Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"83aef2e1-b27f-4059-a85a-963929f23b23","c_author":"Muck Tibor","category":"360","description":"A HVG Top 500-ban szereplő cégek adatainak legkritikusabb számolgatása is azt mutatja, hogy gyorsabban gyarapodtak, mint a magyar GDP. ","shortLead":"A HVG Top 500-ban szereplő cégek adatainak legkritikusabb számolgatása is azt mutatja, hogy gyorsabban gyarapodtak...","id":"20191109_Top_500_Akik_sajat_erobol_nyertek__es_veszitettek","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=83aef2e1-b27f-4059-a85a-963929f23b23&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3d964d0d-3620-475b-8612-9134ae15ad41","keywords":null,"link":"/360/20191109_Top_500_Akik_sajat_erobol_nyertek__es_veszitettek","timestamp":"2019. november. 09. 10:01","title":"Top 500: Akad itthon nagy cég, amely saját erőből is tud nyerni – vagy veszíteni","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e4717ced-97a6-45b9-ba1b-e51a46336c89","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"„A halottak nem beszélnek” – írja Rajk Judit az Élet és Irodalomban.","shortLead":"„A halottak nem beszélnek” – írja Rajk Judit az Élet és Irodalomban.","id":"20191109_Rajk_Laszlo_ozvegye_tiltakozik_amiert_Schmidt_Mariaek_emlekbelyeget_akarnak_kiadni_elhunyt_ferjerol","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=e4717ced-97a6-45b9-ba1b-e51a46336c89&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"bff01f37-11f2-40a2-9551-0f2727e377b9","keywords":null,"link":"/itthon/20191109_Rajk_Laszlo_ozvegye_tiltakozik_amiert_Schmidt_Mariaek_emlekbelyeget_akarnak_kiadni_elhunyt_ferjerol","timestamp":"2019. november. 09. 08:52","title":"Rajk László özvegye tiltakozik, amiért Schmidt Máriáék emlékbélyeget akarnak kiadni elhunyt férjéről","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e98974e5-ac44-4096-a029-b7b04b75b62a","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Az ellenzéki vezetésű városban az alakuló ülésen patthelyzet alakult ki. ","shortLead":"Az ellenzéki vezetésű városban az alakuló ülésen patthelyzet alakult ki. ","id":"20191108_Patthelyzet_Tatabanyan_a_Fideszt_tamogatja_a_Mi_Hazank_a_polgarmesterrel_szemben","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=e98974e5-ac44-4096-a029-b7b04b75b62a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ce1dd164-b450-4594-a0c1-9f1b254c1f51","keywords":null,"link":"/itthon/20191108_Patthelyzet_Tatabanyan_a_Fideszt_tamogatja_a_Mi_Hazank_a_polgarmesterrel_szemben","timestamp":"2019. november. 08. 15:53","title":"Patthelyzet Tatabányán: a Mi Hazánk együtt szavaz a Fidesszel","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"67d9cbb1-81d3-4278-ab51-80a89d2903a5","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Kilenc százalékos növekedést mért a KSH.","shortLead":"Kilenc százalékos növekedést mért a KSH.","id":"20191108_Evek_ota_nem_volt_ennyire_eros_honapja_a_magyar_iparnak","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=67d9cbb1-81d3-4278-ab51-80a89d2903a5&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b698157a-919e-4332-a6c5-5e4fad7255a6","keywords":null,"link":"/kkv/20191108_Evek_ota_nem_volt_ennyire_eros_honapja_a_magyar_iparnak","timestamp":"2019. november. 08. 10:10","title":"Évek óta nem volt ennyire erős hónapja a magyar iparnak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"83639a4e-8c84-45a5-90f1-a682c34077b1","c_author":"hvg.hu","category":"sport","description":"Az oroszországi győzelem után most hazai pályán próbált a Ferencváros továbbjutó helyre fellépni, végül meg kellett elégedniük az 1 ponttal.","shortLead":"Az oroszországi győzelem után most hazai pályán próbált a Ferencváros továbbjutó helyre fellépni, végül meg kellett...","id":"20191107_FerencvarosCSZKA_Moszkva__elo","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=83639a4e-8c84-45a5-90f1-a682c34077b1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"827148c8-57d3-483f-9e34-ceb2127b5be6","keywords":null,"link":"/sport/20191107_FerencvarosCSZKA_Moszkva__elo","timestamp":"2019. november. 07. 21:00","title":"Ferencváros-CSZKA Moszkva 0-0","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"416f6a49-5b5f-4f90-abb1-f2f187b6b0da","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Az orosz hadsereg kezére került az új izraeli elfogórakéta, amelyet a zsidó állam még tavaly lőtt ki Szíria területére. A szakértők attól tartanak, a modern fegyvert megismerheti Irán, Izrael fő ellenfele is.","shortLead":"Az orosz hadsereg kezére került az új izraeli elfogórakéta, amelyet a zsidó állam még tavaly lőtt ki Szíria területére...","id":"20191109_Iran_kezere_juthat_az_izraeliek_elfogo_raketaja","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=416f6a49-5b5f-4f90-abb1-f2f187b6b0da&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"19ee446a-a22d-488f-b9b0-cd68fe42a874","keywords":null,"link":"/vilag/20191109_Iran_kezere_juthat_az_izraeliek_elfogo_raketaja","timestamp":"2019. november. 09. 11:11","title":"Irán hozzájuthat az izraeliek titkos rakétájához ","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"cd5036d0-87f0-48ed-a7b1-3213a0290f0b","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Korábban maximum egy hetet kellett várni a műszaki vizsgára.","shortLead":"Korábban maximum egy hetet kellett várni a műszaki vizsgára.","id":"20191107_Honapokat_kell_varni_hogy_egy_kulfoldrol_behozott_auto_muszakija_elkeszuljon","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=cd5036d0-87f0-48ed-a7b1-3213a0290f0b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ea6ed360-797e-4a39-9944-15a63e218848","keywords":null,"link":"/cegauto/20191107_Honapokat_kell_varni_hogy_egy_kulfoldrol_behozott_auto_muszakija_elkeszuljon","timestamp":"2019. november. 07. 20:25","title":"Hónapokat kell várni, hogy egy külföldről behozott autó műszakija elkészüljön","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9908cf81-4ad2-4d70-9efc-cba0f6c0e2ab","c_author":"MTI","category":"sport","description":"Olimpiai bajnok tornászunk már sokadszorra fekszik kés alá a válla miatt.","shortLead":"Olimpiai bajnok tornászunk már sokadszorra fekszik kés alá a válla miatt.","id":"20191108_Ismet_meg_kell_muteni_Berki_Krisztiant","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=9908cf81-4ad2-4d70-9efc-cba0f6c0e2ab&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"bb791d48-cf46-4abf-bbdc-59d138f1fc8a","keywords":null,"link":"/sport/20191108_Ismet_meg_kell_muteni_Berki_Krisztiant","timestamp":"2019. november. 08. 13:55","title":"Ismét meg kell műteni Berki Krisztiánt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]