Idén indította el a Samsung első összehajtható telefonját, a Galaxy Foldot, ami bár nem lett annyira nagy fiaskó, mint anno a Galaxy Note7 volt, de azért okozott bőven fejfájást a gyártónak. Az újbóli kiadás kapcsán nem érkeztek ennyire aggasztó hírek, de ettől még senki sem állítja, hogy egy valóban kiforrott technológiáról lenne szó. S ha ehhez még hozzávesszük, hogy a telefon árát igen vastagon fogó ceruzával írták, akkor nem lehet csodálkozni azon, hogy sokan valamiféle úri huncutságnak tartják a Galaxy Foldot, s nem vennének ilyen telefont.

Éppen ezért meglepő picit az az optimizmus, amellyel a Samsung az összehajtható telefon jövőjét látja. Növeli az előállított telefonok mennyiségét, ugyanis úgy gondolja, jövőre több millió darab talál majd gazdára. Mindezt DJ Koh, a Samsung mobil divíziójának első embere is megerősítette a cég szöuli AI fórumán, mondván, biztos abban, hogy cége jövőre jelentősen megnöveli az eladott összehajtható telefonok számát. A konkrétumok említését – jegyzi meg a BGR – azért bölcsen elkerülte, de korábban már kiszivárgott, hogy 6 millió darabot szeretnének értékesíteni, ami azért már alacsonyabb, mint a még korábban áhított 10 millió egység.

© YouTube/Concept Creator

Persze könnyen lehet, hogy a több milliós számba belekalkulálták már a Galaxy Fold 2-t is, ami állítólag április körül érkezhet. 8,1”-es OLED kijelzőjét vékony üvegréteg borítaná a pluszvédelem érdekében. És az is elképzelhető, hogy még egy kagylószerűen összehajtható telefont is kiad a Samsung. Mindenesetre arra azért figyelnie kéne, hogy ha „main streammé” tenné összehajtható telefonjait, akkor az árakat kellene ennek megfelelően meghatározni.

