Az elmúlt hetekben nagy port kavart, hogy a Mark Zuckerberg szerint lényegében "belefér", hogy a Facebookon hirdető politikusok hamis állításokat tegyenek közzé a hirdetésben. A dolog mellett a Facebook alkalmazottai sem mentek el szó nélkül: mintegy 250-en írtak nyílt levelet a Facebook-vezérnek, valamint más vezetőknek címezve, mert szerintük a közösségi oldal hirdetési szabályzata veszélyezteti mindazt, amit a Facebook képvisel.

A The New York Times által megszerzett levélben azt írják, hogy a hirdetésekben szereplő hamis információk tovább növelhetik a Facebookkal szembeni bizalmatlanságot, és alááshatja a közösségi oldal integritását. A dolgozók hat pontban foglalták össze, hogy mi mindent lehetne tenni a kamu hirdetések ellen, kezdve azzal, hogy a politikai hirdetésekre is ugyanaz a szabályzat vonatkozzon, mint a többire, de korlátoznák a politikai hirdetések targetálhatóságát, és általában véve is tisztább és átláthatóbb hirdetési szabályzatot szeretnének.

Mint írják, nem szeretnék, ha

a politikusok fegyverként használnák a platformot, és hamis információt terjesztenének azoknak, akik egyébként úgy gondolják, a politikusok által közzétett tartalom megbízható.

Bertie Thomson, a Facebook vállalati kommunikációjáért felelső alelnöke az Engadgetnek úgy nyilatkozott, a Facebook alapértéke a nyitottság, ezért örülnek, hogy a dolgozók elmondták a véleményüket. A céljuk továbbra is az, hogy a politikai tartalmakat ne cenzúrázzák, ugyanakkor igyekeznek megtalálni a módját annak, hogy átláthatóbbak legyenek ezek a hirdetések is.

Az amerikai vállalati kultúrában nem ritka, hogy az alkalmazottak megpróbálnak egy általuk fontosnak tekintett ügy érdekében "nyomást gyakorolni" a cég vezetésére. Ezt tették például a Google dolgozói is, amikor kiderült, a keresőóriás cenzúrázott keresőt épít Kínának. A projektet végül dobta a Google.

