[{"available":true,"c_guid":"8cefccd8-0bfb-4593-8568-da14a3937808","c_author":"Domány András","category":"gazdasag","description":"Hanoiban és Lvivben sem lesz Magyar Ház.","shortLead":"Hanoiban és Lvivben sem lesz Magyar Ház.","id":"20191029_Megsem_nyit_a_kormany_Magyar_Hazat_Vietnamban_7_milliardert","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=8cefccd8-0bfb-4593-8568-da14a3937808&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3512d4bc-aa25-47fb-ad74-c4fa3c22060d","keywords":null,"link":"/gazdasag/20191029_Megsem_nyit_a_kormany_Magyar_Hazat_Vietnamban_7_milliardert","timestamp":"2019. október. 29. 08:15","title":"Mégsem nyit a kormány Magyar Házat Vietnamban 7 milliárdért","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"34a9175d-e51b-4bd0-b0fd-de9185a29ec7","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Hatalmasat ment a Twitteren az Abu Bakr al-Bagdadit megfogó kutya, Trump most egy merészet húzott.","shortLead":"Hatalmasat ment a Twitteren az Abu Bakr al-Bagdadit megfogó kutya, Trump most egy merészet húzott.","id":"20191030_Trump_nem_engedi_el_a_hos_kutyat_egy_borzalmas_keppel_tolja_tovabb_a_temat","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=34a9175d-e51b-4bd0-b0fd-de9185a29ec7&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a05615cd-caf9-49f5-936a-b325a67f1c3a","keywords":null,"link":"/elet/20191030_Trump_nem_engedi_el_a_hos_kutyat_egy_borzalmas_keppel_tolja_tovabb_a_temat","timestamp":"2019. október. 30. 19:36","title":"Trump nem engedi el a hős kutyát, egy borzalmas képpel tolja tovább a témát","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f964aa6c-e415-4220-9d1f-dfecd276295e","c_author":"HVG360","category":"360","description":"Nem volt az MDF élvonalában, de az Ellenzéki Kerekasztal tárgyalásai közben a párt vezéregyénisége lett. 30 éves archív felvételeken vitázik Antall József és Orbán Viktor, napjainkból pedig Kövér László, Pető Iván és Kónya Imre is visszaemlékezik az akkor történtekre. Portréfilm harmadik, záróepizód. ","shortLead":"Nem volt az MDF élvonalában, de az Ellenzéki Kerekasztal tárgyalásai közben a párt vezéregyénisége lett. 30 éves archív...","id":"20191028_Doku360_Antall_Jozsef_portrefilm_harmadik_resz","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=f964aa6c-e415-4220-9d1f-dfecd276295e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4d1c39f4-5081-4370-a008-8c1ba5df0083","keywords":null,"link":"/360/20191028_Doku360_Antall_Jozsef_portrefilm_harmadik_resz","timestamp":"2019. október. 29. 19:00","title":"Doku360: Antall József adta meg az MDF hangját és szabott fazont a pártnak ","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d58ac47f-a3cd-4c67-8546-0678c9319447","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Az édesítőszeres termékek után is adót kell majd fizetni, az energiaitalokra még komolyabb sarcot vetnek ki.","shortLead":"Az édesítőszeres termékek után is adót kell majd fizetni, az energiaitalokra még komolyabb sarcot vetnek ki.","id":"20191029_A_kormanynak_bejott_a_chipsado_igy_kiterjesztik_mas_termekekre_is","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=d58ac47f-a3cd-4c67-8546-0678c9319447&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"61621e22-dcc3-416a-9355-fef3bc694366","keywords":null,"link":"/kkv/20191029_A_kormanynak_bejott_a_chipsado_igy_kiterjesztik_mas_termekekre_is","timestamp":"2019. október. 29. 07:24","title":"A kormánynak bejött a chipsadó, kiterjeszthetik más termékekre is","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1fb54525-adaa-48b3-9c39-7c2868fbbf52","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Karácsony Gergelynek nem lesz egyszerű dolga, ha a Fővárosi Közgyűlés mellett az összefogást is egyben akarja tartani. ","shortLead":"Karácsony Gergelynek nem lesz egyszerű dolga, ha a Fővárosi Közgyűlés mellett az összefogást is egyben akarja tartani. ","id":"20191030_fidesz_ellenzeki_egyuttmukodes_budapest","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=1fb54525-adaa-48b3-9c39-7c2868fbbf52&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c39aae31-c390-4455-b73f-92d94e6df761","keywords":null,"link":"/itthon/20191030_fidesz_ellenzeki_egyuttmukodes_budapest","timestamp":"2019. október. 30. 14:02","title":"Kiéheztetni vagy pozícióban hagyni – így készül a Fidesz az ellenzéki együttműködés szétverésére","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1e66d75c-566c-45c8-8903-0f50a50eec3a","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Nem csak győztünk, de történelmet fogunk írni - írta a Twitteren Claudia López.","shortLead":"Nem csak győztünk, de történelmet fogunk írni - írta a Twitteren Claudia López.","id":"20191029_bogota_meleg_homoszexualis_polgarmester_claudia_lopez","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=1e66d75c-566c-45c8-8903-0f50a50eec3a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2877751f-7d2e-4074-9480-d2b4512a329f","keywords":null,"link":"/vilag/20191029_bogota_meleg_homoszexualis_polgarmester_claudia_lopez","timestamp":"2019. október. 29. 19:31","title":"Nyíltan meleg polgármestere lett Bogotának","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2a8847b6-9652-458a-8704-9082850e3352","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Rákosfalvy Zoltán nem szeretné, hogy a Magyar Úszó Szövetség akárcsak a legcsekélyebb hátrányt is elszenvedje a videók miatt, amelyeket egyébként bűncselekménynek tart.","shortLead":"Rákosfalvy Zoltán nem szeretné, hogy a Magyar Úszó Szövetség akárcsak a legcsekélyebb hátrányt is elszenvedje a videók...","id":"20191029_Lemondott_a_Borkaiszexvideon_szereplo_ugyved_az_uszoszovetsegi_elnoksegi_tagsagarol","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=2a8847b6-9652-458a-8704-9082850e3352&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2cf3a03e-8f6a-4454-9978-291fa6d5b395","keywords":null,"link":"/itthon/20191029_Lemondott_a_Borkaiszexvideon_szereplo_ugyved_az_uszoszovetsegi_elnoksegi_tagsagarol","timestamp":"2019. október. 29. 12:02","title":"Lemondott a Borkai-szexvideón szereplő ügyvéd az úszószövetségi elnökségi tagságáról","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"30707da5-9a03-4bb2-bcc1-2753700f2fb6","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Az egyik sofőr meghalt, amikor három kamion ütközött a gyáli csomóponttól nem messze.","shortLead":"Az egyik sofőr meghalt, amikor három kamion ütközött a gyáli csomóponttól nem messze.","id":"20191029_Harmas_kamionbaleset_miatt_teljes_utzar_van_az_M0as_uton","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=30707da5-9a03-4bb2-bcc1-2753700f2fb6&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"88f511e4-a31e-4e3d-ab70-caee5ae203dd","keywords":null,"link":"/cegauto/20191029_Harmas_kamionbaleset_miatt_teljes_utzar_van_az_M0as_uton","timestamp":"2019. október. 29. 14:04","title":"Hármas kamionbaleset miatt teljes útzár van az M0-s úton","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]