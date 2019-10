Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"2e0a217c-351d-41bd-af1b-817c73753d2f","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Bekapcsolták az ország legnagyobb Tesla Supercharger állomását Fóton, illetve egy másik hasonló állomás is létesült Törökbálinton.","shortLead":"Bekapcsolták az ország legnagyobb Tesla Supercharger állomását Fóton, illetve egy másik hasonló állomás is létesült...","id":"20191029_tesla_supercharger_magyarorszag_fot_torokbalint","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=2e0a217c-351d-41bd-af1b-817c73753d2f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"806eb42a-9646-4067-b945-7e47db703d18","keywords":null,"link":"/cegauto/20191029_tesla_supercharger_magyarorszag_fot_torokbalint","timestamp":"2019. október. 29. 07:58","title":"Két új állomással megduplázták a magyar Tesla Superchargereket","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"23baa972-db6a-49bf-9fb5-e7034a1a77b2","c_author":"MTI","category":"itthon","description":"Vádat emeltek egy 85 éves férfi ellen különös kegyetlenséggel elkövetett emberölés bűntette miatt, mert 2018 januárjában agyonverte élettársát.","shortLead":"Vádat emeltek egy 85 éves férfi ellen különös kegyetlenséggel elkövetett emberölés bűntette miatt, mert 2018...","id":"20191028_Vadat_emeltek_az_elettarsat_halalra_vero_85_eves_ferfi_ellen","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=23baa972-db6a-49bf-9fb5-e7034a1a77b2&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"cb109811-34ca-443f-9389-3d09a5003d8f","keywords":null,"link":"/itthon/20191028_Vadat_emeltek_az_elettarsat_halalra_vero_85_eves_ferfi_ellen","timestamp":"2019. október. 28. 09:54","title":"Vádat emeltek az élettársát agyonverő 85 éves férfi ellen","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2bd9b4f6-f385-4ce1-a3dd-cec2456d06c6","c_author":"MTI","category":"cegauto","description":"A kisbuszban utazók közül egy ember súlyosan, hat pedig könnyebben sérült.","shortLead":"A kisbuszban utazók közül egy ember súlyosan, hat pedig könnyebben sérült.","id":"20191028_Arokba_csapodott_egy_kisbusz_Nyiregyhazanal_heten_megserultek","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=2bd9b4f6-f385-4ce1-a3dd-cec2456d06c6&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a4f8fdee-46c8-4063-b1c5-91501ddedf99","keywords":null,"link":"/cegauto/20191028_Arokba_csapodott_egy_kisbusz_Nyiregyhazanal_heten_megserultek","timestamp":"2019. október. 28. 10:14","title":"Árokba hajtott egy kisbusz Nyíregyházánál, heten megsérültek","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d9d2a5db-bab3-43f8-a23e-7136d36eb098","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Megy az egyezkedés Oroszországgal Putyin szerdai látogatása előtt.","shortLead":"Megy az egyezkedés Oroszországgal Putyin szerdai látogatása előtt.","id":"20191029_Szijjarto_Magyarorszag_ujra_reszt_akar_venni_a_vilagur_bekes_celu_hasznalataban","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=d9d2a5db-bab3-43f8-a23e-7136d36eb098&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"48429702-a8d5-442d-9bb2-9374986770b7","keywords":null,"link":"/itthon/20191029_Szijjarto_Magyarorszag_ujra_reszt_akar_venni_a_vilagur_bekes_celu_hasznalataban","timestamp":"2019. október. 29. 17:49","title":"Szijjártó: Magyarország újra részt akar venni a világűr békés célú használatában","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"bafb324c-54f9-469f-8108-37e0fb1ff5ea","c_author":"HVG","category":"360","description":"Környezetvédők ötletéből nőtte ki magát a vállalkozás, amely egy újszerű temetkezési formát kínál az óceánban. A megoldás egyre népszerűbb az Egyesült Államok keleti és déli partvidékén.","shortLead":"Környezetvédők ötletéből nőtte ki magát a vállalkozás, amely egy újszerű temetkezési formát kínál az óceánban...","id":"201943_zatonytemeto","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=bafb324c-54f9-469f-8108-37e0fb1ff5ea&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5b22f63a-5fd3-4fd1-a82c-e7a618dc30b2","keywords":null,"link":"/360/201943_zatonytemeto","timestamp":"2019. október. 29. 16:00","title":"Temető a víz alatt: így még biztos nem gondolt a zátonyokra ","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b6b8f377-3665-4ca6-96ba-8d0df74fc2e0","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Meglepő eredményeket hozott egy kutatás. ","shortLead":"Meglepő eredményeket hozott egy kutatás. ","id":"20191028_A_magyaroknak_csak_akkor_megy_a_takarekos_eletmod_ha_a_kenyelmuk_nincs_veszelyben","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=b6b8f377-3665-4ca6-96ba-8d0df74fc2e0&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"07ab7ac8-98ba-4f01-a5ef-79380de7cd9e","keywords":null,"link":"/gazdasag/20191028_A_magyaroknak_csak_akkor_megy_a_takarekos_eletmod_ha_a_kenyelmuk_nincs_veszelyben","timestamp":"2019. október. 28. 15:32","title":"A magyaroknak csak akkor megy a takarékos életmód, ha a kényelmük nincs veszélyben","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0ae9b79f-a133-49b2-ac02-03a0541af384","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Sajtóhírek szerint többen is utaztak a Cessna 414-esen. ","shortLead":"Sajtóhírek szerint többen is utaztak a Cessna 414-esen. ","id":"20191029_lakohaz_lezuhant_repulo_new_jersey","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=0ae9b79f-a133-49b2-ac02-03a0541af384&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2c76f0b6-3e84-4ddf-b617-9f24f975d5f7","keywords":null,"link":"/vilag/20191029_lakohaz_lezuhant_repulo_new_jersey","timestamp":"2019. október. 29. 18:49","title":"Lakóházra zuhant egy repülő New Jersey-ben – videó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b888675a-1854-455e-af01-a8f19efaf5e0","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A gyanúsított beismerte tettét.","shortLead":"A gyanúsított beismerte tettét.","id":"20191028_Megoltek_egy_embert_Batan","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=b888675a-1854-455e-af01-a8f19efaf5e0&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"02e3f222-7461-4abf-9cee-257df4e2524c","keywords":null,"link":"/itthon/20191028_Megoltek_egy_embert_Batan","timestamp":"2019. október. 28. 14:57","title":"Megöltek egy embert Bátán","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]