Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"9a735134-a434-4ab5-8543-5d443f4293ad","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Várföldéről van szól, ahol a két polgármesterjelölt egymásra mutogat.","shortLead":"Várföldéről van szól, ahol a két polgármesterjelölt egymásra mutogat.","id":"20191102_Tovabbra_sem_talalnak_82_rejtelyes_idegent_akik_miatt_meg_kell_ismetelni_az_onkormanyzati_valasztast_Zala_megyeben","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=9a735134-a434-4ab5-8543-5d443f4293ad&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1a2d12e0-fcb9-40b2-ad21-7d467432edd6","keywords":null,"link":"/itthon/20191102_Tovabbra_sem_talalnak_82_rejtelyes_idegent_akik_miatt_meg_kell_ismetelni_az_onkormanyzati_valasztast_Zala_megyeben","timestamp":"2019. november. 02. 13:29","title":"Továbbra sem találnak 82 rejtélyes idegent, akik miatt meg kell ismételni az önkormányzati választást Zala megyében","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8743b4ab-05b2-483d-b311-e1aa2c3b4fdd","c_author":"MTI","category":"itthon","description":"Az ellenzék viszont csak zavart kelt. ","shortLead":"Az ellenzék viszont csak zavart kelt. ","id":"20191102_Az_EMMI_nagyon_dicseri_a_klinikai_kutatast","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=8743b4ab-05b2-483d-b311-e1aa2c3b4fdd&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c3377725-ca0d-4e9d-ba70-c4cd300e78eb","keywords":null,"link":"/itthon/20191102_Az_EMMI_nagyon_dicseri_a_klinikai_kutatast","timestamp":"2019. november. 02. 16:11","title":"Reagált az Emmi, és nagyon dicséri a klinikai kutatást","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"44cea4c1-0da9-4804-9a6d-2f4e5584e40f","c_author":"MTI","category":"cegauto","description":"Címét megvédve hatodszor lett Forma-1-es világbajnok Lewis Hamilton, a Mercedes brit pilótája, aki az Egyesült Államok Nagydíján másodikként ért célba vasárnap, és két futammal az idény vége előtt behozhatatlan előnyre tett szert az összetett pontversenyben.","shortLead":"Címét megvédve hatodszor lett Forma-1-es világbajnok Lewis Hamilton, a Mercedes brit pilótája, aki az Egyesült Államok...","id":"20191103_Hatodszor_lett_Forma1_vilagbajnok_Lewis_Hamilton","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=44cea4c1-0da9-4804-9a6d-2f4e5584e40f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c15af76c-7aef-4f3f-8508-44385ad81948","keywords":null,"link":"/cegauto/20191103_Hatodszor_lett_Forma1_vilagbajnok_Lewis_Hamilton","timestamp":"2019. november. 03. 22:05","title":"Hatodszor lett Forma-1 világbajnok Lewis Hamilton","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"51df7b51-df3f-4cd0-89af-e9425ea17ac3","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Jövőre fenekestül fordul fel a szakképzésben dolgozók élete.","shortLead":"Jövőre fenekestül fordul fel a szakképzésben dolgozók élete.","id":"20191102_Az_igazgatok_dontik_el_mennyit_kereshetnek_a_szakkepzesben_oktatok","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=51df7b51-df3f-4cd0-89af-e9425ea17ac3&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3d78ed47-bbc1-4413-ab41-f4e08f209c93","keywords":null,"link":"/gazdasag/20191102_Az_igazgatok_dontik_el_mennyit_kereshetnek_a_szakkepzesben_oktatok","timestamp":"2019. november. 02. 10:45","title":"Az igazgatók döntik el, mennyit kereshetnek a szakképzésben oktatók","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2ce4daa3-8f27-4141-8d12-36c672585210","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A Messengeren belüli hívásra és videochatre is kiterjeszti a titkosítás lehetőségét a Facebook. Legalábbis erre utalnak bizonyos jelek.","shortLead":"A Messengeren belüli hívásra és videochatre is kiterjeszti a titkosítás lehetőségét a Facebook. Legalábbis erre utalnak...","id":"20191103_facebook_messenger_vegpontok_kozti_titkositas_titkositott_uzenet_hivas_videochat","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=2ce4daa3-8f27-4141-8d12-36c672585210&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d803569b-af4d-4acb-9231-75bf9c36e490","keywords":null,"link":"/tudomany/20191103_facebook_messenger_vegpontok_kozti_titkositas_titkositott_uzenet_hivas_videochat","timestamp":"2019. november. 03. 10:03","title":"Úgy fest, egy fokkal még biztonságosabb lesz a Messenger","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f0f83a09-3a7e-483c-88b7-ba9cb6afb86c","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Számtalan író, énekes, zenész lépett itt fel.","shortLead":"Számtalan író, énekes, zenész lépett itt fel.","id":"20191102_Kilenc_ev_utan_bezar_a_Hadik_Irodalmi_Szalon","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=f0f83a09-3a7e-483c-88b7-ba9cb6afb86c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2d176816-ba4b-47ad-8204-c868ca55ec0a","keywords":null,"link":"/kultura/20191102_Kilenc_ev_utan_bezar_a_Hadik_Irodalmi_Szalon","timestamp":"2019. november. 02. 11:03","title":"Kilenc év után bezár a Hadik Irodalmi Szalon","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2389cbfe-7fc6-4475-ba48-641624722f86","c_author":"MTI","category":"sport","description":"Babos Tímea és Kristina Mladenovic párosa bejutott a vasárnapi döntőbe a sencseni tenisz WTA-világbajnokságon.\r

","shortLead":"Babos Tímea és Kristina Mladenovic párosa bejutott a vasárnapi döntőbe a sencseni tenisz WTA-világbajnokságon.\r

","id":"20191102_babos_timea_kristina_mladenovic_wta_vilagbajnoksag_tenisz","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=2389cbfe-7fc6-4475-ba48-641624722f86&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9b3fcef4-740c-4679-abdb-d5bf58114d94","keywords":null,"link":"/sport/20191102_babos_timea_kristina_mladenovic_wta_vilagbajnoksag_tenisz","timestamp":"2019. november. 02. 12:13","title":"Világbajnoki címvédés küszöbén Babosék","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"48009400-4663-45ed-81ca-ea8259d457ca","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Több milliárd felhasználót figyelmeztet a Google: sürgősen telepítse a Chrome legutóbbi frissítését, ha nem akarja meghagyni a hackereknek a lehetőséget, hogy átvegyék az irányítást a számítógép felett.","shortLead":"Több milliárd felhasználót figyelmeztet a Google: sürgősen telepítse a Chrome legutóbbi frissítését, ha nem akarja...","id":"20191104_google_chrome_biztonsagi_resek_frissites_78","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=48009400-4663-45ed-81ca-ea8259d457ca&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"12cc74c5-0946-4f9c-aff3-be1d08046e7d","keywords":null,"link":"/tudomany/20191104_google_chrome_biztonsagi_resek_frissites_78","timestamp":"2019. november. 04. 08:03","title":"Üzent a Google önnek is: ha Chrome-ot használ, azonnal frissítse","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]