Az idei év az 5G mellett az összehajtható telefonokról is szól, bár ez utóbbiakkal egyelőre még sok a gond. Ez azonban csak felbátorította az egyik kínai gyártót, hogy egészen különleges elképzelést mutasson be. Nagy kár, hogy egyelőre nem működik.

Jelenleg a hányatott sorsú Galaxy Fold és a Royole FlexPai képviseli a piacon az összehajtható telefonokat. A Huawei – egyelőre csak Kínának szánt – megoldását is napokon belül megismerhetjük, de ezen kívül is számos további gyártónak van még elképzelése arról, hogy milyen összehajtható készülék lenne ideális.

Az elsősorban megfizethető televízióiról ismert TCL nevű kínai cég is bemutatott egy igazán egyedi elképzelést: összehajtható telefonján két csuklópánt lenne, és leporellószerűen, három részbe lehetne hajtogatni. Az elképzelés előnye: nagy lehetne a kijelző, viszont telefonként elég vékony maradhatna az eszköz (és most nem foglalkozzunk azzal, hogy egy újabb csuklópánt újabb sebezhető pont is lehet).

Mind a Samsung „belső”, mind a Huawei „külső” formatervezésének hiányosságai abból adódnak, hogy az eszköz összecsukott állapotban ugyan hasznos telefonként, kihajtva azonban nagyjából négyzetes a tablet formátum, sőt a Samsung esetében még egy külön külső kijelző is kellett ahhoz, hogy az eszköz széthajtás nélkül is használható legyen.

© CNET

A TCL összehajtható telefonja kinyitva olyan, mint egy hagyományos 10”-es tablet. A gyártó két egymással ellentétes irányba hajtható csuklót képzelt el, és ezzel a készülék olyan, mintha a Mate X-et és a Galaxy Foldot egybegyúrták volna. A szélesebb tabletformátum mellett ez a megoldás arról is gondoskodik, hogy legalább egy hajtás mindig kívül legyen, hogy szokványos és vékony telefonként is lehessen használni a készüléket. Az eszköz hátuljára egyébként négy kamera, előre pedig egy kamera kerülne.

Ez idáig még jól is hangzik, azonban a CNET szomorú tapasztalatokat szerzett a prototípussal: az ugyanis nem működött a kijelzője, így valójában nem is prototípusról, hanem csak egy elképzelésről beszélhetünk. Ez persze nem jelenti azt, hogy hamvába holt ötletről lenne szó, sokkal inkább az a kérdés, hogy a megvalósítás során hogyan oldja meg a TCL azokat a problémákat, amelyekkel a Samsung és a Huawei is szembesült, illetve ha valósággá is válik az elképzelés, lesz-e elegendő pénze marketingre, ami elengedhetetlen az eddigi legnagyobb összecsukható telefon sikeres bevezetéséhez.

