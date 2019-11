Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"4c393f67-5731-4424-ae02-6028366f0c76","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Két megyére adtak ki figyelmeztetést.","shortLead":"Két megyére adtak ki figyelmeztetést.","id":"20191106_Este_terhet_vissza_a_vihar","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=4c393f67-5731-4424-ae02-6028366f0c76&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2d98d4e2-a904-4a21-a0d0-21402f7c6ced","keywords":null,"link":"/itthon/20191106_Este_terhet_vissza_a_vihar","timestamp":"2019. november. 06. 06:57","title":"Este térhet vissza a vihar","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"eec0cc7a-a933-4b9c-a091-4e7d7c84a04d","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":" ","shortLead":" ","id":"20191105_Ugy_merte_fel_a_rendorseg_a_munkahelyi_kozerzetet_jobbito_javaslatokat_hogy_maga_rontott_rajta","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=eec0cc7a-a933-4b9c-a091-4e7d7c84a04d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ffcb687f-a483-4dbc-92dc-e6c5f0f7e0b5","keywords":null,"link":"/itthon/20191105_Ugy_merte_fel_a_rendorseg_a_munkahelyi_kozerzetet_jobbito_javaslatokat_hogy_maga_rontott_rajta","timestamp":"2019. november. 05. 05:55","title":"Úgy mérte fel a rendőrség a munkahelyi közérzetet jobbító javaslatokat, hogy maga rontott rajta","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ce1b1f0f-c9ae-44e4-b045-a548d4dc1f50","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"vilag","description":"Kezdődik a kampány, alig több, mint két évvel a legutóbbi előrehozott választás után.","shortLead":"Kezdődik a kampány, alig több, mint két évvel a legutóbbi előrehozott választás után.","id":"20191106_Hivatalosan_is_feloszlott_a_brit_parlament","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=ce1b1f0f-c9ae-44e4-b045-a548d4dc1f50&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f6005b9d-bae8-46cb-8c1a-9ec828a004dd","keywords":null,"link":"/vilag/20191106_Hivatalosan_is_feloszlott_a_brit_parlament","timestamp":"2019. november. 06. 05:24","title":"Hivatalosan is feloszlott a brit parlament","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c366be71-1ada-43aa-9a70-f811e7f1c973","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"B. Krisztiánt tavaly nyáron jogerősen elítélte a Kúria életveszélyt okozó testi sértés és más bűncselekmények miatt. A férfi alkotmányjogi panaszt nyújtott be, amelyet kedden tárgyalhatnak.","shortLead":"B. Krisztiánt tavaly nyáron jogerősen elítélte a Kúria életveszélyt okozó testi sértés és más bűncselekmények miatt...","id":"20191104_tuntetes_sarga_rozsa_kapcsolati_eroszak_lugos_orvos_b_krisztian_renner_erika_alkotmanybirosag","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=c366be71-1ada-43aa-9a70-f811e7f1c973&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1c04032a-c439-4df8-b680-e419a2ca0b4f","keywords":null,"link":"/itthon/20191104_tuntetes_sarga_rozsa_kapcsolati_eroszak_lugos_orvos_b_krisztian_renner_erika_alkotmanybirosag","timestamp":"2019. november. 04. 21:58","title":"Százak tüntettek azért, hogy ne kezdődjön újra a lúgos orvos pere","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ce66c8a4-9788-4901-8665-991bcf59e3e2","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Magyar idő szerint kedden délelőtt hivatalosan is bemutatta a Xiaomi a korábban már többször beharangozott csúcsmobilját, a Mi CC9 Prót.","shortLead":"Magyar idő szerint kedden délelőtt hivatalosan is bemutatta a Xiaomi a korábban már többször beharangozott...","id":"20191105_xiaomi_mi_cc9_pro_specifikacio_108_mp_kamera_androidos_telefon_ar","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=ce66c8a4-9788-4901-8665-991bcf59e3e2&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b9a91225-615b-4739-a127-25513437d990","keywords":null,"link":"/tudomany/20191105_xiaomi_mi_cc9_pro_specifikacio_108_mp_kamera_androidos_telefon_ar","timestamp":"2019. november. 05. 15:03","title":"Óriási akkumulátorral és 108 megapixeles kamerával itt a Xiaomi eddigi legütősebb mobilja","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5f097aa6-6ad3-4a28-85ef-12dcc95cd7e0","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Az aktivisták tovább mentek volna, mint Karácsony Gergely.","shortLead":"Az aktivisták tovább mentek volna, mint Karácsony Gergely.","id":"20191105_fovarosi_kozgyules_ligetvedok_liget_projekt_tiltakozas","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=5f097aa6-6ad3-4a28-85ef-12dcc95cd7e0&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"733e0db7-7ee5-4811-ae4a-c80a2b398ed3","keywords":null,"link":"/itthon/20191105_fovarosi_kozgyules_ligetvedok_liget_projekt_tiltakozas","timestamp":"2019. november. 05. 15:08","title":"Állva tiltakoztak a ligetvédők a Fővárosi Közgyűlésben – videó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"56a77c7a-ef2c-4b1b-86b6-e5c8753a9fd6","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A Tokiói és a Michigani Egyetem kutatói egy néhány ezer forintos lézerpointer segítségével akár 106 méterről is képesek parancsot adni az okoshangszórónak.","shortLead":"A Tokiói és a Michigani Egyetem kutatói egy néhány ezer forintos lézerpointer segítségével akár 106 méterről is képesek...","id":"20191105_lezer_okoshangszoro_hackeles_kutatas_amazon_google_apple","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=56a77c7a-ef2c-4b1b-86b6-e5c8753a9fd6&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0eef3fb0-0110-442c-b262-e0ded5250874","keywords":null,"link":"/tudomany/20191105_lezer_okoshangszoro_hackeles_kutatas_amazon_google_apple","timestamp":"2019. november. 05. 09:03","title":"Videó: Komoly baj van az okoshangszórókkal, filléres trükkel lehet átverni őket","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"45aaafd8-85b9-45af-bbc7-8e6cbb1fc194","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Több oka is lehetett Orbánnak arra, hogy ne a Mészáros-birodalmon belül futtassa fel a megszerzett informatikai céget, amellyel uralni akarják a piacot.","shortLead":"Több oka is lehetett Orbánnak arra, hogy ne a Mészáros-birodalmon belül futtassa fel a megszerzett informatikai céget...","id":"20191104_jaszai_gellert_4ig","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=45aaafd8-85b9-45af-bbc7-8e6cbb1fc194&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"151d9299-c3b2-455d-8de0-358b9a18c549","keywords":null,"link":"/gazdasag/20191104_jaszai_gellert_4ig","timestamp":"2019. november. 04. 10:06","title":"444: A 4iG másnak adásával üzent Orbán Mészárosnak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]