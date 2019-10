Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"217172c7-bbc2-4c59-9b18-0d11db329022","c_author":"MTI","category":"elet","description":"A férfinak nagy fájdalmai voltak, de nyugodtan viselkedett. ","shortLead":"A férfinak nagy fájdalmai voltak, de nyugodtan viselkedett. ","id":"20191030_capatamadas_harapas_sved_par_eletmentes_ausztralia","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=217172c7-bbc2-4c59-9b18-0d11db329022&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a8708643-2a7c-4b0d-b3f5-b422a371a018","keywords":null,"link":"/elet/20191030_capatamadas_harapas_sved_par_eletmentes_ausztralia","timestamp":"2019. október. 30. 11:10","title":"Egy svéd pár mentette meg a brit férfi életét, akinek leharapta a lábát egy cápa","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"46513c86-2a63-40e6-a6d3-58d62e738ca9","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Az egy év alatti 12 százalékos javulás is csak annyit ér, hogy most először elérte az egy főre jutó magyar vásárlóerő az európai mutató felét.","shortLead":"Az egy év alatti 12 százalékos javulás is csak annyit ér, hogy most először elérte az egy főre jutó magyar vásárlóerő...","id":"20191029_Feleannyi_penzbol_elhet_az_atlagmagyar_mint_az_atlagos_europai","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=46513c86-2a63-40e6-a6d3-58d62e738ca9&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2c0b050d-af13-4057-83b2-9ed0cfbbad6a","keywords":null,"link":"/gazdasag/20191029_Feleannyi_penzbol_elhet_az_atlagmagyar_mint_az_atlagos_europai","timestamp":"2019. október. 29. 11:44","title":"Feleannyi pénzből élhet az átlag magyar, mint az átlagos európai","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"84700d8a-4af3-483c-8e0f-73dd967a8ae5","c_author":"Remotiv","category":"brandchannel","description":"Az biztos, hogy a munkahelyi környezetünk nagyban meghatározza az alaphangulatunkat. Ugyanakkor előfordulhat, hogy a kollégánk azért halogatja a feladatait és veszíti el a motivációját, mert kialakulóban van nála a depresszió. Lauter Adrienn pszichológussal beszélgettünk a betegség leggyakoribb tüneteiről, és arról, hogyan segíthetünk magunknak és kollégáknak elkerülni vagy épp leküzdeni a depressziót. \r

","shortLead":"Az biztos, hogy a munkahelyi környezetünk nagyban meghatározza az alaphangulatunkat. Ugyanakkor előfordulhat...","id":"remotivextra_20191029_depresszio_munkahely_tippek_jelek","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=84700d8a-4af3-483c-8e0f-73dd967a8ae5&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4348313d-2376-4514-a78a-7304b2cf4621","keywords":null,"link":"/brandchannel/remotivextra_20191029_depresszio_munkahely_tippek_jelek","timestamp":"2019. október. 29. 07:30","title":"Depressziósan az irodában: hogy ismerhetjük fel a jeleket?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":true,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":true,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":"Remotiv extra","c_partnerlogo":"e69ef395-0642-48bc-8f24-6af92e9ae81c","c_partnertag":"remotivextra"},{"available":true,"c_guid":"7ee0e124-463e-47e3-992d-14b197221556","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Most nem Lőrinc, hanem János nyert el egy milliárdos állami közbeszerzést.

","shortLead":"Most nem Lőrinc, hanem János nyert el egy milliárdos állami közbeszerzést.

