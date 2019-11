Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"fef6cd4d-09d5-4c6c-9f1c-44d4d239a0fc","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Egy bíró elleni fegyelmi miatt háborodott fel a Magyar Bírói Egyesület. ","shortLead":"Egy bíró elleni fegyelmi miatt háborodott fel a Magyar Bírói Egyesület. ","id":"20191107_A_Biroi_Egyesulet_szerint_most_fegyelmivel_akarnak_nyomast_gyakorolni_a_birokra","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=fef6cd4d-09d5-4c6c-9f1c-44d4d239a0fc&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a71521b9-c1a7-4135-8227-032fd999d24e","keywords":null,"link":"/itthon/20191107_A_Biroi_Egyesulet_szerint_most_fegyelmivel_akarnak_nyomast_gyakorolni_a_birokra","timestamp":"2019. november. 07. 12:27","title":"A Bírói Egyesület szerint most fegyelmivel akarnak nyomást gyakorolni a bírókra","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e12ce0b7-1067-4ee9-8911-4900230182df","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A Massachusettsi Műszaki Egyetem kilenc kutatója úgy döntött, itt az ideje \"megsétáltatni\" a Mini Cheetah-falkát.","shortLead":"A Massachusettsi Műszaki Egyetem kilenc kutatója úgy döntött, itt az ideje \"megsétáltatni\" a Mini Cheetah-falkát.","id":"20191108_mini_cheetah_robotkutya_video","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=e12ce0b7-1067-4ee9-8911-4900230182df&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"758875dc-632c-4a98-8840-72551bf9b547","keywords":null,"link":"/tudomany/20191108_mini_cheetah_robotkutya_video","timestamp":"2019. november. 08. 17:03","title":"Zseniális videó: Ilyen, amikor a mérnökök viszik le a kutyát sétálni","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"350cf60c-4604-4b58-bfc8-a68f7f421e3a","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Úgy gondolják, hogy a meghatározó kulturális intézményeknek szemléletformálásban és példamutatásban is élen kell járni.","shortLead":"Úgy gondolják, hogy a meghatározó kulturális intézményeknek szemléletformálásban és példamutatásban is élen kell járni.","id":"20191107_Bezoldul_a_Katona_Jozsef_Szinhaz","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=350cf60c-4604-4b58-bfc8-a68f7f421e3a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3bcc9e75-067f-4d1d-ae70-e5f08dffd0a3","keywords":null,"link":"/elet/20191107_Bezoldul_a_Katona_Jozsef_Szinhaz","timestamp":"2019. november. 07. 12:47","title":"Bezöldül a Katona József Színház","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3605a952-c9f7-4f24-9329-3ff78cdef7bd","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Így fogadta Orbán a török elnököt. ","shortLead":"Így fogadta Orbán a török elnököt. ","id":"20191107_Orban_Erdogant_is_kivitte_a_teraszra__fotok","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=3605a952-c9f7-4f24-9329-3ff78cdef7bd&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a5d20fdd-7cf4-48bd-89c1-71ae7d1a89e5","keywords":null,"link":"/itthon/20191107_Orban_Erdogant_is_kivitte_a_teraszra__fotok","timestamp":"2019. november. 07. 14:26","title":"Orbán Erdogant is kivitte a teraszra – fotók","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"92c127ea-a0cd-4af3-a554-78c9ddf57f72","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Időzített bombának nevezte az országot. ","shortLead":"Időzített bombának nevezte az országot. ","id":"20191108_Macronnak_sikerult_BoszniaHercegovina_lelkebe_gazolnia","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=92c127ea-a0cd-4af3-a554-78c9ddf57f72&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"64ec0509-6aa6-4c71-9f0d-a2210ab7b6d5","keywords":null,"link":"/vilag/20191108_Macronnak_sikerult_BoszniaHercegovina_lelkebe_gazolnia","timestamp":"2019. november. 08. 18:58","title":"Macronnak sikerült Bosznia-Hercegovina lelkébe gázolnia","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"39b3b687-3a03-4e04-8263-689224828f8d","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A következő öt évben százmillió eurót fektet be a mesterséges intelligenciára (MI, angolul AI) alapuló technológiák fejlesztésébe Európában a Huawei – derült ki a vállalat által szervezett Huawei Eco-Connect Europe 2019 konferencián.","shortLead":"A következő öt évben százmillió eurót fektet be a mesterséges intelligenciára (MI, angolul AI) alapuló technológiák...","id":"20191107_huawei_mesterseges_intelligencia_ai_ecosystem_program","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=39b3b687-3a03-4e04-8263-689224828f8d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"23dcb565-806e-4e8c-8867-2f17eddd1ca2","keywords":null,"link":"/tudomany/20191107_huawei_mesterseges_intelligencia_ai_ecosystem_program","timestamp":"2019. november. 07. 13:33","title":"Egy rakás pénzt önt a Huawei Európára","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4bdd3661-b878-450a-8989-acfb5b99b57d","c_author":"Garami Zoltán","category":"tudomany","description":"A UX designer munkája során a felhasználói viselkedést tanulmányozza, a felhasználók motivációját próbálja minél alaposabban megismerni és megérteni azért, hogy az általa tervezett termék minél felhasználóbarátabb legyen. Hogy ez miként megy a gyakorlatban, azt rögtön mutatjuk – kevés izgalmasabb feladatot lehet elképzelni mások megértésénél.","shortLead":"A UX designer munkája során a felhasználói viselkedést tanulmányozza, a felhasználók motivációját próbálja minél...","id":"20191105_ux_designer_skillek_munkafolyamatok_termekfejlesztes_szakaszai_dupla_gyemant_modell","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=4bdd3661-b878-450a-8989-acfb5b99b57d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c8bc0c58-cff1-4370-8323-14a7af6cae06","keywords":null,"link":"/tudomany/20191105_ux_designer_skillek_munkafolyamatok_termekfejlesztes_szakaszai_dupla_gyemant_modell","timestamp":"2019. november. 07. 16:03","title":"Kreatív munka, nagy kereslet: kiből lehet jó UX designer és mit kell csinálnia?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"89660b6b-cc57-423a-ad37-ce56e3ad049d","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"kkv","description":"A környékbeli üzemek járnak jól.","shortLead":"A környékbeli üzemek járnak jól.","id":"20191107_Milliardokat_fizet_a_kormany_hogy_jovore_is_legyen_hol_dolgozniuk_az_Electrolux_kirugott_munkasainak","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=89660b6b-cc57-423a-ad37-ce56e3ad049d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e7afc644-ed12-4203-af7f-6deef1be1341","keywords":null,"link":"/kkv/20191107_Milliardokat_fizet_a_kormany_hogy_jovore_is_legyen_hol_dolgozniuk_az_Electrolux_kirugott_munkasainak","timestamp":"2019. november. 07. 11:34","title":"Milliárdokat fizet a kormány, hogy jövőre is legyen hol dolgozniuk az Electrolux kirúgott munkásainak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]