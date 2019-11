Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"27fd814b-e979-4464-b3ed-50b580a360e5","c_author":"Gécs Dániel","category":"tudomany","description":"A legendás japán játéktervező, Kodzsima Hideo nevéhez számos remekmű fűződik, de egyik sem emelkedik ki annyira, mint a most megjelent Death Stranding. A 2016 óta készülő játék olyan lett, amilyennek az első előzetesek alapján tűnt: szürreális, sokszor érthetetlen és semmihez nem fogható.","shortLead":"A legendás japán játéktervező, Kodzsima Hideo nevéhez számos remekmű fűződik, de egyik sem emelkedik ki annyira, mint...","id":"20191108_death_stranding_ps4_teszt_kritika_hideo_kojima","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=27fd814b-e979-4464-b3ed-50b580a360e5&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3727d86e-af1f-4cc6-86e3-db431fb10b28","keywords":null,"link":"/tudomany/20191108_death_stranding_ps4_teszt_kritika_hideo_kojima","timestamp":"2019. november. 08. 14:30","title":"Az év legjobban várt játéka nem is játék, hanem egy kérdezz-felelek, rengeteg futással","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"333d64ff-829e-429f-ba6f-62431bf0c1de","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Az angol Mini deklaráltan villanyautómárka lenne hosszabb távon. Most be is mutatta első elektromos modelljét. ","shortLead":"Az angol Mini deklaráltan villanyautómárka lenne hosszabb távon. Most be is mutatta első elektromos modelljét. ","id":"20191108_mini_cooper_se_magyarorszg","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=333d64ff-829e-429f-ba6f-62431bf0c1de&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7540df5d-d5bd-4b87-be8a-ea129eee98ac","keywords":null,"link":"/cegauto/20191108_mini_cooper_se_magyarorszg","timestamp":"2019. november. 08. 09:41","title":"A Miniből is van már elektromos, meg is néztük","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e03ec0be-2f86-4bd4-b7a7-e9c0f457c9e7","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Három személygépkocsi és egy kisteherautó ütközött össze.","shortLead":"Három személygépkocsi és egy kisteherautó ütközött össze.","id":"20191107_Tomegkarambol_tortent_Dabasnal","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=e03ec0be-2f86-4bd4-b7a7-e9c0f457c9e7&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6261a61f-132a-4845-a8e8-8e755b558b6a","keywords":null,"link":"/cegauto/20191107_Tomegkarambol_tortent_Dabasnal","timestamp":"2019. november. 07. 18:14","title":"Tömegkarambol történt Dabasnál","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5bdbcad7-267b-44ff-aefd-5d79c8251511","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"A Kossuth-díjas színigazgató, színházrendező, író 70 éves volt.","shortLead":"A Kossuth-díjas színigazgató, színházrendező, író 70 éves volt.","id":"20191106_meghalt_karinthy_marton","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=5bdbcad7-267b-44ff-aefd-5d79c8251511&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6e27a3f8-ffe7-4274-9a55-762e344f3e78","keywords":null,"link":"/kultura/20191106_meghalt_karinthy_marton","timestamp":"2019. november. 06. 17:42","title":"Meghalt Karinthy Márton","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"438d0691-1962-4ff9-8e2d-750d577d0ac2","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Ursula von der Leyen a közlekedési posztot szánja a román jelöltnek, ezzel tovább nőttek a magyar esélyek. ","shortLead":"Ursula von der Leyen a közlekedési posztot szánja a román jelöltnek, ezzel tovább nőttek a magyar esélyek. ","id":"20191106_Varhelyi_Oliver_eurpoai_bizottsag_bovites","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=438d0691-1962-4ff9-8e2d-750d577d0ac2&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c72388f5-de30-4b7f-9056-02cf969d4da5","keywords":null,"link":"/gazdasag/20191106_Varhelyi_Oliver_eurpoai_bizottsag_bovites","timestamp":"2019. november. 06. 17:12","title":"Tényleg bővítési biztos lehet Várhelyi Olivérből","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"34070577-9ac1-403c-9e0b-4bb51b27db01","c_author":"MTI","category":"sport","description":"Késes támadás miatt kórházba került két Celtic-szurkoló Rómában, ahol a skót együttes az olasz Lazio vendége lesz a labdarúgó Európa-ligában.","shortLead":"Késes támadás miatt kórházba került két Celtic-szurkoló Rómában, ahol a skót együttes az olasz Lazio vendége lesz...","id":"20191107_Megkeseltek_ket_Celticszurkolot_Romaban","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=34070577-9ac1-403c-9e0b-4bb51b27db01&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f4cab0ff-0aa9-4b28-9c8d-e934ed93fa67","keywords":null,"link":"/sport/20191107_Megkeseltek_ket_Celticszurkolot_Romaban","timestamp":"2019. november. 07. 17:55","title":"Megkéseltek két Celtic-szurkolót Rómában","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ab98d8d3-94e9-47c3-b756-0668ab71f69f","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Különös képződmények jelentek meg a Hailuoto-sziget tengerpartján, amit egy amatőr fotósnak sikerült is lencsevégre kapnia.","shortLead":"Különös képződmények jelentek meg a Hailuoto-sziget tengerpartján, amit egy amatőr fotósnak sikerült is lencsevégre...","id":"20191108_finnorszag_tengerpart_termeszeti_jelenseg_jeg","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=ab98d8d3-94e9-47c3-b756-0668ab71f69f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3c4fb5bf-1bd1-4360-814d-2cfb1d30217a","keywords":null,"link":"/tudomany/20191108_finnorszag_tengerpart_termeszeti_jelenseg_jeg","timestamp":"2019. november. 08. 08:45","title":"Ritka természeti jelenséget fotóztak a finn tengerparton","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8432078c-f4d0-4179-b812-11e1a1dab537","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Megkezdődött a gyártó első igazi villanyautójának sorozatgyártása, az ID.3 hamarosan a kereskedésekbe is megérkezik.","shortLead":"Megkezdődött a gyártó első igazi villanyautójának sorozatgyártása, az ID.3 hamarosan a kereskedésekbe is megérkezik.","id":"20191107_zwickauban_trabant_helyett_mar_a_legmodernebb_elektromos_vw_keszul","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=8432078c-f4d0-4179-b812-11e1a1dab537&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d00a4c4a-ad5f-460e-b373-fef55686cf9e","keywords":null,"link":"/cegauto/20191107_zwickauban_trabant_helyett_mar_a_legmodernebb_elektromos_vw_keszul","timestamp":"2019. november. 07. 07:59","title":"Zwickauban Trabant helyett már a legmodernebb elektromos VW készül","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]