[{"available":true,"c_guid":"56a77c7a-ef2c-4b1b-86b6-e5c8753a9fd6","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A Tokiói és a Michigani Egyetem kutatói egy néhány ezer forintos lézerpointer segítségével akár 106 méterről is képesek parancsot adni az okoshangszórónak.","shortLead":"A Tokiói és a Michigani Egyetem kutatói egy néhány ezer forintos lézerpointer segítségével akár 106 méterről is képesek...","id":"20191105_lezer_okoshangszoro_hackeles_kutatas_amazon_google_apple","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=56a77c7a-ef2c-4b1b-86b6-e5c8753a9fd6&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0eef3fb0-0110-442c-b262-e0ded5250874","keywords":null,"link":"/tudomany/20191105_lezer_okoshangszoro_hackeles_kutatas_amazon_google_apple","timestamp":"2019. november. 05. 09:03","title":"Videó: Komoly baj van az okoshangszórókkal, filléres trükkel lehet átverni őket","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a0356f93-1243-4b74-b636-5616a12ca20c","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Józsefváros polgármestere az Alapjogokért és a Fideszért Központ tudósán élcelődik.","shortLead":"Józsefváros polgármestere az Alapjogokért és a Fideszért Központ tudósán élcelődik.","id":"20191105_Piko_Andras_arcon_rohogi_a_fideszes_elemzot","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=a0356f93-1243-4b74-b636-5616a12ca20c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5d44f75d-f381-41fd-9d4b-619290f99d4f","keywords":null,"link":"/itthon/20191105_Piko_Andras_arcon_rohogi_a_fideszes_elemzot","timestamp":"2019. november. 05. 07:42","title":"Pikó András arcon röhögi a fideszes \"elemzőt\"","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1fef3a28-95e6-40be-857f-d36620006706","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"A fizetésekről és a nyugdíjakról szóló vita miatt két napig leáll a munka.","shortLead":"A fizetésekről és a nyugdíjakról szóló vita miatt két napig leáll a munka.","id":"20191104_Ketnapos_sztrajkot_hirdettek_a_Lufthansanal","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=1fef3a28-95e6-40be-857f-d36620006706&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"33b42b46-c769-4907-bd00-614813396daf","keywords":null,"link":"/kkv/20191104_Ketnapos_sztrajkot_hirdettek_a_Lufthansanal","timestamp":"2019. november. 04. 16:40","title":"Kétnapos sztrájkot hirdettek a Lufthansánál","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"600c99bc-6699-4f67-9dcf-aa82d22342de","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A bajor gyártó népszerű divatterepjárójának plugin hibrid változata hamarosan megérkezik a kereskedésekbe. ","shortLead":"A bajor gyártó népszerű divatterepjárójának plugin hibrid változata hamarosan megérkezik a kereskedésekbe. ","id":"20191105_akar_55_kilometer_villannyal_ezt_tudja_a_zold_rendszamos_uj_bmw_x3","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=600c99bc-6699-4f67-9dcf-aa82d22342de&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"034bfd3a-2932-405b-a0b9-61e1bc42bf73","keywords":null,"link":"/cegauto/20191105_akar_55_kilometer_villannyal_ezt_tudja_a_zold_rendszamos_uj_bmw_x3","timestamp":"2019. november. 05. 11:21","title":"Maximum 55 kilométer villannyal, ezt tudja a zöld rendszámos új BMW X3","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"85531ae5-64f4-424c-898a-ee3d52b3ebe0","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Megpróbálják felderíteni az embercsempészettel foglalkozó hálózatokat. ","shortLead":"Megpróbálják felderíteni az embercsempészettel foglalkozó hálózatokat. ","id":"20191104_Vietnamban_nyolc_embert_vettek_orizetbe_az_angol_halalkamion_miatt","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=85531ae5-64f4-424c-898a-ee3d52b3ebe0&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d7bb99f9-ec56-4f55-8d35-c06b49581355","keywords":null,"link":"/vilag/20191104_Vietnamban_nyolc_embert_vettek_orizetbe_az_angol_halalkamion_miatt","timestamp":"2019. november. 04. 11:10","title":"Vietnamban nyolc embert vettek őrizetbe az angol halálkamion miatt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"11135338-bd7f-4e39-8c33-614a262e648a","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Egy Boeing 747-es körvonalait \"véste fel\" az égre, pontosabban a radarra az El Al társaság ugyanilyen repülője, hogy ezzel mondjon búcsút a teljes flottának.","shortLead":"Egy Boeing 747-es körvonalait \"véste fel\" az égre, pontosabban a radarra az El Al társaság ugyanilyen repülője...","id":"20191104_radarrajz_radarkep_boeing_747_el_al_legitarsasag","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=11135338-bd7f-4e39-8c33-614a262e648a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"858c5eb6-72df-4f0f-89aa-ecf2a105ba3c","keywords":null,"link":"/tudomany/20191104_radarrajz_radarkep_boeing_747_el_al_legitarsasag","timestamp":"2019. november. 04. 17:03","title":"Egy hatalmas rajzolt Boeinggel vett búcsút flottájától az El Al","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"48627dc0-66f1-4c25-b9fa-99598ae82f26","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"A Viszkis rablóként ismert Ambrus a még börtönben lévő barátján próbált segíteni.","shortLead":"A Viszkis rablóként ismert Ambrus a még börtönben lévő barátján próbált segíteni.","id":"20191105_Ambrus_Attila_visszajart_a_bortonbe_most_kitiltottak","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=48627dc0-66f1-4c25-b9fa-99598ae82f26&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"482b9904-afa1-4804-9657-fbceceef9a03","keywords":null,"link":"/elet/20191105_Ambrus_Attila_visszajart_a_bortonbe_most_kitiltottak","timestamp":"2019. november. 05. 10:28","title":"Ambrus Attila visszajárt a börtönbe, most kitiltották","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3e5d5fd6-14a4-4c3f-bb8e-e6cd47565f8d","c_author":"MTI","category":"itthon","description":"Pedig nem valószínű, hogy nekimenne valaminek.","shortLead":"Pedig nem valószínű, hogy nekimenne valaminek.","id":"20191105_Leallt_a_Libego_a_kod_miatt","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=3e5d5fd6-14a4-4c3f-bb8e-e6cd47565f8d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5b2a8d15-9678-4e2d-ac92-7c6742d546fb","keywords":null,"link":"/itthon/20191105_Leallt_a_Libego_a_kod_miatt","timestamp":"2019. november. 05. 10:32","title":"Leállt a Libegő a köd miatt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]