","id":"20191029_magyar_kozut_hidtam_kozbeszerzes","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=7ee0e124-463e-47e3-992d-14b197221556&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4881b4f6-167f-4c6d-ae17-fb05aca45fcd","keywords":null,"link":"/kkv/20191029_magyar_kozut_hidtam_kozbeszerzes","timestamp":"2019. október. 29. 16:38","title":"Nagyon úgy tűnik, a siker a Mészáros család vérében van","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6a5460f6-5dff-48f1-8d4a-21e2444af244","c_author":"MTI","category":"itthon","description":"Azt, amelyik Ukrajnával foglalkozik. A vétót Szijjártó Péter jelentette be.","shortLead":"Azt, amelyik Ukrajnával foglalkozik. A vétót Szijjártó Péter jelentette be.","id":"20191030_magyarorszag_veto_nato_nyilatkozat_ukrajna","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=6a5460f6-5dff-48f1-8d4a-21e2444af244&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e664c01a-3cfe-48c5-a78f-2854e7bccf5f","keywords":null,"link":"/itthon/20191030_magyarorszag_veto_nato_nyilatkozat_ukrajna","timestamp":"2019. október. 30. 11:32","title":"Magyarország megvétózta a NATO közös nyilatkozatát","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"929099de-fc6a-4768-947e-0bb47404231c","c_author":"Nyusztay Máté","category":"vilag","description":"Milyen országokba látogatott el Vlagyimir Putyin 2012 és 2019 között? Melyik vezetővel találkozott a legtöbbször? És mennyi ideig váratja tárgyalópartnereit? A mai Orbán-Putyin találkozó előtt összegyűjtöttük egy infografikára az utóbbi évek Putyin-látogatásait.","shortLead":"Milyen országokba látogatott el Vlagyimir Putyin 2012 és 2019 között? Melyik vezetővel találkozott a legtöbbször? És...","id":"20191030_Hol_helyezkedik_el_Orban_a_Putyinuniverzumban","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=929099de-fc6a-4768-947e-0bb47404231c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f5805bcd-a2ac-4c5e-9698-2fd4f980c272","keywords":null,"link":"/vilag/20191030_Hol_helyezkedik_el_Orban_a_Putyinuniverzumban","timestamp":"2019. október. 30. 09:41","title":"Hol helyezkedik el Orbán a Putyin-univerzumban?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ae95d8ff-28f7-44c3-abf9-7b52064661af","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Az Audi győri gyárában 1200 fős létszámcsökkentés van folyamatban oly módon, hogy a határozott idejű szerződéseket nem hosszabbítják meg.","shortLead":"Az Audi győri gyárában 1200 fős létszámcsökkentés van folyamatban oly módon, hogy a határozott idejű szerződéseket nem...","id":"20191030_1200_dolgozo_mondhat_bucsut_a_gyor_Audigyarnak","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=ae95d8ff-28f7-44c3-abf9-7b52064661af&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"cc465d50-5e47-407b-b3bf-9f2fc55f773e","keywords":null,"link":"/cegauto/20191030_1200_dolgozo_mondhat_bucsut_a_gyor_Audigyarnak","timestamp":"2019. október. 30. 15:06","title":"G7: 1200 dolgozót küldenek el a győri Audi-gyárból","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b95a8e02-f31e-4d83-942c-fc7cc8fb45d8","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Az nem elég, hogy megölték Abu Bakr al-Bagdadit az amerikaiak, mondja Nadia Murad jazidi nő, akit 2014-ben elraboltak, megerőszakoltak és szexrabszolgasorba taszítottak az Iszlám Állam fegyveresei, és aki 2018-ban Nobel-békedíjat kapott. Tovább kell menni szerinte az igazságszolgáltatással.\r

\r

","shortLead":"Az nem elég, hogy megölték Abu Bakr al-Bagdadit az amerikaiak, mondja Nadia Murad jazidi nő, akit 2014-ben elraboltak...","id":"20191030_A_jazidi_Nobelbekedijas_szerint_Iszlam_Allam_vezetojenek_halala_utan_a_harcosokat_is_birosag_ele_kellene_allitani","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=b95a8e02-f31e-4d83-942c-fc7cc8fb45d8&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b8dbb8ad-a672-45cb-ad5e-87168d0a64b3","keywords":null,"link":"/elet/20191030_A_jazidi_Nobelbekedijas_szerint_Iszlam_Allam_vezetojenek_halala_utan_a_harcosokat_is_birosag_ele_kellene_allitani","timestamp":"2019. október. 30. 21:59","title":"A jazidi Nobel-békedíjas szerint Iszlám Állam vezetőjének halála után a harcosokat is bíróság elé kellene állítani","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]