Depressziósan az irodában: hogy ismerhetjük fel a jeleket?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":true,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":true,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":"Remotiv extra","c_partnerlogo":"e69ef395-0642-48bc-8f24-6af92e9ae81c","c_partnertag":"remotivextra"}]